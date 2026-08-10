'सोया तो बर्फ में हो जाएगा दफन', पहली बार दुनिया के सबसे ठंडे महासागर को नापने निकला एक नाविक; हर पल सिर पर मौत का खतरा

Matt Rutherford Arctic Ocean Mission News: समंदर में अकेले नाव चलाते हुए निकलना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां पर सोना भी जानलेवा बन जाता है. लेकिन अमेरिका में ओहियो प्रांत के एनापोलिस के रहने वाले 45 वर्षीय अनुभवी नाविक मैट रदरफोर्ड इस चैलेंज को पूरा करने निकले हैं. वे दुनिया के सबसे ठंडे आर्कटिक महासागर का अकेले चक्कर लगाने के मिशन पर हैं. इस ठंडे और विशाल महासागर में उन्हें जब भी आराम करने का थोड़ा मौका मिलता है, तो वह बेहद कीमती होता है.
रदरफोर्ड बताते हैं, 'यहां नींद लेना बेहद मुश्किल काम है. अगर आपकी नाव बर्फ के किसी बड़े टुकड़े से टकरा गई, तो समझिए खेल खत्म.'
एक ऐतिहासिक और जोखिम भरे मिशन में मैट रदरफोर्ड इतिहास में पहली बार पूरी तरह अकेले आर्कटिक महासागर का चक्कर लगाने का प्रयास कर रहे हैं. उनका यह मिशन करीब 18,500 किलोमीटर लंबा है. उनकी यह खतरनाक यात्रा उत्तरी अटलांटिक महासागर से शुरू होकर रूस के उत्तरी समुद्री तट से गुजरते हुए कनाडा के पास स्थित 'नॉर्थवेस्ट पैसेज' तक जाएगी.
रदरफोर्ड अपनी यह समुद्री यात्रा 42-फीट लंबी नाव से कर रहे हैं. इस नाव पर स्टारलिंक का इंटरनेट भी मौजूद है. मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में रदरफोर्ड ने बताया कि जैसे-जैसे वे मोटी बर्फ वाले इलाकों में आगे बढ़ेंगे, खतरा और बढ़ता जाएगा.
उन्होंने कहा, 'अभी तो यहां 24 घंटे धूप रहती है, लेकिन जल्द ही अंधेरा होने लगेगा. उस वक्त अंधेरे में बर्फ की चट्टानों को देख पाना लगभग असंभव हो जाएगा.' हालांकि, उन्होंने इससे बचाव की तैयारी पहले ही कर रखी है. उनकी नाव में रडार मौजूद है, जो बर्फ के बड़े टुकड़ों का पता लगा लेता है. वे छोटी बर्फ से बचने के लिए थर्मल दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा, इमरजेंसी के लिए उनके पास एक लाइफ राफ्ट भी है.
रदरफोर्ड के पास समय बहुत कम है. अगर उन्हें सफर में ज़्यादा देर हो गई और गर्मी का मौसम बीतकर पतझड़ आ गया, तो जमती हुई बर्फ उनकी नाव को चारों तरफ से जकड़ लेगी और पूरा मिशन खतरे में पड़ जाएगा. उन्होंने 25 जून को ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट से यह मिशन शुरू किया था. इस मिशन को शुरू करने के पीछे महज उनके रोमांच का शौक नहीं है. वे इसके जरिए अपनी जलवायु परिवर्तन पर शोध करने वाली अपनी नॉन-प्रॉफिट संस्था 'ओशन रिसर्च प्रोजेक्ट' के लिए फंड जुटाना चाहते हैं.
सरकार ने पिछले दो वर्षों में जलवायु विज्ञान के बजट में कटौती की है. रदरफोर्ड का शोध जहाज खराब पड़ा है और उसे नए इंजन व मरम्मत की जरूरत है. ऐसे में वे नए दानदाता खोजकर इस जरूरत को पूरा करना चाहते हैं.
आर्कटिक महासागर की बात करें तो जलवायु परिवर्तन और गर्मी बढ़ने की वजह से 1980 के दशक की तुलना में उसकी समुद्री बर्फ लगभग एक-तिहाई कम हो चुकी है. इस वजह से रदरफोर्ड के लिए यह सफर कुछ हद तक संभव हो पाया है. हालांकि, अलास्का और पूर्वी साइबेरिया के पास जमी भारी बर्फ अभी भी उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है.
अपना सफर जारी रखते हुए रदरफोर्ड नॉर्वे और स्वीडन को पार करते हुए अब रूसी जलसीमा में दाखिल हो चुके हैं. रूस के 'नॉर्दर्न सी रूट' से गुजरने के लिए उन्हें विशेष अनुमति लेनी पड़ी है. नियमों के मुताबिक, उन्हें हर दिन मॉस्को प्रशासन को अपनी लोकेशन की रिपोर्ट देनी होती है और रूसी सुरक्षा एजेंसी (FSB) को भी सूचित करना पड़ता है.
रूसी समुद्री इलाके में जाने के बाद उनका स्टारलिंक कनेक्शन बंद हो सकता है, जिससे हफ्तों तक उनका संपर्क दुनिया से कट जाएगा. हालांकि, रदरफोर्ड इस चुनौती के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं. उनका कहना है, 'अगर हमें पहले से पता हो कि अंत क्या होगा, तो फिर वो रोमांच कैसा?' उनके इस साहसिक मिशन पर अमेरिका समेत पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं. देखना होगा कि उनका ये रोमांचक सफर कैसे पूरा होता है?