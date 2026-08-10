'सोया तो बर्फ में हो जाएगा दफन', पहली बार दुनिया के सबसे ठंडे महासागर को नापने निकला एक नाविक; हर पल सिर पर मौत का खतरा

Matt Rutherford Arctic Ocean Mission News: समंदर में अकेले नाव चलाते हुए निकलना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां पर सोना भी जानलेवा बन जाता है. लेकिन अमेरिका में ओहियो प्रांत के एनापोलिस के रहने वाले 45 वर्षीय अनुभवी नाविक मैट रदरफोर्ड इस चैलेंज को पूरा करने निकले हैं. वे दुनिया के सबसे ठंडे आर्कटिक महासागर का अकेले चक्कर लगाने के मिशन पर हैं. इस ठंडे और विशाल महासागर में उन्हें जब भी आराम करने का थोड़ा मौका मिलता है, तो वह बेहद कीमती होता है.