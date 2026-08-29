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LIVE: 'अगर कोई सोचता है कि भारत में मुसलमान न हो तो वह हिंदू नहीं', न्यूयॉर्क में मोहन भागवत का बड़ा संदेश

Mohan Bhagwat Universal Oneness Celebration Speech: आरएसएस मुखिया मोहन भागवत अमेरिका दौरे पर हैं. वहां पर उन्होंने हिंदुत्व को लेकर बड़ा संदेश दिया है. जिसे हम सबको जानना चाहिए.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 29, 2026, 11:29 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 11:41 PM IST
LIVE: 'अगर कोई सोचता है कि भारत में मुसलमान न हो तो वह हिंदू नहीं', न्यूयॉर्क में मोहन भागवत का बड़ा संदेश

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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