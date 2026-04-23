'PAK चाहे तो अफगानिस्तान के साथ हम करवा सकते हैं बातचीत', ईरानी विदेश मंत्री ने कसा तंज, 'बिचौलियेपन' पर दिखाया आईना

Iran mediation offer on Pakistan-Afghanistan: ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पाकिस्तान के 'बिचौलियेपन' की हसरत पर करारा तंज कसा है. अराघची ने कहा कि अगर PAK चाहे तो उनका मुल्क अफगानिस्तान के साथ उनकी बातचीत करवा सकता है.
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Araghchi mediation offer on Pakistan-Afghanistan: कंगाल पाकिस्तान से अपने मुल्क के हालात तो संभल नहीं रहे हैं लेकिन वह यूएस और ईरान के बीच बिचौलिया बनकर दुनिया में मशहूर होने की बड़ी हसरत पाने में लगा है. उसने यूएस और ईरान से गुजारिश करके दोनों के बीच शांति वार्ता का पहला चरण तो करवा दिया, लेकिन अब दूसरे दौर की बातचीत करवाने में उसके पसीने निकल रहे हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बार-बार की घुड़की से भन्नाए ईरान ने उससे आगे बातचीत करने से इनकार कर दिया है. साथ ही उसने पाकिस्तान के बिचौलिया बनने के उतावलेपन पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर वह चाहे तो अफगानिस्तान के साथ चल रहे संघर्ष में वह मध्यस्थ बनकर उसकी मदद कर सकता है.
ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष को खत्म करवाने में मदद की इच्छा जाहिर की है. उन्होंने कहा कि अगर दोनों मुल्क चाहें तो ईरान उनके बीच मतभेद दूर करवाने में मदद को तैयार है. पाकिस्तान का जुमला उसी पर फेंकते हुए अराघची ने कहा कि किसी भी मसले के समाधान के लिए बातचीत और क्षेत्रीय सहयोग ही एकमात्र रास्ता है. उन्होंने अपील की कि तनाव बढ़ने से रोकन के लिए दोनों मुल्कों को कूटनीति के रास्ते पर वापस लौटना चाहिए.
बताते चलें कि वर्ष 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से पाकिस्तान के साथ उसका तनाव बढ़ा है. पाकिस्तान उसे अपने पिछलग्गू के रूप में भारत के खिलाफ यूज करना चाहता था, लेकिन तालिबान ने उसके झांसे में आने के बजाय अपनी स्वतंत्र नीति पर चलना शुरू किया. जिससे दोनों के संबंध बिगड़ गए. पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान सरकार उसके यहां सक्रिय टीटीपी आतंकियों को शह देता है. इसी बात को आधार बनाकर वह अक्सर अफगानिस्तान में बमबारी करता रहता है. जिसके चलती उसकी अफगानिस्तान में शासन करने वाले तालिबान से ठनी हुई है.
ऐसे में अराघची ने मध्यस्थता का ऑफर देकर एक तरह से पाकिस्तान की दुखती रग पर उंगली रख डाली है. यानी जो देश खुद मध्यस्थ बनने चला था, उसे अब सलाह दी जा रही है कि पहले अपने पड़ोस का झगड़ा सुलझा लो.अब सवाल ये है कि जो देश अपने पड़ोसी के साथ स्थिर रिश्ते नहीं बना पा रहा, क्या वो सच में अंतरराष्ट्रीय शांति का ठेकेदार बन सकता है? ईरान का काउंटर ऑफर इसी हकीकत की तरफ इशारा करता है कि पहले अपना घर संभालो, इसके बाद दुनिया को समझाने निकलो.