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Hindi Newsदुनियाभारत अगर हिंद महासागर में ये होर्मुज ब्लॉक कर दे तो, चीन का दाना-पानी बंद हो जाएगा?

भारत अगर हिंद महासागर में ये 'होर्मुज' ब्लॉक कर दे तो, चीन का दाना-पानी बंद हो जाएगा?

होर्मुज स्ट्रेट की पूरी दुनिया में चर्चा है. ईरान ने दुनियाभर के तेल और गैस के जहाजों को रोक रखा है. कम लोगों को पता होगा कि चीन पहले से ही डरा हुआ था, उसे 10 साल से भी ज्यादा समय पहले अंदाजा हो गया था कि भारत या अमेरिका कभी 'होर्मुज' जैसा हाल करेंगे तो उसका दाना-पानी बंद हो जाएगा. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 26, 2026, 12:25 PM IST
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भारत अगर हिंद महासागर में ये 'होर्मुज' ब्लॉक कर दे तो, चीन का दाना-पानी बंद हो जाएगा?

जब से ईरान ने तेल और गैस वाले समुद्री रूट (होर्मुज) को ब्लॉक किया है, दुनियाभर के देश प्लान-B पर सोचने लगे हैं. भविष्य के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ाने के विकल्प खोजे जा रहे हैं. आप जानकर चौंक जाएंगे कि चीन ने 10-12 साल पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था. हां, चीन समझ चुका था कि भविष्य में होर्मुज जैसा संकट पैदा हो सकता है, वो भी हिंद महासागर में. अब आप भारत के दक्षिण में फैले विशाल हिंद महासागर क्षेत्र को देखिए. अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की लोकेशन देखिए, आगे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है. चीन के दुस्साहस पर अगर भारत या अमेरिका यहां 'नया होर्मुज' बना देते तो बीजिंग तड़प उठता!

जी हां, तब चीन की अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लग सकता था लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता. 12 साल पहले ही चीन ने इसका तोड़ निकाल लिया था. होर्मुज जलडमरूमध्य की तरह भारत के दक्षिण-पूर्व में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और मलेशियाई प्रायद्वीप का यह रास्ता वैश्विक व्यापार के लिहाज से महत्वपूर्ण है. हजारों शिप रोज इधर से होकर गुजरते हैं. भारत की पोजीशन इसलिए अच्छी है क्योंकि वेस्ट एशिया और अफ्रीका से आ रहे चीनी जहाजों को भारत के अंडमान सागर से होकर वहां पहुंचना होता है. अब जरा सोचिए, अगर भारत चाहता तो एक झटके में चीन को घुटने पर ला सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता. 

चीन ने एक दशक पहले ही निकाला तोड़

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आज हम चौंक सकते हैं लेकिन चीन ने 2015 से भी पहले अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए मलक्का स्ट्रेट का बाईपास रूट निकाल लिया था. चीन ने भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का इसके लिए इस्तेमाल किया. उसने म्यांमार के गहरे पानी वाले एक पोर्ट से अपने मेनलैंड तक क्रूड ऑयल की पाइपलाइन बिछा दी. चीन ने बंगाल की खाड़ी में एक डीप वाटर पोर्ट विकसित किया, जहां से वह पश्चिम एशिया और अफ्रीका से लाया हुआ तेल 2402 किमी लंबी पाइपलाइन से अपने घर ले जाता है. 

चीन की यह पाइपलाइन म्यांमार में 771 किमी और चीन में 1631 किमी फैली है. इस रूट को चीन-म्यांमार तेल और गैस पाइपलाइन कहा जाता है. 10 साल पहले ही वह म्यांमार के पोर्ट से युन्नान प्रांत तक के लिए रेल कॉरिडोर की प्लानिंग करने लगा था. 

पढ़ें: मुस्लिम देश ही चाहता है ईरान की बर्बादी! ट्रंप को दे दी खतरनाक सलाह, सऊदी अरब का क्या फायदा?

पश्चिमी म्यांमार के क्याउकप्यू बंदरगाह पर चीन अपने जहाजों से कच्चा तेल और गैस उतारता है. वहां से पाइपलाइन से युन्नान पहुंचाता है. दरअसल, चीन एक दशक पहले ही समझ चुका था कि भारत से टेंशन बढ़ी तो उसका 90 प्रतिशत से ज्यादा समुद्री मार्ग से आने वाला तेल बाधित हो सकता है. भारत या अमेरिका ने मलक्का वाला रूट ब्लॉक किया तो उसकी सांसें थम सकती हैं. 

चीन को एक और फायदा

अब म्यांमार के रास्ते यह रूट मिलने से चीन के लिए समुद्री यात्रा की दूरी 3370 किमी कम हो गई है. यह पाइपलाइन करीब एक दशक से चालू है और हिंद महासागर तक चीन को सीधी पहुंच प्रदान करती है. आज हिंद महासागर में भारत का प्रभाव बढ़ा है तो चीन भी मलक्का स्ट्रेट पर निर्भरता कम कर चुका है. 

पढ़ें: भारत ने पश्चिम एशिया में हमलों का कैसे विरोध किया? पीएम मोदी ने देश को बताई पूरी बात

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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