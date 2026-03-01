Advertisement
trendingNow13126333
Hindi Newsदुनियाकल सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे गए, तो आज फिर से ईरान पर बमबारी क्यों करने लगा इजरायल?

कल सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे गए, तो आज फिर से ईरान पर बमबारी क्यों करने लगा इजरायल?

ईरान ने भी अब अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई के मारे जाने की पुष्टि कर दी है. सरकारी मीडिया पर एंकर भावुक नजर आई. 40 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा हुई है. इधर अमेरिका और इजरायल आज भी बमबारी में जुटे हैं. आखिर क्यों?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 01, 2026, 07:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कल सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे गए, तो आज फिर से ईरान पर बमबारी क्यों करने लगा इजरायल?

ईरान पर इजरायल और अमेरिका के संयुक्त ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए हैं. संडे की सुबह ईरानी मीडिया ने भी पुष्टि कर दी. टारगेटेड अटैक में सुप्रीम लीडर के साथ-साथ उनकी बेटी, दामाद और पोते भी नहीं बचे. अमेरिका ने अपने युद्धपोत से क्रूज मिसाइलें दागी थीं और ईरान के आसमान में लड़ाकू जेट्स ने धुआंधार बमबारी कर देश को हिला दिया. खामेनेई के मारे जाने की घोषणा के बाद दुनिया को उम्मीद थी कि अब हमले रुक जाएंगे. हालांकि रविवार तड़के तेहरान पर फिर से बमबारी शुरू हो गई. सवाल यह है कि जब सुप्रीम लीडर कल मारे जा चुके हैं, तब आज फिर से बमबारी क्यों शुरू हो गई है? इजरायल और अमेरिका आखिर चाहते क्या हैं?

ट्रंप ने कहा, 'इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक खामेनेई का अंत हो गया है. यह सिर्फ ईरान के लोगों के लिए इंसाफ नहीं है बल्कि सभी अमेरिकियों और दुनियाभर के देशों के उन लोगों के लिए भी है, जिन्हें खामेनेई और उसके खून के प्यासे लड़ाकों ने मार डाला या घायल कर दिया. वह हमारे इंटेलिजेंस और एडवांस्ड ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं सका.'

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

(इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई का पूरा परिवार खत्म हो गया)

यह भी जान लीजिए कि पिछले 24 घंटे में ईरान की तरफ से कई देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया है. अबू धाबी एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ है, जहां एक एशियाई नागरिक की मौत हुई है. दुबई में बुर्ज अल अरब होटल को ड्रोन ने टारगेट करने की कोशिश की थी. उधर, तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 22 लोग घायल हो गए हैं. इसी के जवाब में इजरायल ने संडे को भी छुट्टी नहीं दी.  

संडे को भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमले क्यों?

हां, आज रविवार को स्थिति यह है कि इजरायल की तरफ से ईरान के कई शहरों पर मिसाइल हमले हो रहे हैं. इजरायली एयरफोर्स ने जानकारी दी है कि उसके फाइटर जेट्स ने ईरान के कई सैन्य अड्डों को टारगेट किया है जिसमें सात रक्षा अधिकारी मारे गए. रविवार को हमले की वजह साफ करते हुए इजरायली सेना ने बताया है कि वह ईरान के मिसाइल हमला करने की क्षमता खत्म करना चाहता है. इस कारण इजरायल आज ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर और एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट करते हुए हमले कर रहा है. 

इधर, जैसे ही खामेनेई के मारे जाने की पुष्टि हुई, ईरान के कुछ शहरों में संडे को जश्न मनाया गया. लोग सड़कों पर आ गए. वीडियो देखिए. ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने खबर दी है कि 86 साल के सुप्रीम लीडर नहीं रहे. कैसे, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई. अब तेहरान में खामेनेई के उत्तराधिकारी की तलाश तेज हो गई है. ईरान की सेना ने धमकी दी है कि हम खामेनेई की मौत का बदला लेंगे. साफ है कि संघर्ष अभी कुछ दिन चल सकता है. 

पढ़ें: ईरान पर इजरायल के हमले का ताजा अपडेट

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

Iran isreal war

Trending news

SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
West Bengal SIR
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
Kerala News
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
DRDO
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
TMC Rajya Sabha Candidate
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी