/यूक्रेन की जंग: अमेरिका सब समझता है, यूरोप ‘नादान’ बन रहा! NATO फौज उतरी तो रूस क्या करेगा? लावरोव ने बताया

Russia Ukraine war: यूक्रेन में शांति बहाली की कोशिशों के बीच एक बार फिर से रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ-साफ शब्दों में दो टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पश्चिमी देशों की नाटो सेनाएं यूक्रेन की जमीन पर उतरीं, तो मॉस्को इस जंग को खत्म करने में देर नहीं लगाएगा. दुश्मन देशों के खिलाफ अभूतपूर्व प्रतिक्रिया देते हुए लावरोव ने कहा कि ऐसा एक भी कदम रूस के खिलाफ सीधे युद्ध के तौर पर माना जाएगा. रूसी मंत्री का ये बयान उस समय आया है, जब यूक्रेन में संभावित पश्चिमी सुरक्षा तैनाती को लेकर चर्चा चल रही हैं.
हालांकि लावरोव ने बातचीत की संभावना से इनकार नहीं किया. उन्होंने आगे कहा कि रूस, अमेरिका की ओर से प्रस्तावित त्रिपक्षीय बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी समझौते में मॉस्को की सुरक्षा चिंताओं और उसकी घोषित शर्तों को जगह मिलनी चाहिए.
येकातेरिनबर्ग में आयोजित 'इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ यूथ' में लावरोव ने कहा, 'मैं ये एकदम साफ कर देना चाहता हूं कि रूस किसी फालतू के नए पचड़े में पड़ना नहीं चाहता, हमारी जंग को खींचने की कतई इच्छा नहीं है लेकिन अगर यूरोप, जो हर दिन रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी की बात करता है, वो हमारे वतन पर हमला करता है तो हम उन्हें अभी से सावधान कर दें कि वो युद्ध फिर एक अलग तरह का युद्ध होगा जो बहुत कम समय तक चलेगा. क्योंकि रूस अपनी संप्रभुता और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए मुश्किल से मुश्किल फैसला लेने में पलभर की देर नहीं लगाएगा.'
लावरोव ने आगे बताया मॉस्को कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार है. इसमें उस त्रिपक्षीय बातचीत का मसौदा भी शामिल है, जिसका प्रस्ताव अमेरिका ने एक बार फिर रखा है. लेकिन किसी भी समझौते में रूस के शुरुआती उद्देश्यों को पूरा करना और संघर्ष की जड़ में मौजूद कारणों को खत्म करना जरूरी होगा. हमारे लिए खतरों की मूल वजहों को जड़ से मिटाना और रूसी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, जिसमें उनकी मातृभाषा और ऑर्थोडॉक्स आस्था का अधिकार भी शामिल है, इसके लिए हमारे विशेष सैन्य अभियान के स्पष्ट और निर्धारित लक्ष्य पहल से ही तय हैं.
चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी दो दिन पहले भी लावरोव ने कहा था कि रूस यूक्रेन के मामले में समझौते के रास्ते तलाश रहा है, लेकिन उसने अपनी प्रमुख शर्त कभी नहीं बदली और वो है अपनी सीमाओं के पास नाटो की मौजूदगी को रोकना. इस शर्त में न हमने पहले कोई बात सुनी और न ही आगे कुछ सुनेंगे, बस सीधे जवाब देंगे.
लावरोप ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा- 'हमारे लिए अच्छी बात ये है कि अमेरिका इस संघर्ष की जड़ों को समझता है, जबकि बाकी पश्चिमी देश जानकर भी अनजान बने हैं. रूस ने कभी भी बाचतीच की टेबल पर आने से इनकार नहीं किया है इसलिए वो द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय दोनों तरह की बातचीत के लिए तैयार है.'
साफ है रूस ने अपनी प्राथमिकताएं नहीं बदली हैं. वो अपने एजेंडे पर कायम है. राष्ट्रपति पुतिन किसी भी कीमत पर अपनी सीमाओं पर नाटो की मौजूदगी नहीं चाहते. इसलिए रूस के नेता दुनिया के तमाम मंचों से लगातार कह रहे हैं कि रूस, यूक्रेन में समाधान खोजने में अमेरिकी कोशिशों का तहे दिल से स्वागत करता है.