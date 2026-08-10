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'सोया तो बर्फ में हो जाएगा दफन', पहली बार दुनिया के सबसे ठंडे महासागर को नापने निकला एक नाविक; हर पल सिर पर मौत का खतरा

Man Solo Arctic Ocean Solo Mission: पहली बार दुनिया के सबसे ठंडे महासागर को नापने के लिए एक नाविक निकला है. इस महासागर में उसे पानी से नहीं बर्फ के रूप में तैरती मौत से खतरा है. अगर ये बर्फ के टुकड़े उसकी नाव से टकरा गए तो उसी दिन उसका खेल खत्म हो जाएगा. यही वजह है कि वह रात में भी चैन से सो नहीं पा रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 10, 2026, 03:36 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:45 AM IST
'सोया तो बर्फ में हो जाएगा दफन', पहली बार दुनिया के सबसे ठंडे महासागर को नापने निकला एक नाविक; हर पल सिर पर मौत का खतरा

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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