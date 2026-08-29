LIVE: 'अगर कोई सोचता है कि भारत में मुसलमान न हो तो वह हिंदू नहीं', न्यूयॉर्क में मोहन भागवत का बड़ा संदेश

Mohan Bhagwat Universal Oneness Celebration News: भारत से 11 हजार 800 किलोमीटर दूर अमेरिका के न्यूयॉर्क में संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन होगा. ये संबोधन न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर में होगा. इस कार्यक्रम का नाम है यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन यानी सार्वभौमिक एकता का उत्सव. यहां RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत कई धर्मों के अनुयायियों से चर्चा करेंगे.
यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन कार्यक्रम न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध मैडिसन स्क्वॉयर के 'इंफोसिस थिएटर' में होगा. कार्यक्रम में 5 हजार से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. भारतीय-अमेरिकी समुदाय के अलावा अलग-अलग धार्मिक और सामाजिक संगठनों के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे.
न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वॉयर पर संघ प्रमुख के कार्यक्रम से जुड़े बड़े-बड़े डिजिटल बिलबोर्ड और विजुअल्स प्रदर्शित किए गए हैं. मोहन भागवत का कार्यक्रम भारतीय समय के मुताबिक अब से ढाई घंटे बाद यानी रात 11 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा. संबोधन से ठीक पहले टाइम्स स्क्वायर की डिजिटल स्क्रीन पर उनकी तस्वीरें और स्वागत से जुड़े दृश्य जगमगा रहे हैं.
ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए बड़ा झटका है, जो इसे रद्द कराना चाहते थे. न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की अगुवाई में सनातन विरोधी कई संगठन एकजुट होकर नकारात्मक अभियान चला रहे थे, लेकिन वो अपने ही प्ले ग्राउंड में हार गए.
इससे पहले वन वर्ल्ड वन ह्यूमैनिटी नामक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने मानवता और सनातन धर्म को लेकर कई अहम बातें कहीं. जिन्होंने वहां मौजूद लोगों पर गहरा प्रभाव डाला.
RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, 'दुनिया में कई धर्म हैं. आज की दुनिया में धर्मों की पहचान ज़्यादातर रीति-रिवाजों से होती है. किसी धार्मिक अनुशासन को अपनाने और ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते के तौर पर, रीति-रिवाजों का यह अनुशासन भी ज़रूरी है.'
वन वर्ल्ड वन ह्यूमैनिटी के इवेंट में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, 'मैं कोई धर्म-विशेषज्ञ या आप जैसा कोई धार्मिक गुरु नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसे समाज में काम कर रहा हूं, जो पारंपरिक रूप से कहता है कि धर्म भले ही अलग-अलग हों, लेकिन इंसानियत एक है. सच एक ही है और इंसानियत उसी सच का नतीजा है. इसलिए इंसानियत एक है. वह सच एक ही है, लेकिन बताने वाले के हिसाब से उसे कई तरह से बताया जाता है. क्योंकि इंसान के तौर पर, हम उस 'सॉफ्टवेयर' के कैदी हैं जो हमारे दिमाग में बना है.'
RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, 'अगर हम समाज को लगातार शिक्षित नहीं करते हैं, तो उसमें कमियां या भटकाव आ जाते हैं. इतिहास में ऐसा ही कुछ हुआ. मैं ठीक-ठीक वह समय नहीं बता सकता. उसके बाद, हमारा समाज और हमारा देश विदेशी हमलों का शिकार बना और बहुत कुछ खो गया.'
एक विश्व एक मानवता कार्यक्रम में बोलते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत ने कहा, 'यदि कोई हिंदू यह सोचता है कि भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए, तो वह हिंदू नहीं रह सकता. यदि आप स्वयं को हिंदू कहना चाहते हैं, तो आपको यह मानना होगा कि सभी मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और प्रत्येक मनुष्य का अपना सम्मान है. मनुष्यों में कोई भेद नहीं है.'
वन वर्ल्ड वन ह्यूमैनिटी इवेंट में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, 'यह भारत की पारंपरिक सोच है - मानवता की एकता. हमारे सभी नेताओं ने, किसी भी समय इस बात पर ज़ोर दिया है. आज़ादी के बाद हमें संविधान मिला, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि ये चीज़ें राजनीति से नहीं होतीं. मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि राजनीति अब अपने फ़ायदे का खेल बन गई है. और आपने सही कहा, जहाँ 'मैं' और 'मेरा' होता है, वहां कोई समाधान नहीं होता. 'हम' और 'हमारा' ही समाधान है. इसलिए भारत में हमारा अनुभव यह है कि हमें समाज से शुरुआत करनी होगी.'
RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, 'हरियाणा में दादरी नाम की जगह पर दो विमान आपस में टकरा गए थे. दोनों विमान अरब देशों के थे. ज़्यादातर यात्री मुसलमान थे. उस टक्कर के बाद, हमारे स्वयंसेवक सबसे पहले वहां पहुंचे और उन्होंने सेवा की. घायलों के इलाज में मदद की. बाकी सभी की मौत हो चुकी थी. उनके शवों को निकालना, उनके रिश्तेदारों के आने पर अंतिम संस्कार का इंतज़ाम करना, उनकी पहचान करने में मदद करना - ये सब किया. उस समय हमने कभी नहीं सोचा कि ये मुसलमान हैं. मुख्य रूप से RSS ने ही काम किया.'
भागवत ने आगे कहा, 'हम ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि हम राजनीति में नहीं हैं. हम इन चीजों का प्रचार-प्रसार नहीं करते क्योंकि हमें इससे कुछ नहीं चाहिए. बदले में कुछ नहीं चाहिए. मैं सिर्फ दूसरों को ही यह नहीं कहता कि कुछ पाने के लिए न आएं. हम संघ में ऐसा ही करते हैं. हम सिर्फ़ देते हैं. हमें कुछ नहीं चाहिए. गलत बातों और कहानियों से कई तरह की धारणाएं बन जाती हैं. लेकिन जब आप आकर हमें अंदर से देखेंगे, तो वे सारी धारणाएं गलत साबित हो जाएंगी.'