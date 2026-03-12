Advertisement
Hindi Newsदुनियाईरान युद्ध नहीं रुका तो सिर्फ LPG और पेट्रोल-डीजल की कमी ही नहीं, मिडिल ईस्ट में लागू हो सकती हैं ये हेल्थ इमरजेंसी

ईरान युद्ध नहीं रुका तो सिर्फ LPG और पेट्रोल-डीजल की कमी ही नहीं, मिडिल ईस्ट में लागू हो सकती हैं ये हेल्थ इमरजेंसी

Middle East Crisis: अगर ईरान की जंग न रुकी तो मिडिल ईस्ट में विनाश का ऐसा खतरा मंडरा रहा है कि कई देशों का नामोनिशान मिट सकता है. एक्सपर्ट्स ने पूरे रीजन में भयानक मेडिकल इमरजेंसी की चिंता जताई है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 12, 2026, 05:44 PM IST
file photo middle east Hospital
file photo middle east Hospital

Health Crises Are Likely To Impact whole Middle East: ईरान युद्ध को लेकर जानकारों का मानना है कि जंग नहीं थमीं तो मिडिल ईस्ट के 22 देशों में भयानक मानवीय संकट आ सकता है. इसके साथ ही ग्लोबल हेल्थ एजेंसियों ने हेल्थ सेक्टर से जुड़ी आपदा आने के कई तर्क दिए हैं. यूं तो हथियारों से लड़े जाने वाले युद्ध को मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल नजरिए से देखा जाता है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी देते हुए कहा है कि युद्ध के नतीजे लड़ाई के मैदान से कहीं आगे मानव सभ्यता के विनाश की चरम सीमा तक जाते हैं.

मिडिल ईस्ट में हेल्थ इमरजेंसी!

इस बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के मुताबिक, मिडिल ईस्ट में हेल्थ इमरजेंसी कभी भी शुरू हो सकती है. जिसमें बेगुनाह लोगों को गंभीर चोट पहुंचने, केमिकल और बायोलॉजिकल हमलों से फैलने वाली बीमारियों से ग्रसित होने के साथ-साथ लोगों की मेंटल हेल्थ पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई गई है. WHO का मानना है कि मिडिल ईस्ट में हेल्थकेयर सर्विस में रुकावटें आ सकती हैं. यहां के अस्पतालों को नुकसान पहुंचने के साथ लाखों लोगों के बेघर होने और दवाओं के खत्म होने की पूरी आशंका है.

बम से ज्यादा मौतें बीमारियों से

मिडिल ईस्ट ने हाल के दशकों में कई बार अघोषित जंग के हालातों का सामना किया है. हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब भी बड़े पैमाने पर हिंसा बढ़ती है, तो हेल्थ इमरजेंसी के ऐसे तमाम पैटर्न सामने आते हैं. स्टडीज से पता चलता है कि बीमारियों का फैलना, कुपोषण और बिना इलाज वाली पुरानी बीमारियों से उतनी मौतें हो जाती हैं, जितनी कि गोला-बारूद गिरने से नहीं होतीं.

बढ़ती ट्रॉमा चोटें और इमरजेंसी केयर की जरूरतें

युद्ध का सीधा असर चोटों में बढ़ोतरी से जोड़ कर देखा जाता है. मिसाइल हमलों और ड्रोन अटैक से लोगों में जलने, कटने के साथ हड्डियों में फ्रैक्चर, अंदरूनी ब्लीडिंग और सिर में गंभीर चोटें लग सकती हैं. ऐसे हालातों में हॉस्पिटल्स में अक्सर इमरजेंसी मरीजों की तादात बढ़ जाती है तो ट्रॉमा केयर सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है. WHO का मानना है कि इससे सर्जिकल इक्विपमेंट्स की कमी हो सकती है.

हॉस्पिटल और हेल्थकेयर सिस्टम को नुकसान

युद्ध से किसी भी देश के हेल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर को सीधे नुकसान होता है. ईरान युद्ध न थमा तो मिडिल ईस्ट के 22 देशों के अस्पताल तबाह हो सकते हैं. WHO ने बार-बार चेतावनी दी है कि हेल्थकेयर सेंटर पर हमले जान बचाने वाली सेवाओं में रुकावट डालते हैं. ऐसे हमले मरीजों के साथ-साथ मेडिकल वर्कर्स की जान भी खतरे में डालते हैं. अस्पताल तबाह हो जाते हैं तो आम लोगों को इलाज नहीं मिल पाता. इससे मैटरनिटी सर्विस प्रोग्राम और वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी प्रभावित होते हैं. वैक्सीन न लगे तो बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है.

हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान से लड़ाई खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक चलने वाली समस्याएं पैदा हो सकती हैं. जंग में अक्सर आम लोगों को घर छोड़ना पड़ता है. बेघर लोगों की आबादी बढ़ जाती है. यूएन के बताए एक आकलन के मुताबिक, बेघर होने से लोगों को अक्सर भीड़भाड़ वाले शेल्टर्स में रहने के साथ-साथ अनहाइजीनिक माहौल और खराब हेल्थकेयर सिस्टम के भरोसे रहना पड़ता है.

लोगों को सांस के इन्फेक्शन, डायरिया और कुपोषण की समस्या पैदा हो सकती है. बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ता है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

Iran warMiddle East crisis

