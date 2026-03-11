ईरान युद्ध के बीच Oil सप्लाई को लेकर राहतभरी खबर, 400 मिलियन बैरल रिजर्व तेल रिलीज करेगा IEA; किसको होगा फायदा?

Energy body IEA news: मिडिल ईस्ट की जंग के बीच ईरान की सेना ने होर्मुज स्ट्रेट बंद किया तो पूरी दुनिया चिंता में पड़ गई. अमेरिका जल्द से जल्द ईरान के कब्जे से तेल के कारोबार का समुद्री रास्ता खुलवाने की कोशिश कर रहा है. इस बीच इंंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने करोड़ों बैरल रिजर्व तेल रिलीज करने की बात कहके लोगों को बड़ी राहत दी है.
Trending Photos
Middle East Oil Crisis: पूरी दुनिया पर तेल का संकट गहरा गया है. इस बीच इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) ने 400 मिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व रिलीज करने का ऐलान करके दुनिया के कई देशों को बड़ी राहत दी है. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने बुधवार को कहा, 'संगठन के सदस्य देशों ने अपने रिजर्व तेल भंडार से 40 करोड़ बैरल तेल रिलीज करने पर सहमति दे दी है. ये कदम इसलिए उठाया गया है, क्योंकि ईरान युद्ध से जुड़े तनाव के चलते क्रूड ऑयल की वैश्विक सप्लाई बाधित होने का खतरा बढ़ गया है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 32 सदस्य देशों ने ग्लोबल स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑयल की खेप को सिलसिलेवार तरीके से जारी करने पर सहमति जताई है.
आईईए के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल ने कहा, 'ग्लोबल शेयर मार्केट जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, वो अभूतपूर्व हालात हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आईईए के सदस्य देश इस हालात का मुकाबला करने के लिए एक साथ आए हैं'. हालांकि एजेंसी ने अभी यह नहीं बताया है कि तेल भंडार कब तक रिलीज किया जाएगा.
जवाब- स्ट्रेटेजिक रिजर्व को जारी करने का फैसला आमतौर पर तब किया जाता है जब ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में बड़ी रुकावट आती है या जब जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं.
यह भी पढ़ें- LPG Cylinder Shortage Updates: होटल में कोई बनवा रहा ईंट-सीमेंट का चूल्हा तो कोई कर रहा पैनिक बाइंग... संकट का डर सब जगह हावी
जवाब- IEA के फैसले का सरकार ने स्वागत किया है. आपात रिजर्व से ऑयल जारी करने के फैसले का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में बदलते हालातों पर उसकी नजर बनी हुई है. देश में फिलहाल पेट्रोलियम पदार्थों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है.
जवाब- मिडिल ईस्ट की जंग 13वें दिन में पहुंच गई है. ईरानी की धमकियों के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल के टैंकरों की आवाजाही लगभग पूरी तरह से बंद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजाना करीब दो करोड़ बैरल तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए वैश्विक सप्लाई के लिए निकलता है. इससे हर दिन दुनिया की 1 करोड़ बैरल से अधिक कच्चे तेल की मांग पूरी करने में मदद मिलती है यानी इस फैसले का फायदा कई देशों को होगा.
यह भी पढ़ें- सिलेंडर के भाव बढ़े... इंडक्शन की भी बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?