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Hindi Newsदुनियाजहाजों पर हमले तुरंत रोको, ईरान की कार्रवाई पर यूरोप-जापान सख्त! कहा - वैश्विक तेल सप्लाई से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

'जहाजों पर हमले तुरंत रोको', ईरान की कार्रवाई पर यूरोप-जापान सख्त! कहा - वैश्विक तेल सप्लाई से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

Israel Iran war latest updates: होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान के हमलों पर यूरोप-जापान ने सख्त नाराजगी जताई है. कई देशों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि वैश्विक तेल सप्लाई से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है. उन्होंने ईरान से तेल से भरे जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 19, 2026, 11:59 PM IST
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'जहाजों पर हमले तुरंत रोको', ईरान की कार्रवाई पर यूरोप-जापान सख्त! कहा - वैश्विक तेल सप्लाई से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

Japan European countries joint statement against Iran: यूएस-इजरायल और ईरान की जंग से दुनिया में तेल संकट बढ़ता ही जा रही है. इसके साथ देशों में महंगाई और भुखमरी का डर भी बढ़ता जा रहा है. इसकी वजह हॉर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाली वैश्विक तेल सप्लाई का रुक जाना है. अपने ऊपर हो रहे हमलों के जवाब में ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर पाबंदी लगा दी है और चेतावनी न मानने वाले जहाजों पर वह मिसाइल अटैक कर रहा है. ईरान की इस कार्रवाई पर यूरोपीय राष्ट्रों और जापान ने कड़ा ऐतराज जताया है. इन देशों ने संयुक्त बयान जारी कर हॉर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान की ओर से जहाजों पर किए जा रहे हमलों की निंदा कर सुरक्षित नेविगेशन की मांग की है.

इन देशों ने जारी किया संयुक्त बयान 

ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान की ओर से जारी किए गए संयुक्त बयान में ईरान की ओर से हॉर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने पर गहरी चिंता जताई गई. बयान में तेल-गैस ले जा रहे जहाजों और नागरिक ढांचों पर ईरान की ओर से किए जा रहे हमलों की कड़ी निंदा की गई. साथ ही तेहरान को धमकियां, माइन बिछाने, ड्रोन-मिसाइल हमले और अन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की की गई. बयान में ईरान को सलाह दी गई कि उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 का पालन करना चाहिए.

होर्मुज में सुरक्षित नौहवन में योगदान देने को तैयार

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उनहोंने कहा कि वे देश हॉर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों के सुरक्षित गुजरने के प्रयासों में योगदान देने के लिए तैयार हैं. साथ ही, अन्य राष्ट्रों को भी इसमें शामिल होने का स्वागत करते हैं. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय शिपिंग में हस्तक्षेप और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान को अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए खतरा बताया. 

40 करोड़ बैरल रिलीज करने के फैसले का समर्थन

इन देशों ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की ओर से रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व की अब तक की सबसे बड़ी रिलीज (40 करोड़ बैरल) का भी समर्थन किया और ऊर्जा बाजार स्थिर करने के लिए उत्पादक देशों के साथ सहयोग का वादा किया. इन देशों ने बयान में कहा कि समुद्री सुरक्षा और नेविगेशन की स्वतंत्रता सभी देशों के लिए लाभदायक है. ऐसे में सभी देशों को अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान और वैश्विक समृद्धि एवं सुरक्षा के सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए. 

जंग की वजह से वैश्विक तेल व्यापार पर संकट

बताते चलें कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य से रोजाना औसतन 1.5 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल और 50 लाख बैरल तेल से भरे जहाज गुजरते हैं. यह वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 25% है. जंग की वजह से इस मार्ग से तेल व्यापार बेहद कम हो गया है, जिससे दुनिया के विभिन्न देशों में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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