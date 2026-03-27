US के सबसे सीक्रेट ठिकाने पर IED अलर्ट! CENTCOM HQ के पास साजिश बेनकाब, भाई-बहन पर केस; मुख्य आरोपी चीन फरार

USA: अमेरिका के मैकडिल एयर फोर्स बेस पर IED मिलने से हड़कंप मच गया. FBI ने एक भाई-बहन पर आरोप तय किए हैं. जानकारी के अनुसार, बहन को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि मुख्य आरोपी चीन फरार हो गया है, जहां पर IED मिला है वो यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है.
Trending Photos
IED Found in US Secret Base: अमेरिका के एक बेहद संवेदनशील सैन्य ठिकाने पर संदिग्ध विस्फोटक (IED) मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है. यह मामला मैकडिल वायु सेना बेस (MacDill Air Force Base) से जुड़ा है, जहां संयुक्त राष्ट्र मध्य कमान (CENTCOM) और संयुक्त राष्ट्र विशेष अभियान कमान (USSOCOM) का मुख्यालय स्थित है.
फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) ने इस मामले में एक भाई-बहन के खिलाफ औपचारिक आरोप तय किए हैं. जांच एजेंसी के अनुसार, अलन झेंग (Alen Zheng) पर बेस पर IED रखने का आरोप है, जबकि उसकी बहन एन मैरी झेंग (Ann Mary Zheng) को अपराध के बाद मदद करने और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
FBI ने बताया कि अलन झेंग फिलहाल चीन में है और उसे मुख्य संदिग्ध माना जा रहा है. उस पर सरकारी संपत्ति को विस्फोटक से नुकसान पहुंचाने की साजिश, अवैध विस्फोटक उपकरण बनाने और रखने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. FBI डायरेक्टर काश पटेल ने इस घटना पर सख्त प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एजेंसी अपने सहयोगी संस्थानों के साथ मिलकर आरोपियों का दुनिया के किसी भी कोने तक पीछा करेगी और उन्हें न्याय के कटघरे में लाएगी.
जानकारी के अनुसार, यह मामला 16 मार्च को सामने आया, जब FBI के टाम्पा फील्ड ऑफिस को बेस के विजिटर सेंटर के बाहर एक संदिग्ध पैकेट मिलने की सूचना मिली. जांच में पता चला कि यह एक संभावित IED हो सकता है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी. यह बेस अमेरिका की सैन्य रणनीति के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि CENTCOM पश्चिम एशिया में चल रहे ऑपरेशनों की निगरानी करता है, जबकि USSOCOM विशेष सैन्य अभियानों का समन्वय करता है.
ये भी पढ़ें: तेहरान के मेयर से संसद के स्पीकर तक: कौन हैं मोहम्मद बाकिर गालिबफ, जिन्हें माना जा रहा ट्रंप की पसंद
इस घटना ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं. खासतौर पर ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ा हुआ है, इस तरह की घटनाएं सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन रही हैं. FBI ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस साजिश के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है.