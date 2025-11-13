Advertisement
ट्रंप को तगड़ा झटका, जिन्हें घुसपैठिये बताकर कराया था गिरफ्तार, कोर्ट ने दिया उन 615 लोगों को रिहा करने का आदेश

Immigrants in US: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घुसपैठियों के मुद्दों को लेकर अक्सर मुखर और कार्रवाई के मूड में रहते हैं, लेकिन अब उनके प्रशासन को एक जिला अदालत से तगड़ा झटका लगा है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 13, 2025, 04:06 AM IST
Illinois immigration crackdown: इलिनॉय के एक फेडरल जज ने ट्रंप प्रशासन के "ऑपरेशन मिडवे ब्लिट्ज" (Operation Midway Blitz) के दौरान हिरासत में लिए गए 600 से ज्यादा लोगों को रिहा करने का आदेश दिया है. यह एक बड़ा आव्रजन अभियान था जिसके कारण जून और अक्टूबर के बीच 3,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था. अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज जेफरी कमिंग्स (Jeffrey Cummings) ने नेशनल इमिग्रेशन जस्टिस सेंटर और ACLU के पक्ष में फैसला सुनाया, जिन्होंने तर्क दिया था कि फेडरल एजेंट्स ने शिकागो एरिया में बिना वारंट के गिरफ्तारियों पर बैन लगाने वाले 2022 के समझौते का उल्लंघन किया है.

"जमानत पर रिहा करना होगा"
फैसले के मुताबिक, 615 बंदियों को 21 नवंबर तक जमानत देनी होगी, बशर्ते वो कोई खतरा पैदा न करें या उन्हें अनिवार्य डिटेंशन का सामना न करना पड़े. नेशनल इमिग्रेशन जस्टिस सेंटर के वकील मार्क फ्लेमिंग (Mark Fleming) ने रसद से जुड़ी चुनौतियों का जिक्र किया, क्योंकि कई बंदी देश भर में फैले हुए हैं. उन्होंने ये भी बताया कि 1,100 से ज्यादा लोग अपने कानूनी मामले छोड़कर पहले ही अमेरिका से जा चुके हैं.

ट्रंप प्रशासन ने की फैसले की आलोचना
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने इस फैसले की आलोचना की है. प्रवक्ता ट्रिशिया मैकलॉघलिन (Tricia McLaughlin) ने जज कमिंग्स को एक "एक्टिविस्ट जज" कहा है और चेतावनी दी है कि बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों को रिहा करने से अमेरिकी लोगों की जान को खतरा हो सकता है. डीएचएस कथित तौर पर एक अपील पर विचार कर रहा है और अगले हफ्ते तक इस फैसले पर रोक लगाने की मांग कर रहा है.

कब शुरू हुआ विवाद?
ये विवाद सीनियर बॉर्डर पेट्रोल अधिकारी ग्रेगरी बोविनो (Gregory Bovino) पर लगे आरोपों के बाद हुआ है, जिन्होंने इस कार्रवाई का नेतृत्व किया था और हाल ही में उन पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस के इस्तेमाल के बारे में शपथ लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया गया था. इस बीच, शिकागो की डे-केयर टीचर डायना गैलेनो (Diana Galeano) की बहुचर्चित गिरफ्तारी के बाद स्थानीय आक्रोश जारी है, जिसके कारण सामुदायिक विरोध प्रदर्शन हुए.

DHS का बयान
इस फैसले के बावजूद, डीएचएस (Department of Homeland Security) ने कंफर्म किया है कि शिकागो (Chicago) में इमिग्रेशन एंड कंस्टम इंफोर्समेंट (Immigration and Customs Enforcement) यानी आईसीई (ICE) की कार्रवाई जारी रहेगी, और इस ऑपरेशन के शुरू होने के बाद से स्ट्रीट क्राइम में कमी का हवाला दिया है.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

Donald TrumpIllinoisimmigration

