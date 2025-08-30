Trump Tariff: 'टैरिफ हटे तो देश के लिए बड़ी आपदा', कोर्ट के आदेश पर भड़के ट्रंप, बोले- US को बर्बाद कर देगा डिसीजन
US News in Hindi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे देशों के ऊपर से टैरिफ हटा लेने के यूएस अपीलीय कोर्ट के फैसले पर भड़ास निकाली है. ट्रंप ने कहा कि यह फैसला देश को बर्बाद कर देगा और इसका असर यूएस की इकोनॉमी पर पड़ेगा.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 30, 2025, 05:30 AM IST
Donald Trump reaction on appellate court order on tariff: अपनी ईगो को शांत करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत, ब्राजील और चीन समेत कई देशों पर भारी टैरिफ लगा चुके हैं. इसके बावजूद ये देश अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है. इससे ट्रंप बुरी तरह चिढ़े हुए हैं. इन टैरिफ से अब यूएस को भी नुकसान होने लगा है. वहां पर चीजें तेजी से महंगी होती जा रही है. इस मुद्दे पर शुक्रवार को यूएस की एक अपीलीय अदालत ने प्रशासन से हटा लेने का आदेश दिया, जिससे ट्रंप बुरी तरह भड़क गए. उन्होंने अपनी यह भड़ास अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर भी निकाली. 

सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं- ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, 'आज एक बेहद पक्षपातपूर्ण अपील अदालत ने ग़लती से कहा कि हमारे टैरिफ हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन वे जानते हैं कि अंत में जीत संयुक्त राज्य अमेरिका की ही होगी. अगर ये टैरिफ कभी हट भी गए, तो यह देश के लिए एक बड़ी आपदा होगी. फिलहाल सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं!'

'US अब व्यापार बाधाओं को सहन नहीं करेगा'

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'अमेरिका अब भारी व्यापार घाटे को बर्दाश्त नहीं करेगा. वह गैर-टैरिफ़ व्यापार बाधाओं को भी सहन नहीं करेगा. फिर चाहे वे हमारे दोस्तों की ओर से लगाए गए हों या दुश्मनों की ओर से. ये व्यापार बाधाएं हमारे  उत्पादकों, किसानों और बाकी सभी को कमज़ोर करते हैं. अगर इसे ऐसे ही रहने दिया गया, तो यह फ़ैसला संयुक्त राज्य अमेरिका को सचमुच बर्बाद कर देगा.'

पिछले राष्ट्रपतियों के कार्यकाल को बनाया निशाना

पिछले डेमोक्रेट राष्ट्रपतियों को निशाना बनाते हुए ट्रंप ने कहा, 'कई सालों तक हमारे बेपरवाह और नासमझ राजनेताओं ने टैरिफ को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने दिया. अब, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की मदद से, हम इनका इस्तेमाल अपने देश के हित में करेंगे और अमेरिका को फिर से समृद्ध, मज़बूत और शक्तिशाली बनाएंगे! इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद.'

क्या है टैरिफ लगाने का मामला?

बताते चलें कि रूस से तेल खरीद बंद न करने और एग्रीकल्चर-डेयरी सेक्टर को अमेरिकी उत्पादों के लिए न खोलने पर ट्रंप भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा चुके हैं. इसी तरह का टैरिफ ब्राजील पर भी लगा है. जबकि चीन, जापान, ईयू और दूसरे देशों पर कम टैरिफ लगाए गए हैं. ये टैरिफ लगाने से अमेरिका में विदेशी उत्पादों की कीमतें महंगी होने लगी है, जिससे वहां पर चिंता बढ़ रही है. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

