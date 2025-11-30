युद्ध या फिर यू-टर्न... फ्रांस-यूक्रेन की पेरिस मीटिंग से पहले पुतिन को मिली नई ‘यूरोपीय डेडलाइन’

Russia-Ukraine War: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों जल्द ही पेरिस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिलेंगे. बैठक का उद्देश्य रूस-यूक्रेन संघर्ष में शांति स्थापित करना है. विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने चेतावनी दी कि पुतिन को सीजफायर स्वीकार करना होगा नहीं तो रूस पर नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे.
Ukraine Peace Deal: रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों जल्द ही यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से पेरिस में मुलाकात करेंगे. राष्ट्रपति भवन ने सोमवार को इसकी पुष्टि की है. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांति स्थापित करने और दोनों देशों के बीच तनाव कम करने पर केंद्रित रहेगा.
फ्रांस ने रूस को दी चेतावनी
फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने चेतावनी दी है कि रूस को सीजफायर स्वीकार करना होगा. बैरोट के अनुसार, अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करके सोवियत साम्राज्य को फिर से स्थापित करने की नीति छोड़ देते हैं, तो क्षेत्र में शांति स्थापित हो सकती है. उन्होंने कहा कि अगर पुतिन ने सीजफायर नहीं माना, तो रूस को नए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा. इससे रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी और यूरोप भी यूक्रेन को पूरा समर्थन देगा. बैठक के दौरान जेलेंस्की फ्रांस का रुख पेश करेंगे, जबकि यूक्रेन का एक प्रतिनिधिमंडल इसी समय वाशिंगटन में चर्चा में शामिल होगा.
बता दें, ये बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब यूक्रेन की आंतरिक राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है. हाल ही में जेलेंस्की ने अपने शीर्ष सहयोगी एंड्री यरमक को पद से हटा दिया था, जिसके बाद राजनीतिक स्थिति और जटिल हो गई है. यह जेलेंस्की का पिछले 15 दिनों में दूसरा फ्रांस दौरा है 17 नवंबर को जेलेंस्की पहले ही फ्रांस आ चुके थे और उस दौरान फ्रांसिसी राष्ट्रपति से मुलाकात कर अगले 10 वर्षों में 100 राफेल लड़ाकू विमान, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का समझौता किया गया था. बता दें. ये बैठक रूस-यूक्रेन युद्ध के दृष्टिकोण से अहम है, क्योंकि इसमें शांति स्थापना, युद्धविराम और आर्थिक प्रतिबंधों की दिशा तय होने की संभावना है.