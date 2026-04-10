'समझौते के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, हमारे पास पहले से ज्यादा घातक हथियार', ट्रंप ने फिर ईरान को धमकाया

US Iran Peace Talks News: ईरान के साथ होने वाली शांति वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो तबाही फिर से मचेगी. उन्होंने कहा कि बर्बादी से बचने का यह ईरान के लिए बेहतर मौका है. उसे इसका फायदा उठाना चाहिए.
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Donald Trump Threat to Iran: ईरान के साथ शनिवार को होने वाली शांति वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसे कड़े लहजे में धमकी दी है. ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो यूएस और ज्यादा तीव्रता के साथ उस पर फिर से हमले शुरू कर देगा. उन्होंने चेताया कि यह ईरान के लिए सुनहरा मौका है. यूएस उसके साथ नए सिरे से रिश्तों की शुरुआत कर रहा है. अगर वह इस मौके को चूक गया तो उसे बहुत भारी पड़ेगा.
शुक्रवार को न्यूयॉर्क पोस्ट को फोन पर दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, 'हम अपने जहाजों को बेहतरीन गोला-बारूद और अब तक के सबसे बेहतरीन हथियारों से लैस कर रहे हैं. जो हमने पहले भी इस्तेमाल किए थे और जिनसे हमने ईरान को तबाह कर दिया था, उनसे भी बेहतर. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका इनका बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करेगा.
ट्रंप ने कहा कि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ईरानियों से बातचीत का नेतृत्व करने के लिए पाकिस्तान रवाना हो रहे हैं.अगले 24 घंटों में पता चल जाएगा कि बातचीत सफल होगी या नहीं. लगभग 24 घंटों में क्लियर हो जाएगा कि बातचीत में क्या नतीजा निकलेगा.
राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के संदेश पर भी संदेह व्यक्त किया. उन्होंने कहा, 'आप ऐसे लोगों से निपट रहे हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता कि वे सच बोलते हैं या नहीं.'
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'हमारे सामने वे सभी परमाणु हथियार नष्ट कर रहे हैं, सब कुछ खत्म हो गया है. फिर वे प्रेस के सामने जाकर कहते हैं कि नहीं, हम संवर्धन करना चाहते हैं. तो हमें बातचीत में पता चल जाएगा कि उनका असल रुख वास्तव में क्या रहता है.'
बताते चलें कि चीन और पाकिस्तान की मध्यस्थता पर यूएस ने 7 अप्रैल को दो सप्ताह का युद्धविराम करने का एलान किया था. इसके साथ ही ईरान के साथ सीधी बातचीत का रास्ता भी साफ हो गया था. अब शनिवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दोनों पक्षों की बीच आमने-आमने की वार्ता होनी है. इस वार्ता से पहले ईरान ने अपनी 10 मांगों से जुड़ा पत्र यूएस को भिजवाया था, जिस पर ट्रंप प्रशासन ने विचार करने का आश्वासन दिया था. अब देखना होगा कि यह बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचेगी भी या नहीं.