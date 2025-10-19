Advertisement
Hindi Newsदुनिया

अगर पाकिस्तान और अफगान तालिबान में 'पूर्ण युद्ध' हो जाए तो कौन जीतेगा जंग? आंकड़े दे रहे 'गजब' गवाही

Pakistan Army and Afghan Taliban Comparison: अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पूर्ण युद्ध हो जाए तो दोनों में से कौन जीतेगा? यह सवाल लोगों को ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा लेकिन अगर आप आंकड़े जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 19, 2025, 05:26 PM IST
Pakistan Army and Afghanistan Army Strength: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल के हफ्तों में तनाव ने खतरनाक मोड़ ले लिया है. सीमा पर गोलाबारी, हवाई गश्त और आरोप-प्रत्यारोप के बीच यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि अगर दोनों के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ जाए, तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? पाकिस्तान दुनिया की सबसे संगठित इस्लामी सेनाओं में गिना जाता है, जबकि तालिबान की ताकत उनके गुरिल्ला अनुभव, धार्मिक उत्साह और दुर्गम इलाकों में छिपी है. यह संघर्ष पारंपरिक और असमान युद्धशैली के टकराव का उदाहरण होगा, जिसमें टैंकों बनाम टोले, जेट बनाम पहाड़ी बंदूकें वाली जंग होगी. 

पाकिस्तानी सेना, सबसे बड़ी इस्लामिक ताकत

सहयोगी वेबसाइट WION के मुताबिक, पाकिस्तान की सेना एक संरचित, पेशेवर और तकनीकी रूप से सक्षम बल है. लगभग 6.4 लाख सक्रिय सैनिक और 5 लाख रिज़र्व सैनिकों के साथ यह दुनिया की शीर्ष 10 सेनाओं में शामिल है. इसके पास 1,000 से अधिक टैंक, 350 से अधिक लड़ाकू विमान (अमेरिकी F-16 और चीनी JF-17 Thunder समेत), सैकड़ों ड्रोन और परमाणु हथियारों का भंडार है.

सालाना 10 अरब डॉलर से अधिक का रक्षा बजट पाकिस्तान को न सिर्फ तकनीकी बढ़त देता है, बल्कि उसकी सेना को हर तरह की आधुनिक जंग लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है, फिर  चाहे वह हवा में हो, जमीन पर या साइबरस्पेस में.

तालिबान को बंदूकों से ज्यादा भरोसा जज्बे पर

इसके विपरीत, तालिबान के पास कोई औपचारिक संगठित सेना नहीं है. वे स्थानीय कमांडरों, धार्मिक नेतृत्व और इलाकाई वफादारियों पर आधारित एक विकेंद्रीकृत लड़ाकू नेटवर्क चलाते हैं. संख्यात्मक रूप से उनके पास अनुमानित 70,000 से 1 लाख लड़ाके हैं, जो वर्षों तक अमेरिका और नाटो सेनाओं से लड़े.

तालिबान की सबसे बड़ी ताकत है इलाके की समझ और गुरिल्ला युद्ध कौशल. अफगानिस्तान के पहाड़, दर्रे और रेगिस्तान उनके सहयोगी हैं. यही भूगोल पहले सोवियत संघ और बाद में अमेरिका जैसी ताकतों को झुका चुका है.

पाकिस्तान के पास हवाई सर्चोच्चता 

किसी भी पारंपरिक जंग में पाकिस्तान की सबसे मजबूत कड़ी है, उसकी वायुसेना (PAF). तालिबान के पास न तो कोई हवाई जहाज है, न रडार नेटवर्क और न ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम. इसलिए, किसी बड़े संघर्ष की स्थिति में पाकिस्तान कुछ घंटों में अफगान हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण पा सकता है.

हालांकि, तालिबान की रणनीति 'हिट एंड रन' यानी अचानक हमला और तुरंत गायब हो जाने की होती है. यह तरीका उन्हें पारंपरिक बमबारी से बचा सकता है लेकिन लंबे समय तक नहीं.

खुफिया जंग में कौन है बाहुबली?

पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) दुनिया की सबसे अनुभवी एजेंसियों में मानी जाती है. पर विडंबना यह है कि तालिबान के कई पुराने धड़े ISI से ही जुड़े रहे हैं. अगर दोनों आमने-सामने आते हैं, तो पाकिस्तान की यही पुरानी “अंदरूनी जानकारी” उसकी ताकत भी बन सकती है और कमजोरी भी. क्योंकि तालिबान के भीतर भी पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है खासकर सीमा पार ड्रोन हमलों और शरणार्थी निष्कासन नीतियों के कारण.

तालिबान के पास हार न मानने का जज्बा

पाकिस्तानी सैनिक प्रशिक्षण और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा संस्थागत है. इसके विपरीत, तालिबान योद्धा धार्मिक और वैचारिक जोश से लड़ते हैं. 'जन्नत का वादा' उनके लिए उतना ही सशक्त प्रेरक है जितना किसी सैनिक के लिए मेडल या पदोन्नति. यह धार्मिक जोश उन्हें असंभव हालात में भी टिके रहने की ताकत देता है.

पाकिस्तान पर भारी पड़ सकता है ये युद्ध

यहां पाकिस्तान कमजोर पड़ सकता है. उसकी अर्थव्यवस्था पहले से संकट में है. महंगाई, IMF की शर्तें, और राजनीतिक अस्थिरता ने सेना की लॉजिस्टिक क्षमता पर भी असर डाला है. ऐसे में कोई भी लंबी लड़ाई उसकी अर्थव्यवस्था को और जर्जर कर देगी. वहीं, तालिबान अपने राजस्व स्रोत, स्थानीय कर, खनिज तस्करी और अफीम व्यापार के जरिए खुद को बनाए रख सकता है. वे अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से लगभग कटे हुए हैं, इसलिए उन पर आर्थिक प्रतिबंधों का सीधा असर नहीं पड़ता.

जंग हुई तो किसकी झोली में आएगी जीत?

अगर युद्ध खुली जंग में बदलता है, तो पाकिस्तान तकनीकी और सामरिक रूप से तालिबान को जल्दी पछाड़ सकता है. लेकिन अगर यह संघर्ष सीमापार छापामार युद्ध या दीर्घकालिक संघर्ष में तब्दील हुआ, तो तालिबान की ताकत बढ़ जाएगी. लेकिन अफगान भूगोल और स्थानीय समर्थन पाकिस्तान के लिए वही 'दलदल' बन सकता है जो कभी अमेरिका के लिए बना था.

बंदूकों से ज्यादा मायने रणनीति के

आख़िरकार, यह मुकाबला सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि धैर्य, भूगोल और रणनीति का होगा. पाकिस्तान की मिसाइलें और फाइटर जेट्स भले ही भय पैदा कर सकते हैं. लेकिन अफगानिस्तान जैसे विरल आबादी वाले इलाकों में मिसाइल दागकर पाकिस्तान खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा. इसकी वजह ये है कि इन मिसाइलों की कीमत करोड़ों में होती है और ये सीमित मात्रा में ही किसी देश के पास होती हैं. अगर पाकिस्तान इन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ खर्च कर देता है तो भारत से लड़ने के लिए उसके पास संसाधनों का टोटा हो जाएगा. वहीं तालिबान की लचीलापन और धार्मिक एकता जंग को लंबा खींच सकती है.

