कल सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे गए, तो आज फिर से ईरान पर बमबारी क्यों करने लगा इजरायल?

ईरान ने भी अब अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई के मारे जाने की पुष्टि कर दी है. सरकारी मीडिया पर एंकर भावुक नजर आई. 40 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा हुई है. इधर अमेरिका और इजरायल आज भी बमबारी में जुटे हैं. आखिर क्यों?
ईरान पर इजरायल और अमेरिका के संयुक्त ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए हैं. संडे की सुबह ईरानी मीडिया ने भी पुष्टि कर दी. टारगेटेड अटैक में सुप्रीम लीडर के साथ-साथ उनकी बेटी, दामाद और पोते भी नहीं बचे. अमेरिका ने अपने युद्धपोत से क्रूज मिसाइलें दागी थीं और ईरान के आसमान में लड़ाकू जेट्स ने धुआंधार बमबारी कर देश को हिला दिया. खामेनेई के मारे जाने की घोषणा के बाद दुनिया को उम्मीद थी कि अब हमले रुक जाएंगे. हालांकि रविवार तड़के तेहरान पर फिर से बमबारी शुरू हो गई. सवाल यह है कि जब सुप्रीम लीडर कल मारे जा चुके हैं, तब आज फिर से बमबारी क्यों शुरू हो गई है? इजरायल और अमेरिका आखिर चाहते क्या हैं?
ट्रंप ने कहा, 'इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक खामेनेई का अंत हो गया है. यह सिर्फ ईरान के लोगों के लिए इंसाफ नहीं है बल्कि सभी अमेरिकियों और दुनियाभर के देशों के उन लोगों के लिए भी है, जिन्हें खामेनेई और उसके खून के प्यासे लड़ाकों ने मार डाला या घायल कर दिया. वह हमारे इंटेलिजेंस और एडवांस्ड ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं सका.'
(इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई का पूरा परिवार खत्म हो गया)
यह भी जान लीजिए कि पिछले 24 घंटे में ईरान की तरफ से कई देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया है. अबू धाबी एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ है, जहां एक एशियाई नागरिक की मौत हुई है. दुबई में बुर्ज अल अरब होटल को ड्रोन ने टारगेट करने की कोशिश की थी. उधर, तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 22 लोग घायल हो गए हैं. इसी के जवाब में इजरायल ने संडे को भी छुट्टी नहीं दी.
संडे को भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमले क्यों?
हां, आज रविवार को स्थिति यह है कि इजरायल की तरफ से ईरान के कई शहरों पर मिसाइल हमले हो रहे हैं. इजरायली एयरफोर्स ने जानकारी दी है कि उसके फाइटर जेट्स ने ईरान के कई सैन्य अड्डों को टारगेट किया है जिसमें सात रक्षा अधिकारी मारे गए. रविवार को हमले की वजह साफ करते हुए इजरायली सेना ने बताया है कि वह ईरान के मिसाइल हमला करने की क्षमता खत्म करना चाहता है. इस कारण इजरायल आज ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर और एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट करते हुए हमले कर रहा है.
इधर, जैसे ही खामेनेई के मारे जाने की पुष्टि हुई, ईरान के कुछ शहरों में संडे को जश्न मनाया गया. लोग सड़कों पर आ गए. वीडियो देखिए. ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने खबर दी है कि 86 साल के सुप्रीम लीडर नहीं रहे. कैसे, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई. अब तेहरान में खामेनेई के उत्तराधिकारी की तलाश तेज हो गई है. ईरान की सेना ने धमकी दी है कि हम खामेनेई की मौत का बदला लेंगे. साफ है कि संघर्ष अभी कुछ दिन चल सकता है.