Advertisement
trendingNow12962027
Hindi Newsदुनिया

सिस्टम फाड़ देंगे! हमास ने हथियार नहीं डाले तो हाथ उखाड़ देंगे? ट्रंप की खुली धमकी

US to Hamas: अमेरिका तक को दहला चुके आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान को कई-कई बार पुरानी मिसाल देकर समझाया गया है कि कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन 'आतंकिस्तान' है कि मानता नहीं. ऐसा ही एक आतंकी संगठन हमास है जो अमेरिका द्वारा लाख समझाने के बावजूद बात न मानकर अपनी मौत को दावत दे रहा है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 15, 2025, 03:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिस्टम फाड़ देंगे! हमास ने हथियार नहीं डाले तो हाथ उखाड़ देंगे? ट्रंप की खुली धमकी

Trump issues warning to Hamas: ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि हाल ही में हुए शांति समझौते की शर्तों के तहत हमास को अपने हथियार हर हाल में सौंपने होंगे. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर उसके लड़ाके ऐसा नहीं करते हैं तो अमेरिका ऐसा बुरा हाल करेगा, जिसकी  किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. ट्रंप ने कहा, 'वे निरस्त्रीकरण करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वे निरस्त्रीकरण करेंगे और अगर हमास का आलाकमान या उसका प्यून कोई भी निरस्त्रीकरण नहीं करते हैं, तो हम उन्हें निरस्त्रीकरण कर देंगे. उन्होंने आगे कहा, 'वे जानते हैं कि मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूं.'

ट्रंप ने यह टिप्पणी व्हाइट हाउस में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ द्विपक्षीय लंच के दौरान की. यह बैठक अमेरिकी सरकार द्वारा अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद के लिए 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा के तुरंत बाद हुई. उनकी टिप्पणी गाजा युद्ध विराम को एक नए मध्य पूर्व की ऐतिहासिक सुबह के रूप में सराहना करने के एक दिन बाद आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अराजकता, आतंक और बर्बादी से लड़ने की ताकत का हमारे पास है'.

ये भी पढ़ें-असंभव को संभव कर दिखाया... शर्म अल शेख में गरजे ट्रंप, सबका आभार जताया 

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप ने ये भी कहा, 'यह लंबा और कठिन युद्ध खत्म हो गया है. एक अभूतपूर्व उपलब्धि के रूप में, लगभग पूरे क्षेत्र ने इस योजना का समर्थन किया है कि गाजा को सैन्य मुक्त किया जाएगा और हमास को निरस्त्र किया जाएगा और इजरायल की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा.'

ट्रंप ने कहा, इज़राइल ने हथियारों के बल पर वह सब कुछ हासिल कर लिया जो वह कर सकता था. अब समय आ गया है कि युद्ध के मैदान में आतंकवादियों के खिलाफ इन जीतों को पूरे मध्य पूर्व के लिए शांति और समृद्धि के अंतिम पुरस्कार में बदला जाए. मध्य पूर्व में, दशकों से इस क्षेत्र को त्रस्त करने वाली अराजकता, आतंक और बर्बादी की ताकतें अब कमज़ोर पड़ गई हैं. गौरवान्वित और ज़िम्मेदार राष्ट्रों का एक नया गठबंधन उभर रहा है और हमारी वजह से, सभी सभ्यताओं के दुश्मन पीछे हट रहे हैं.'

ट्रंप ने कहा कि आखिरकार इजरायलियों और फिलिस्तीनियों, दोनों के लिए शांति आ गई है. उन्होंने कहा, 'इस देश के कई परिवारों को सच्ची शांति का एक दिन देखे हुए वर्षों हो गए थे. लेकिन अब आखिरकार न केवल इजरायलियों के लिए, बल्कि फिलिस्तीनियों और कई अन्य लोगों के लिए भी - वह लंबा और दर्दनाक दुःस्वप्न समाप्त हो गया. दो साल पहले हुए हमास के हमलों को याद करते हुए, ट्रंप ने कहा कि अपार पीड़ा के बाद, अब चिरस्थायी शांति प्राप्त हो गई है.

ट्रंप ने कहा दो साल पहले यानी 7 अक्टूबर, 2023 के हमलों में 1,200 से अधिक इजरायली मारे गए और 251 लोगों का अपहरण हुआ. हजारों निर्दोष इजरायली नागरिकों पर आतंकवादियों ने हमला किया था, वो जघन्य अपराध था, आगे ऐसा कभी भी नहीं हो, मैं ऐसी कामना करत हूं.'

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Donald TrumpHamas

Trending news

मेरा सिर शर्म से झुक गया... मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?
DNA
मेरा सिर शर्म से झुक गया... मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?
NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान
DNA
NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Supreme Court
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
Gen Z Generation
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
Sonam Wangchuk
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर उमर का पलटवार
Jammu and Kashmir
जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर उमर का पलटवार
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
operation sindoor
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
AIADMK
'वोटों के लिए स्टालिन मुफ्त पत्नी भी दे देंगे', AIADMK नेता के बयान पर मचा बवाल
भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे IPS वाई पूरन... खुदकुशी से पहले ASI ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
Sandeep Lather Suicide
भ्रष्ट पुलिसकर्मी थे IPS वाई पूरन... खुदकुशी से पहले ASI ने VIDEO में क्या-क्या कहा?
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां
Durgapur gangrape case
'चिल्लाओगी तो और मर्द बुला लेंगे', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई खौफनाक दास्तां