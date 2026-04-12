'हमला करना है तो कर दो, क्वैक-क्वैक मत करो', इजरायली सांसद का ट्रंप पर तंज, ईरान पर ढीला-ढाली को लेकर भड़के

Israel on US President Trump: ईरान पर सख्ती करने से झिझक रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर इजरायली सांसद ने करारा तंज कसा है. उन्होंने पोस्ट करके कहा कि हमला करना है तो कर दो लेकिन बत्तख की तरह क्वैक-क्वैक मत करो. उन्होंने ट्रंप प्रशासन से ईरान के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की है.
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Israel on Donald Trump Iran Policy: इस्लामाबाद में यूएस और ईरान के बीच हुई शांतिवार्ता विफल हो चुकी है. इसके बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव फिर से बढ़ गया है. यूएस ने जहां होर्मुज को बलपूर्वक खोलने की धमकी दी है, वहीं ईरान का कहना है कि ऐसा करने पर करारा जवाब दिया जाएगा. ट्रंप के जुबानी हमलों पर इजरायल की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है. इजरायल सांसद और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन त्ज़विका फोगेल ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कहा कि अगर वे हमला करना चाहते हैं तो कर दें, लेकिन बत्तख की तरह क्वैक-क्वैक करना छोड़ें.
फोगेल ने यह पोस्ट एक्स पर लिखी है, जिसे इजरायल की ओर से ट्रंप पर अब तक तक का सबसे तीखा बयान माना जा रहा है. फोगल ने एक्स पर छोटा लेकिन तीखा पोस्ट किया. इसमें उन्होंने लिखा, 'डोनाल्ड, अगर तुम्हें शूट करना है तो कर दो, लेकिन बार-बार बत्तख की तरह क्वैक-क्वैक मत करो.' उनका इशारा की ओर था, जिस पर हमला करने की ट्रंप बार-बार चेतावनी दे रहे हैं.
फोगेल इजरायल की दक्षिणपंथी पार्टी जेविश पावर के नेता और रिजर्व मेजर जनरल हैं. वे अपने सख्त सुरक्षा रुख और दुश्मनों के लिए कठोर रवैये के लिए जाने जाते हैं. फोगेल ने जैसे ही यह पोस्ट की, वह तेजी से वायरल हो गई. महज एक घंटे में उनके पोस्ट पर हजारों व्यूज और सैकड़ों इंगेजमेंट मिल गईं.
उनकी यह पोस्ट देखने में भले ही डेढ़ लाइन की थी, लेकिन इसमें गहरा संदेश छिपा था. जिसे दुनिया ने बखूबी समझा भी. उन्होंने अपनी पोस्ट के जरिए ट्रंप प्रशासन को बताया, अगर सैन्य कार्रवाई जरूरी है तो उसे बिना हिचकिचाहट के अंजाम दें, खाली बयानबाजी करके कमजोर रुख न अपनाएं.
Donald, if you have to shoot, shoot. Don’t quack
— צביקה פוגל (@tzvikafoghel) April 12, 2026
ऐसा करके उन्होंने ईरान के प्रति ट्रंप की अनिर्णयात्मकता नीति की ओर इशारा किया, जो बार-बार ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी तो दे रहे हैं लेकिन हकीकत में उसके खिलाफ कोई ठोस एक्शन नहीं ले रहे. फोगेल के इस बयान के इजरायल का वह असंतोष एक बार फिर सामने आया, जो चाहता है कि ट्रंप, ईरान के खिलाफ ज्यादा आक्रामक रुख अपनाएं.
उनके इस बयान पर यूएस की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे दोनों मुल्कों के रिश्तों की जटिलता का पता चलता है. इससे दुनिया के सामने यह बात एक बार फिर साफ हो गई है कि इजरायल अपने सहयोगी यूएस से ईरान के खिलाफ कठोर सैन्य कार्रवाई की उम्मीद करता है. जिससे कट्टर इस्लामिक शासन के खतरे को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा तो उसकी झल्लाहट बढ़ रही है.