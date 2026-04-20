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Hindi Newsदुनियाइजरायली सेना ने जीसस की मूर्ति को भी नहीं छोड़ा! हथौड़े से तोड़ी ईसा मसीह की प्रतिमा

इजरायली सेना ने जीसस की मूर्ति को भी नहीं छोड़ा! हथौड़े से तोड़ी ईसा मसीह की प्रतिमा

लेबनान में हमले के समय एक इजरायली सैनिक की तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो ईसा मसीह की मूर्ति को हथौड़े से तोड़ते हुए नजर आ रहा है. ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. इस तस्वीर पर अब आईडीएफ चीफ का बयान आया है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 20, 2026, 12:56 PM IST
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इजरायली सेना ने जीसस की मूर्ति को भी नहीं छोड़ा! (AI- Image)
इजरायली सेना ने जीसस की मूर्ति को भी नहीं छोड़ा! (AI- Image)

मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच इजरायल की सेना इन दिनों एक विवादित तस्वीर को लेकर जांच के घेरे में है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही इस तस्वीर में कथित तौर पर एक इजरायली सैनिक दक्षिणी लेबनान में यीशु मसीह की एक मूर्ति पर हथौड़े से वार करता दिखाई दे रहा है. इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. सेना के शुरुआती आकलन में यह बात सामने आई है कि तस्वीर दक्षिण लेबनान की ही है, जहां हाल ही में हुए सीजफायर के बावजूद इजरायली सैनिक अभी भी तैनात हैं. IDF ने अपने बयान में कहा कि अगर तस्वीर सही पाई जाती है, तो इसमें दिख रहा व्यवहार सेना के मूल्यों और मानकों के बिल्कुल खिलाफ है.

इस मामले की जांच अब नॉर्दर्न कमांड को सौंपी गई है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के नतीजों के आधार पर संबंधित सैनिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले IDF के प्रवक्ता नदाव शोशानी ने भी कहा था कि तस्वीर की सत्यता की जांच की जा रही है और यदि यह सही साबित होती है, तो यह आचरण सेना के मानकों के अनुरूप नहीं माना जाएगा. बताया जा रहा है कि यह मूर्ति लेबनान के डेब्ल (Debl) नामक एक ईसाई बहुल गांव में स्थित थी, जो इजरायल की सीमा के करीब है. हालांकि स्थानीय अधिकारियों ने मूर्ति को हुए नुकसान की पूरी पुष्टि नहीं की है.

ये शर्मनाक कृत्य, हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करता है

डेब्ल नगर पालिका के उप प्रमुख मारौन नासिफ ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा, 'यह शर्मनाक कृत्य है, जो हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और हमारी आस्था पर हमला है.' वहीं, IDF ने कहा है कि वह स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर इस मूर्ति की मरम्मत में मदद कर रही है. सेना ने यह भी स्पष्ट किया कि दक्षिण लेबनान में उसकी कार्रवाई का उद्देश्य हिज़्बुल्लाह से जुड़े ढांचे को खत्म करना है, न कि किसी नागरिक या धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाना.

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इजरायल ने मारे थे 10 मिनट में 100 बम

फिलहाल, लेबनान और इजरायल में सीजफायर हो चुका है लेकिन इसके पहले इजरायल ने पूरे लेबनान को हवाई हमलों से ध्वस्त कर दिया था. बेरूत के शहर के कॉर्निश मजरा में पिछले सप्ताह इजरायल जोरदार हमला बोला था. वहां के लोग कुछ समझ पाते इसके पहले ही इजरायल ने महज 10 मिनटों में 100 धमाके कर दिए. इन धमाकों के बाद पूरे शहर में राहत बचाव का काम जारी है. इजरायल के इन हमलों में बेरूत के लोगों के घर, गाड़ियां, सामान सब कुछ जलकर राख हो चुके हैं. वहां जिंदा बचे लोग नए जीवन की तलाश में एक बार फिर से खुद को समेटने में लगे हुए हैं. 

यह भी पढ़ेंः  कौन है शमीम माफी? अमेरिका में रहकर ईरान के लिए सूडान से कर रही थी आर्म्‍स डील

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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