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'ओमान आड़े आया तो उसे बम से उड़ा देंगे', अमरीका-ईरान तनाव के बीच ट्रंप की खुली धमकी, किस बात पर भड़का गुस्सा?

Trump Threat to Oman: ईरान से जारी सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ओमान पर भड़क गए हैं. उन्होंने धमकी देते हुए कहा है कि अगर ओमान आड़े आया तो उसे बम से उड़ा देंगे. लोग हैरान हैं कि अमेरिका के अच्छे दोस्त कहे जाने वाले ओमान पर ट्रंप इस कदर क्यों गुस्सा हो गए हैं कि बमबारी की धमकी दे रहे हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 18, 2026, 05:54 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:54 AM IST
'ओमान आड़े आया तो उसे बम से उड़ा देंगे', अमरीका-ईरान तनाव के बीच ट्रंप की खुली धमकी, किस बात पर भड़का गुस्सा?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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