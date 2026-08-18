'ओमान आड़े आया तो उसे बम से उड़ा देंगे', अमरीका-ईरान तनाव के बीच ट्रंप की खुली धमकी, किस बात पर भड़का गुस्सा?

वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर खाड़ी देश ओमान, ईरान और अमेरिका के बीच चल रही वार्ताओं के रास्ते में आड़े आया तो अमेरिका उस पर भी भीषण बमबारी कर सकता है. हालिया दिनों में ट्रंप की ओर से ओमान को दी गई इस तरह की दूसरी सीधी चेतावनी है. खास बात ये है कि ओमान लंबे समय से अमेरिका का अहम रणनीतिक साझेदार रहा है. वह वाशिंगटन और तेहरान के बीच पर्दे के पीछे होने वाली कूटनीतिक वार्ताओं में भी एक प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभाता आया है.