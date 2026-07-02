भारत में पैदा हुई इलायची, लेकिन दुनिया का 'इलायची किंग' बन गया 9 हजार किमी दूर बसा ये देश! क्यों पिछड़ गया India

World Largest Cardamom-Producing Country: सुबह की चाय में अगर इलायची की महक मिक्स हो जाए तो फिर उसका आनंद ही कुछ और होता है. इलायची को सभी ‘मसालों की रानी’ (Queen of Spices) भी कहा जाता है. यह दुनिया के तीन सबसे सबसे महंगे और सुगंधित मसालों में से एक है. इसका वैज्ञानिक नाम Elettaria cardamomum (छोटी इलायची) है.
मजे की बात ये है कि इलायची का जन्म तो भारत में हुआ लेकिन अब इसका सबसे ज्यादा उत्पादन लैटिन अमेरिका का देश करता है. वह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इलायची उगाता है. सवाल ये है कि जिस भारत में इलायची का जन्म हुआ, वह इसके उत्पादन में पीछे छूट गया और एक अनजान देश इसका किंग बन गया.
सबसे पहले आपको बताते हैं कि दुनिया में इलायची का जन्म कहां पर हुआ? असल में इसका जन्मस्थान केरल से सटे पश्चिमी घाट के नम वर्षा वनों को माना जाता है. प्राचीन सुमेरियन सभ्यता और आयुर्वेदिक ग्रंथों में यहां पर इलायची पाए जाने का उल्लेख मिलता है. आज भी केरल के ‘कार्डमम हिल्स’ क्षेत्र में जंगली रूप में पाई जाती है. यहां पर उगने वाली इलायची का हजारों वर्षों से भारत में औषधि और खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होता रहा है.
वर्ष 2022 में भारत में लगभग 41,000 टन इलायची का उत्पादन हुआ. लेकिन इसमें से अधिकतर इलायची की घरेलू खपत हो गई, जिसकी वजह से निर्यात ज्यादा नहीं हो पाता. अब हम आपको इस मसाले के किंग के बारे में बताते हैं. इलायची का दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन ग्वाटेमाला में होता है. वहां पर सालाना 50 हजार टन इलायची उगाई जाती है.
ग्वाटेमाला केवल इलायची उत्पादन ही नहीं बल्कि उसके निर्यात में भी अग्रणी है. पूरी दुनिया में इलायची की मांग का करीब 50 फीसदी ग्वाटेमाला ही पूरा करता है. भारत और ग्वाटेमाला के अलावा इंडोनेशिया में भी इलायची की पैदावार होती है. वर्ष 2022 में वहां पर 36 हजार टन इलायची उगाई गई.
अब सवाल ये है कि भारत में उगने वाली इलायची 9 हजार किमी दूर ग्वाटेमाला कैसे पहुंची और वह देश इसका सरताज कैसे बन गया. इसके पीछे दिलचस्प कहानी है. असल में इलायची उगाने के लिए खास तरह की परिस्थितियों की जरूरत होती है. उसे नमी से भरपूर मिट्टी चाहिए होती है, जहां थोड़े-थोड़े अंतराल में बारिश होती है लेकिन वहां पानी न रुके. मौसम सामान्य और उमस भरा रहे.
इस तरह का माहौल भारत के पश्चिमी घाटों पर मिलता है. यही वजह है कि वहीं पर इलायची का जन्म हुआ. जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो दुनिया में इलायची की सप्लाई कर खूब पैसा कमाया. लेकिन उन्हें अपने कारोबार के विस्तार के लिए ऐसी जगहों की जरूरत थी, जहां पर वे इलायची उगाकर मुनाफा बटोर सके. उन्हें ऐसी जगह ग्वाटेमाला में दिखाई दी. वहां पर वे सब परिस्थितियां मौजूद थी, जो इलायची उत्पादन के लिए जरूरी होती हैं.
ऐसे में वे भारत से बड़ी मात्रा में इलायची के बीज अपने साथ ग्वाटेमाला ले गए और वहां पर कब्जा कर इसकी खेती शुरू करवाई. धीरे-धीरे ग्वाटेमाला इलायची उत्पादन का गढ़ बनता चला गया और उसने भारत को पीछे छोड़ दिया है. वहां पर उत्पादन भले ही ज्यादा होता हो, लेकिन गुणवत्ता के मामले में आज भी भारतीय इलायची का कोई मुकाबला नहीं है. उसकी सुगंध, आकार और स्वाद को आज भी सर्वोत्तम माना जाता है. ग्वाटेमाला की तुलना में भारतीय इलायची प्रीमियम मार्केट में ज्यादा मूल्य प्राप्त करती है.