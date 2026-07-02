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भारत में पैदा हुई इलायची, लेकिन दुनिया का 'इलायची किंग' बन गया 9 हजार किमी दूर बसा ये देश! क्यों पिछड़ गया India

Where Cardamom Originated in World? आप जब सुबह चाय में सुगंध के लिए इलायची डालते होंगे तो क्या कभी आपने कभी इस पर ध्यान दिया है कि इसका जन्म कहां हुआ. असल में इसका मूल उत्पादक भारत ही ही है. लेकिन आज की तारीख में 9 हजार किमी दूर बसा एक देश दुनिया का 'इलायची किंग' बन गया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 02, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:18 PM IST
भारत में पैदा हुई इलायची, लेकिन दुनिया का 'इलायची किंग' बन गया 9 हजार किमी दूर बसा ये देश! क्यों पिछड़ गया India
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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