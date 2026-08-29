LIVE: 'अगर कोई सोचता है कि भारत में मुसलमान न हो तो वह हिंदू नहीं', न्यूयॉर्क में मोहन भागवत का बड़ा संदेश

वन वर्ल्ड वन ह्यूमैनिटी इवेंट में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, 'यह भारत की पारंपरिक सोच है - मानवता की एकता. हमारे सभी नेताओं ने, किसी भी समय इस बात पर ज़ोर दिया है. आज़ादी के बाद हमें संविधान मिला, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि ये चीज़ें राजनीति से नहीं होतीं. मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि राजनीति अब अपने फ़ायदे का खेल बन गई है. और आपने सही कहा, जहाँ 'मैं' और 'मेरा' होता है, वहां कोई समाधान नहीं होता. 'हम' और 'हमारा' ही समाधान है. इसलिए भारत में हमारा अनुभव यह है कि हमें समाज से शुरुआत करनी होगी.'