'ओमान आड़े आया तो उसे बम से उड़ा देंगे', अमरीका-ईरान तनाव के बीच ट्रंप की खुली धमकी, किस बात पर भड़का गुस्सा?

Why Trump Threatened Oman? ईरान के बाद अब एक और मुस्लिम देश अमेरिका के निशाने पर आ गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज पर टैक्स लगाने के मुद्दे पर ईरान के साथ गुप-चुप बात कर रहे ओमान को सख्त लहजे में धमकी दी है. उन्होंने कहा कि अगर ओमान, यूएस के रास्ते में आया तो उसे भी बम से उड़ा देंगे. उनके इस आक्रामक बयान ने मिडिल ईस्ट में पहले ही हाई चल रहे सियासी तापमान को और गर्म कर दिया है.
वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर खाड़ी देश ओमान, ईरान और अमेरिका के बीच चल रही वार्ताओं के रास्ते में आड़े आया तो अमेरिका उस पर भी भीषण बमबारी कर सकता है. हालिया दिनों में ट्रंप की ओर से ओमान को दी गई इस तरह की दूसरी सीधी चेतावनी है. खास बात ये है कि ओमान लंबे समय से अमेरिका का अहम रणनीतिक साझेदार रहा है. वह वाशिंगटन और तेहरान के बीच पर्दे के पीछे होने वाली कूटनीतिक वार्ताओं में भी एक प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभाता आया है.
फॉक्स न्यूज के साथ इंटरव्यू में जब ट्रंप से ओमान और ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन को लेकर चल रही समानांतर वार्ताओं के बारे में पूछा गया वे भड़क गए. उन्होंने आक्रामक लहजे में इसका जवाब देते हुए कहा, अगर ओमान हमारे रास्ते में आता है, तो हम उस पर इतना बम बरसाएंगे कि उसका नामो-निशान मिट जाएगा.
इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की अपनी पुरानी मांग फिर दोहराई. उन्होंने कहा कि ईरान बर्बाद हो चुका है और अब उसके पास सरेंडर के अलावा कोई चारा नहीं है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया वह वहां के हुक्मरानों की जिंदगी को नरक बना देंगे.
इंटरव्यू ले रहे पत्रकार के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि इस युद्ध को खत्म करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं की है और वे किसी जल्दबाजी में भी नहीं हैं. उन्होंने इन अटकलों को भी खारिज कर दिया कि अमेरिका में इस साल नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव उनकी सैन्य रणनीति को प्रभावित कर रहे हैं.
बताते चलें कि दुनिया के कुल तेल आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा (20%) होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है. ईरान ने युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक इस जलमार्ग पर प्रभावी नियंत्रण बना रखा है. उसके हमलों के डर से व्यापारिक जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो चुकी है.
इस स्ट्रेट के एक तरह ईरान और दूसरी ओर ओमान है. अब इस स्ट्रेट के प्रभावी प्रबंधन और जहाजों से टोल टैक्स वसूलने के लिए ईरान और ओमान आपस में बातचीत कर रहे हैं. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माईल बगाई ने पुष्टि की है कि दोनों देशों के बीच मार्ग के नक्शे पर एक सहमति बन गई है. इन खबरों के सामने आने के बाद अमेरिका भड़का हुआ है.
वाशिंगटन को लगता है कि ओमान और ईरान की यह अलग वार्ता अमरीका की ओर से ईरान पर बनाए गए नौसैनिक दबाव और आर्थिक नाकेबंदी को कमजोर कर रही है. इसकी वजह से ईरान नैरेटिव वॉरफेयर में जीतता नजर आ रहा है और वह झुकने के बजाय अमेरिका को लगातार चैलेंज कर रहा है. यही कारण है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप ने खुले तौर पर ओमान को चेतावनी देकर इसके अंजाम के लिए चेताया है.
ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब जून में फ्रांस के वर्साय में अमरीका और ईरान के बीच तय हुआ 60 दिनों का अंतरिम समझौता समाप्त हो चुका है. इसके बाद से दोनों मुल्क अब फिर से युद्ध की स्थिति में हैं. दोनों ओर से युद्धविराम की कोई कोशिश होती भी नजर नहीं आ रही हैं. जंगबंदी के बजाय दोनों मुल्कों के नेता धमकी देकर एक-दूसरे को ललकारने में लगे हैं.
राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर अपनी मुख्य शर्त फिर से दोहराई. उन्होंने लिखा, हमारा सबसे बड़ा और पहला लक्ष्य हमेशा यही रहेगा कि ईरान के पास किसी भी रूप में परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए. उसे अपनी क्षमताओं को खत्म करना होगा और एनरिच हो चुके यूरेनियम को दूसरे मुल्क को सौंपना होगा.
हालांकि, ट्रंप ने यह भी खुलासा किया है कि अमेरिका अब पारंपरिक मध्यस्थों को दरकिनार कर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के अधिकारियों के साथ सीधा संपर्क स्थापित कर रहा है. अमरीका का यह रुख उसके खाड़ी के सहयोगियों में असमंजस पैदा कर रहा है. उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ट्रंप इस जंग में आखिर करने क्या जा रहे हैं. ईरान के पलटवार की वजह से इन देशों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है.
अब आपको ओमान के बारे में बताते हैं. करीब लगभग 53 लाख की आबादी वाला यह देश पारंपरिक रूप से एक तटस्थ देश रहा है. उसने खाड़ी में हुए सभी बड़े युद्धों में तटस्थता की नीति अपनाई और किसी का भी पक्ष नहीं लिया. अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे मौजूदा सैन्य संघर्ष में इस मुल्क ने किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध करने से परहेज किया है.
ईरान अगर किसी खाड़ी मुल्क पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है तो ओमान ही है. इसकी वजह ये है कि अमेरिका का करीबी देश होने के बावजूद उसने आज तक ईरान के खिलाफ न तो कोई बयान दिया है और न ही उसके खिलाफ कोई नीति बनाई है. लेकिन अब होर्मुज के प्रबंधन के लिए ईरान के साथ बातचीत करने से वह ट्रंप प्रशासन के निशाने पर आता नजर आ रहा है.
सवाल ये है कि क्या अमेरिकी धमकी से डरकर ओमान अपने कदम पीछे खींच लेगा. या फिर धौंस को किनारे रखकर वह ईरान के साथ मिलकर होर्मुज पर किसी समझौते की घोषणा करेगा. ऐसा होने पर अमेरिका का रिएक्शन क्या रहेगा. क्या वह ट्रंप की धमकी के अनुसार, ओमान पर बमबारी शुरू कर देगा. ये सब ऐसे सवाल हैं, जिनके जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हैं. तब तक हमें पश्चिम एशिया में चल रहे हालात को नजदीक से देखते रहना होगा.