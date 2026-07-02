भारत में पैदा हुई इलायची, लेकिन दुनिया का 'इलायची किंग' बन गया 9 हजार किमी दूर बसा ये देश! क्यों पिछड़ गया India

ऐसे में वे भारत से बड़ी मात्रा में इलायची के बीज अपने साथ ग्वाटेमाला ले गए और वहां पर कब्जा कर इसकी खेती शुरू करवाई. धीरे-धीरे ग्वाटेमाला इलायची उत्पादन का गढ़ बनता चला गया और उसने भारत को पीछे छोड़ दिया है. वहां पर उत्पादन भले ही ज्यादा होता हो, लेकिन गुणवत्ता के मामले में आज भी भारतीय इलायची का कोई मुकाबला नहीं है. उसकी सुगंध, आकार और स्वाद को आज भी सर्वोत्तम माना जाता है. ग्वाटेमाला की तुलना में भारतीय इलायची प्रीमियम मार्केट में ज्यादा मूल्य प्राप्त करती है.