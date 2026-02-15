Advertisement
trendingNow13110507
Hindi Newsदुनियाचिप्स, कुकीज पर कर रहा था गुजारा... मौत से दो हफ्ते पहले कैसे हो गए थे IITian श्रीनिवासैया? रूममेट ने क्या बताया?

चिप्स, कुकीज पर कर रहा था गुजारा... मौत से दो हफ्ते पहले कैसे हो गए थे IITian श्रीनिवासैया? रूममेट ने क्या बताया?

Saket Srinivasaiah: यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र साकेत श्रीनिवासैया का निधन हो गया, उनके निधन ने हर किसी को चौंका दिया है. अब उनके भारतीय स्टूडेंट के रूममेट ने बताया कि मौत से पहले श्रीनिवासैया कैसे हो गए थे.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 15, 2026, 02:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चिप्स, कुकीज पर कर रहा था गुजारा... मौत से दो हफ्ते पहले कैसे हो गए थे IITian श्रीनिवासैया? रूममेट ने क्या बताया?

Saket Srinivasaiah: कर्नाटक के 22 साल के होनहार के निधन की चर्चा पूरे देश में हो रही है. IT मद्रास से बीटेक करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले में पढ़ाई करने वाले साकेत श्रीनिवासैया 6 दिन पहले लापता हो गए थे और अब उनका शव बरामद हुआ है. इस खबर ने परिजनों को हिलाकर रख दिया है. वहीं अब भारतीय स्टूडेंट के रूममेट ने लिखा कि साकेत श्रीनिवासैया पिछले दो हफ्तों से कम-खाया पिया था और काम भी बहुत कम कर रहे थे. 

चिप्स खाकर करते थे गुजारा
LinkedIn पर एक पोस्ट में श्रीनिवासैया के रूममेट बनीत सिंह ने लिखा कि मेरे बर्कले रूममेट, साकेत श्रीनिवासैया, बर्कले हिल्स के पास लेक अंजा में मृत अवस्था में पाए गए हैं. आगे लिखा कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर जिंदगी मुश्किल है. पिछले दो हफ्तों तक श्रीनिवासैया में कोई परेशानी या कुछ भी नहीं था. हालांकि वो कम खाना खा रहे थे और कम एक्टिव रह रहे थे, वो बस चिप्स और कुकीज पर गुजारा कर रहे थे. साथ ही कहा कि साकेत श्रीनिवासैया ने उन्हें लेक अंजा बुलाया था लेकिन आलस की वजह से वो नहीं गए. 

आखिर बातचीत को किया याद
बनीत सिंह ने साकेत श्रीनिवासैया के साथ हुई आखिरी बातचीत को भी याद किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने 22 साल के लड़के को क्लास से लाल बाथरोब पहने हुए देखा था. सिंह ने उनसे सवाल किया कि तुम क्लास में रोब क्यों पहन रहे हो? इस पर श्रीनिवासैया ने जवाब दिया, "यार, मुझे परवाह करना बंद हो गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बेवकूफी भरा करता था काम
मुझे ठंड लगती है और मुझे परवाह नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है. मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है. आगे उन्होंने अपनी पब्लिक पोस्ट में लिखा कि वह हमेशा कुछ न कुछ बेवकूफी भरा काम करता रहता था. अब मुझे पता है कि वह सच में ऐसा ही चाहता था. साथ ही लिखा कि वो बेपरवाह हो गया था और किसी भी चीज की परवाह करना वो बंद कर दिया था.

6 दिन बाद हुई मौत
साकेत 9 फरवरी को अचानक रहस्यमयी परिस्थितियों लापता हो गए थे. इसके बाद पुलिस ने लेक एंजा और बर्कले हिल्स इलाके में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया. 6 दिनों के बाद पुलिस ने उनका शव बरामद किया है. सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय दूतावास ने उनकी मृत्यु की पुष्टि करते हुए शोक व्यक्त किया है.

ये भी पढ़ें: कैंपस से निकले, बैग-पासपोर्ट मिला...पर 6 दिन तक कहां थे साकेत? IITian की मौत बनी रहस्य की पहेली

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Saket Srinivasaiah

Trending news

सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी
Asaduddin Owaisi on Tipu Sultan Controversy
सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
Ansar Interim Terror Group
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
Maharashtra news
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
No confidence motion
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
jammu kashmir news
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; भाजपा पर भी साधा निशाना
India-Pakistan Cricket
भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; भाजपा पर भी साधा निशाना
PAK के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बयान
IndiavsPakistan
PAK के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बयान
जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल'
Sanjay Raut
जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल'
वोटर लिस्ट से 68 लाख मतदाता गायब? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई
West Bengal
वोटर लिस्ट से 68 लाख मतदाता गायब? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई
ढाका की जीत पर कोलकाता का प्यार! ‘तारिक भाई’ को ममता ने भेजी मिठाई-फूल
bangladesh elections
ढाका की जीत पर कोलकाता का प्यार! ‘तारिक भाई’ को ममता ने भेजी मिठाई-फूल