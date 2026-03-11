Advertisement
trendingNow13137598
Hindi Newsदुनियाईरान युद्ध के बीच Oil सप्लाई को लेकर राहतभरी खबर, 400 मिलियन बैरल रिजर्व तेल रिलीज करेगा IEA; किसको होगा फायदा?

ईरान युद्ध के बीच Oil सप्लाई को लेकर राहतभरी खबर, 400 मिलियन बैरल रिजर्व तेल रिलीज करेगा IEA; किसको होगा फायदा?

Energy body IEA news: मिडिल ईस्ट की जंग के बीच ईरान की सेना ने होर्मुज स्ट्रेट बंद किया तो पूरी दुनिया चिंता में पड़ गई. अमेरिका जल्द से जल्द ईरान के कब्जे से तेल के कारोबार का समुद्री रास्ता खुलवाने की कोशिश कर रहा है. इस बीच इंंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने करोड़ों बैरल रिजर्व तेल रिलीज करने की बात कहके लोगों को बड़ी राहत दी है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 12, 2026, 12:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरान युद्ध के बीच Oil सप्लाई को लेकर राहतभरी खबर, 400 मिलियन बैरल रिजर्व तेल रिलीज करेगा IEA; किसको होगा फायदा?

Middle East Oil Crisis: पूरी दुनिया पर तेल का संकट गहरा गया है. इस बीच इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) ने 400 मिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व रिलीज करने का ऐलान करके दुनिया के कई देशों को बड़ी राहत दी है. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने बुधवार को कहा, 'संगठन के सदस्य देशों ने अपने रिजर्व तेल भंडार से 40 करोड़ बैरल तेल रिलीज करने पर सहमति दे दी है. ये कदम इसलिए उठाया गया है, क्योंकि ईरान युद्ध से जुड़े तनाव के चलते क्रूड ऑयल की वैश्विक सप्लाई बाधित होने का खतरा बढ़ गया है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 32 सदस्य देशों ने ग्लोबल स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑयल की खेप को सिलसिलेवार तरीके से जारी करने पर सहमति जताई है. 

आईईए के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल ने कहा, 'ग्लोबल शेयर मार्केट जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, वो अभूतपूर्व हालात हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आईईए के सदस्य देश इस हालात का मुकाबला करने के लिए एक साथ आए हैं'. हालांकि एजेंसी ने अभी यह नहीं बताया है कि तेल भंडार कब तक रिलीज किया जाएगा.

FQA-

सवाल- स्ट्रेटजिक रिजर्व जारी करने का फैसला कब होता है?

जवाब- स्ट्रेटेजिक रिजर्व को जारी करने का फैसला आमतौर पर तब किया जाता है जब ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में बड़ी रुकावट आती है या जब जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- LPG Cylinder Shortage Updates: होटल में कोई बनवा रहा ईंट-सीमेंट का चूल्हा तो कोई कर रहा पैनिक बाइंग... संकट का डर सब जगह हावी

सवाल- भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी है?

जवाब- IEA के फैसले का सरकार ने स्वागत किया है. आपात रिजर्व से ऑयल जारी करने के फैसले का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में बदलते हालातों पर उसकी नजर बनी हुई है. देश में फिलहाल पेट्रोलियम पदार्थों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है.

सवाल- किसको होगा फायदा?

जवाब- मिडिल ईस्ट की जंग 13वें दिन में पहुंच गई है. ईरानी की धमकियों के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल के टैंकरों की आवाजाही लगभग पूरी तरह से बंद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजाना करीब दो करोड़ बैरल तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए वैश्विक सप्लाई के लिए निकलता है. इससे हर दिन दुनिया की 1 करोड़ बैरल से अधिक कच्चे तेल की मांग पूरी करने में मदद मिलती है यानी इस फैसले का फायदा कई देशों को होगा.

यह भी पढ़ें- सिलेंडर के भाव बढ़े... इंडक्शन की भी बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?

 

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

IEAIran war

Trending news

भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
DNA
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
जम्मू में शादी समारोह में फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
जम्मू में शादी समारोह में फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
vidhan sabha chunav
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
LPG Crisis
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
Delhi blast
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
Kashmir Fuel Shortage
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
India News
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की
Aruna Shanbaug
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की
'सदन कोई मेला नहीं है...,' स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में क्या बोले शाह?
amit shah
'सदन कोई मेला नहीं है...,' स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में क्या बोले शाह?
कैसे पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प, जगद्गुरु स्वामी सतिशाचार्य जी महाराज ने बताया
Jagadguru Satishacharya Ji
कैसे पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प, जगद्गुरु स्वामी सतिशाचार्य जी महाराज ने बताया