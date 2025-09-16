Israel News: 'आपके हाथ में मोबाइल का मतलब आप इजरायल के...', US के सामने नेतन्याहू ने दिया डराने वाला बयान

Benjamin Netanyahu Statement on Mobile Phone: बंधकों को छोड़ने की शर्तें तय करने के लिए दोहा गए हमास नेताओं पर इजरायल की बमबारी के बाद से तमाम मुस्लिम देश उबल रहे हैं. वे इसे कतर की संप्रभुता से ज्यादा इस्लामिक देशों की तौहीन के रूप में ले रहे हैं. कतर के बाद किसी ओर देश पर इजरायल धावा न बोल दे, इस आशंका से निपटने के लिए 57 मुस्लिम देश दोहा में इस्लामिक समिट करके एक मजबूत इस्लामिक देश बनाने की योजना पर चर्चा कर रहे हैं. हालांकि इन सब कवायदों से इजरायल बेफिक्र नजर आता है. इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि दुनिया में जिस किसी व्यक्ति के पास भी मोबाइल फोन है, वह इजरायल का एक हिस्सा अपने पास रखता है. उन्होंने यह भी दावा किया कि न सिर्फ फोन, बल्कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों और खाने-पीने की चीजों में भी इजरायल की छाप है.

'कुछ देशों ने हथियारों की आपूर्ति रोक दी लेकिन'

नेतन्याहू ने यह बात वेस्ट जेरूसलम में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के नेतृत्व में आए एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने इजरायल के हमलों को समर्थन देने के लिए यूएस के दोनों राजनीतिक दलों (डेमोक्रेट और रिपब्लिकन) का धन्यवाद दिया. उन्होंने गाजा में एक्शन लेने पर इजरायल के अलग-थलग पड़ने के दावों को खारिज किया. नेतन्याहू ने कहा, 'कुछ देशों ने हमें अपने हथियारों के पुर्जों की आपूर्ति रोक दी है. ऐसे में सवाल है कि क्या हम इससे उबर सकते हैं तो इसका जवाब है हां, बिल्कुल. हम हथियार बनाने में काफी अच्छे हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आपके पास मोबाइल तो आप...- नेतन्याहू

अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत में नेतन्याहू ने इजरायल के तकनीकी और कृषि योगदान पर गर्व जताया. उन्होंने पूछा, 'क्या आपके पास मोबाइल फोन है? तो आप इजरायल का एक हिस्सा थामे हुए हैं. मोबाइल फोन, दवाइयां, खाना... क्या आप चेरी टमाटर खाते हैं? जानते हैं, यह कहां से आया?' उन्होंने दावा किया कि ये योगदान मानवता के भले के लिए हैं और दिखाते हैं कि इजरायल चीजें बना सकता है, उत्पादन कर सकता है.

'विदेशों पर कम करेंगे अपनी निर्भरता'

नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि इजरायल अब विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर अपनी निर्भरता को कम करेगा. उन्होंने कहा, 'हम अंततः वह स्वतंत्रता हासिल करेंगे, जिसकी हमें जरूरत है. पश्चिमी यूरोप में जो लोग हमें चीजें देने से इनकार करते हैं, वे सफल नहीं होंगे. हम इस घेराबंदी को तोड़ सकते हैं और तोड़ेंगे.'

'दूसरे देशों की धोंस में नहीं आए इजरायल'

इजरायली पीएम ने अपने इन तेवरों के साथ एक बार फिर साफ कर दिया कि इजरायल किसी भी देश या मुल्कों के समूहों की धोंस में आने वाला नहीं है. वह अपनी राह खुद तय करेगा और उसे सुरक्षित बनाने के लिए आगे भी ऐसे ही हरसंभव कदम उठाता रहेगा. इसके साथ नेतन्याहू ने संकेतों में यह भी बता दिया कि कुछ पश्चिमी या इस्लामिक देश भले ही ग्रुपिज्म कर उसे रोकने की कोशिश कर रहे हों लेकिन उसकी तकनीकी तरक्की के सामने वे कहीं नहीं ठहरते.