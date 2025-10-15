सिस्टम फाड़ देंगे! हमास ने हथियार नहीं डाले तो हाथ उखाड़ देंगे? ट्रंप की खुली धमकी

Trump issues warning to Hamas: ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि हाल ही में हुए शांति समझौते की शर्तों के तहत हमास को अपने हथियार हर हाल में सौंपने होंगे. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर उसके लड़ाके ऐसा नहीं करते हैं तो अमेरिका ऐसा बुरा हाल करेगा, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. ट्रंप ने कहा, 'वे निरस्त्रीकरण करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वे निरस्त्रीकरण करेंगे और अगर हमास का आलाकमान या उसका प्यून कोई भी निरस्त्रीकरण नहीं करते हैं, तो हम उन्हें निरस्त्रीकरण कर देंगे. उन्होंने आगे कहा, 'वे जानते हैं कि मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूं.'

ट्रंप ने यह टिप्पणी व्हाइट हाउस में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ द्विपक्षीय लंच के दौरान की. यह बैठक अमेरिकी सरकार द्वारा अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद के लिए 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा के तुरंत बाद हुई. उनकी टिप्पणी गाजा युद्ध विराम को एक नए मध्य पूर्व की ऐतिहासिक सुबह के रूप में सराहना करने के एक दिन बाद आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अराजकता, आतंक और बर्बादी से लड़ने की ताकत का हमारे पास है'.

ट्रंप ने ये भी कहा, 'यह लंबा और कठिन युद्ध खत्म हो गया है. एक अभूतपूर्व उपलब्धि के रूप में, लगभग पूरे क्षेत्र ने इस योजना का समर्थन किया है कि गाजा को सैन्य मुक्त किया जाएगा और हमास को निरस्त्र किया जाएगा और इजरायल की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा.'

ट्रंप ने कहा, इज़राइल ने हथियारों के बल पर वह सब कुछ हासिल कर लिया जो वह कर सकता था. अब समय आ गया है कि युद्ध के मैदान में आतंकवादियों के खिलाफ इन जीतों को पूरे मध्य पूर्व के लिए शांति और समृद्धि के अंतिम पुरस्कार में बदला जाए. मध्य पूर्व में, दशकों से इस क्षेत्र को त्रस्त करने वाली अराजकता, आतंक और बर्बादी की ताकतें अब कमज़ोर पड़ गई हैं. गौरवान्वित और ज़िम्मेदार राष्ट्रों का एक नया गठबंधन उभर रहा है और हमारी वजह से, सभी सभ्यताओं के दुश्मन पीछे हट रहे हैं.'

ट्रंप ने कहा कि आखिरकार इजरायलियों और फिलिस्तीनियों, दोनों के लिए शांति आ गई है. उन्होंने कहा, 'इस देश के कई परिवारों को सच्ची शांति का एक दिन देखे हुए वर्षों हो गए थे. लेकिन अब आखिरकार न केवल इजरायलियों के लिए, बल्कि फिलिस्तीनियों और कई अन्य लोगों के लिए भी - वह लंबा और दर्दनाक दुःस्वप्न समाप्त हो गया. दो साल पहले हुए हमास के हमलों को याद करते हुए, ट्रंप ने कहा कि अपार पीड़ा के बाद, अब चिरस्थायी शांति प्राप्त हो गई है.

ट्रंप ने कहा दो साल पहले यानी 7 अक्टूबर, 2023 के हमलों में 1,200 से अधिक इजरायली मारे गए और 251 लोगों का अपहरण हुआ. हजारों निर्दोष इजरायली नागरिकों पर आतंकवादियों ने हमला किया था, वो जघन्य अपराध था, आगे ऐसा कभी भी नहीं हो, मैं ऐसी कामना करत हूं.'