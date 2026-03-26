ईरान के बाद अब इस देश पर इजरायल की नजरें टेढ़ी, IDF ने शुरू की 'सर्जिकल स्ट्राइक'

IDF in Lebanon: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच पिछले 27 दिनों युद्ध जारी है. दिनोंदिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं और दोनों पक्षों के बीच से शांति समझौते पर बात भी शुरू हो गई है. हालांकि, इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका ने ईरान के सामने 15 सूत्रीय का शांति प्रस्ताव रखा है, जिसको ईरान ने ठुकरा दिया.

ईरान की ओर से जवाब में पांच शर्तें रखी गईं और तेहारान ने कहा कि उसकी शर्तों के अनुरूप डील होनी चाहिए. इस बीच कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान की ओर एक नई पेच फंसा दी गई है. इस बीच लेबनान ने एक बड़ा दावा कर दिया है, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं...

लेबनान ने IDF को लेकर किया बड़ा दावा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लेबनान के एक सैन्य सूत्र की ओर से बताया गया कि IDF सेना ने सीमा की पहली पंक्ति पर स्थित ज़्यादातर गांवों में घुसपैठ कर ली है. इस सैन्य अधिकारी की मानें, तो आईडीएफ की सेनाएं दक्षिणी लेबनान के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में दूसरी पंक्ति के गावों की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं.

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लेबनानी सेना ठिकाना छोड़कर भागी

अधिकारी की ओर से यह भी बताया गया कि लेबनानी सेना उन ठिकानों की ओर चली गई है, जिनका IDF सेना से कोई सीधा संपर्क नहीं है. उनकी ओर से स्पष्ट किया गया कि लेबनानी सेना सीमावर्ती क्षेत्र के उन गावों में अपनी मौजूदगी बनाए हुए है, जहां पर इजरायल ने अभी तक कोई घुसपैठ नहीं की है. माना जा रहा है कि सीमावर्ती क्षेत्र में इजरायली सेना ने अभी तक कोई स्थायी ठिकाना नहीं बनाया है.

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