अमेरिका में ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ ये शहर हुए बगावती! सरकार के सेना भेजने के फैसले के विरोध में उठाया ये कदम

Donald Trump from sending National Guard troops: अमेरिका में राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया है. हालात इतने खराब हैं कि ट्रंप को रोकने के लिए अब लोग अदालत तक में लड़ने को तैयार हैं. एक तरफ ट्रंप सेना अपने ही शहरों में भेज रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप के विरोध में शहर के नेताओं ने 'जंग' लड़ने का ऐलान कर दिया है. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 07, 2025, 08:22 AM IST
अमेरिका में ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ ये शहर हुए बगावती! सरकार के सेना भेजने के फैसले के विरोध में उठाया ये कदम

Illinois filing lawsuits to stop National Guard troops: अमेरिका में राजनीतिक तूफान आ गया है.राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे टर्म की शुरुआत से ही डेमोक्रेट पार्टी के कंट्रोल वाले शहरों को 'अपराध का अड्डा' बताकर नेशनल गार्ड की टुकड़ियां भेजनी शुरू कर दीं.जून 2025 से अब तक वॉशिंगटन डीसी, लॉस एंजिल्स जैसे शहरों में सैनिक उतर चुके हैं. ट्रंप का कहना है कि ये सैनिक इमिग्रेशन छापेमारी की रक्षा करेंगे, अपराध रोकेेंगे और शांति लाएंगे. लेकिन लोकल गवर्नर और मेयर चिल्ला रहे हैं कि ये "संघीय दादागिरी" है, जो संविधान का उल्लंघन हैं.

व्हाइट हाउस के खिलाफ मुकदमा 
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट पार्टी के नेतृत्व वाले बड़े शहरों में नेशनल गार्ड की टुकड़ियां भेजने का जैसे ही फैसला किया लिनॉय राज्य और शिकागो शहर ने सोमवार को व्हाइट हाउस के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया. उनका आरोप है कि ये तैनाती "अवैध और खतरनाक" है.  अमेरिका में सियासी आग इस तरह लगी है कि शिकागो, पोर्टलैंड जैसे शहर बगावत पर उतर आए हैं. मुकदमे हो रहे, जज रोक लगा रहे. क्या ये खून की नदियां बहाने वाली जंग बनेगी? सरल शब्दों में समझिए ये तमाशा.

ट्रंप का प्लान: अपराध और इमिग्रेशन पर 'फेडरल हमला
ट्रंप का कहना है कि कई शहरों में अराजकता भरी है. लोकल लीडर्स फेल हो गए हैं. अब फेडरल पावर चलेगा. उनका टारगेट उन शहरों में है, जहां डेमोक्रेट नेताओं की सत्ता चल रही है. जहां अपराध कम होने के बावजूद इमिग्रेशन विरोध तेज है. सितंबर 2025 में उन्होंने 10 शहरों का नाम लिया था. जिसमें वॉशिंगटन डीसी (1500 सैनिक पहले से), लॉस एंजिल्स (5000 सैनिक जून में), पोर्टलैंड (200 सैनिक अक्टूबर में), शिकागो (300 सैनिक), मेम्फिस (फेडरल टास्क फोर्स), बाल्टीमोर, न्यू ऑरलियंस, ओकलैंड, सैन फ्रांसिस्को और फिलाडेल्फिया. इन शहरों में ट्रंप अपनी सेना भेजना चाहते हैं.

शिकागो-पोर्टलैंड में बवाल: मुकदमे और जज की रोक
सबसे बड़ा ड्रामा शिकागो और पोर्टलैंड में है. इलिनॉय गवर्नर जेबी प्रिट्जकर ने ट्रंप पर मुकदमा ठोका है. उनका कहना है कि ये सैनिकों को राजनीतिक प्यादा बना रहे. जो अवैध है.  शिकागो मेयर ब्रैंडन जॉनसन ने शहर की जमीन फेडरल एजेंट्स को न देने का ऑर्डर दिया है.  ACLU ने भी मुकदमा किया, अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देते हुए. पोर्टलैंड में ओरेगन गवर्नर टिना कोटेक ने ट्रंप से बात की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए. जज करिन इमरगुट ने रविवार रात अस्थायी रोक लगा दी.

इंसरैक्शन एक्ट की धमकी: ट्रंप की चेतावनी
ट्रंप ने सोमवार को कहा, मेरे फैसले को अगर जज रोकेंगे तो इंसरैक्शन एक्ट लगाकर आर्मी भेज दूंगा. यानी अभी टकराव के हालात बने हुए हैं. ये जंग सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि लोकतंत्र की है. राज्य बनाम केंद्र का टकराव अमेरिका को कैसे प्रभावित करेगा? आने वाले दिनों में कोर्ट के फैसले तय करेंगे. फिलहाल, शहरों में तनाव बना हुआ है, और लोग शांति की उम्मीद कर रहे हैं. अगर ट्रंप ने अदालत के खिलाफ जाकर कानून के सहारे कोई कदम उठाया तो खून की नदियां बहने में देर भी नहीं लगेगी.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

