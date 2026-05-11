हिजबुल्ला के ‘कातिल ड्रोन’ ने इजरायल में मचाई तबाही, IDF के दिग्गज अफसर की मौत

Lebanon Border Tension: Alexander Glovanyov नामक 47 वर्षीय IDF रिजर्व सार्जेंट मेजर की हिज्बुल्ला के ड्रोन हमले में मौत हो गई. हमला लेबनान सीमा के पास हुआ. इजरायली सेना ने घटना की पुष्टि करते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है. गाजा युद्ध के बाद से इजरायल-लेबनान सीमा पर ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है.
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IDF Soldier Killed: इजरायल और लेबनान सीमा पर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. इजरायली सेना (IDF) ने पुष्टि की है कि रिजर्व सार्जेंट मेजर अलेक्जेंडर ग्लोवान्योव (Alexander Glovanyov) की हिज्बुल्ला के ड्रोन हमले में मौत हो गई. 47 वर्षीय ग्लोवान्योव कल उत्तरी सीमा क्षेत्र में तैनात थे, जब यह हमला हुआ.
इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हमला लेबनान सीमा के पास उस समय हुआ जब IDF की रिजर्व यूनिट ऑपरेशन में लगी हुई थी. बताया जा रहा है कि हिज्बुल्ला की ओर से छोड़े गए ड्रोन ने सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया, जिससे विस्फोट हुआ और ग्लोवान्योव गंभीर रूप से घायल हो गए. बाद में उनकी मौत की पुष्टि की गई.
पिछले कुछ महीनों में इजरायल और हिज्बुल्ला के बीच सीमा पर ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल हमलों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है. गाजा युद्ध के बाद से उत्तरी सीमा क्षेत्र बेहद संवेदनशील बना हुआ है और दोनों पक्षों के बीच कई बार जवाबी कार्रवाई हो चुकी है. इजरायली सेना ने कहा है कि वह हमले का जवाब देने के लिए तैयार है और सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है. वहीं हिज्बुल्ला की ओर से इस घटना पर तत्काल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.
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मध्य पूर्व में पहले से जारी संघर्ष के बीच इस हमले ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है. सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सीमा पर ड्रोन हमले इसी तरह जारी रहे तो हालात और गंभीर हो सकते हैं. इजरायल ने हाल के दिनों में लेबनान सीमा पर अतिरिक्त सैनिकों और एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी बढ़ाई है.