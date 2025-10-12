Advertisement
मिस्र में गाजा पीस समिट: यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का शामिल होना क्यों है अहम?

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का मिस्र में गाजा पीस समिट में शामिल होना बेहद अहम माना जा रहा है. इससे मिडिल ईस्ट में शांति कायम होने की उम्मीद है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 12, 2025, 10:35 AM IST
मिस्र में गाजा पीस समिट: यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का शामिल होना क्यों है अहम?

UN General Secretary In Egypt: यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस (Antonio Guterres) सोमवार 13 अक्टूबर 2025 को मिस्र के शहर शर्म अल-शेख (Sharm el-Sheikh) में होने वाली गाजा पीस समिट में शामिल होने जा रहे हैं. ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता कार्यालय ने दी. उनके ऑफिस के मुताबिक, "जनरल सेक्रेटरी  सोमवार को शर्म अल-शेख में शांति शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मिस्र जा रहे हैं. उनके बुधवार को यूएन हेडक्वॉर्टर लौटने की उम्मीद है."

कहां होगी पीस समिट?
न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, मिस्र के राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि ये सम्मेलन मिस्र के रेड सी रिसॉर्ट शर्म अल-शेख (Red Sea Resort Sharm el Sheikh) में सोमवार को आयोजित होगा. इसका मकसद गाजा में चल रहे जंग को खत्म करने के लिए एक समझौते को आखिरी रूप देना है.

कितने देशों के नेता होंगे शामिल?
मिस्र के राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, इस बैठक की अध्यक्षता मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी (Abdel Fattah el-Sisi) और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) संयुक्त रूप से करेंगे. इसमें 20 से ज्यादा देशों के नेता शामिल होंगे. इनका मकसद गाजा पट्टी में युद्ध समाप्त करना, मिडिल ईस्त में शांति और स्थिरता कायम करना और क्षेत्र में सुरक्षा का एक नया दौर शुरू करना है.

कब हुआ सीजफायर?
इजरायल और हमास के बीच सीजफायर डील शुक्रवार 10 अक्टूबर को प्रभावी हो गया, जिसके बाद मिस्र, कतर, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में शर्म अल शेख में दोनों पक्षों के बीच तीन दिनों तक गहन वार्ता हुई. समझौते के पहले फेज में इजरायली सेना का गाजा सिटी, रफा, खान यूनिस और उत्तरी क्षेत्रों से हटना शामिल है. साथ ही पांच राहत मार्ग खोले जाएंगे ताकि सहायता सामग्री पहुंचाई जा सके, और दोनों पक्षों के बंधकों तथा कैदियों की रिहाई की जाएगी. हमास के एक सूत्र ने शुक्रवार को बताया कि गाजा और मिस्र के बीच राफा क्रॉसिंग अगले सप्ताह के मध्य में फिर से खुलने की उम्मीद है ताकि लोगों की सीमित आवाजाही हो सके. हालांकि, इसके संचालन से जुड़ी डिटेल्ड जानकारी अभी घोषित नहीं की गई है.

गुटेरेस का शामिल होना क्यों है अहम?
सोमवार को गाजा शांति शिखर सम्मेलन में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का शामिल होना इसलिए अहम है क्योंकि वो इस संघर्ष में अंतरराष्ट्रीय मान्यता और विश्व संप्रभुता का प्रतीक माने जाते हैं. उनके सपोर्ट से इस सम्मेलन की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और पीस प्रॉसेस को ग्लोबल ताकत मिलेगी.

शांति समझौते का स्वागत
इसके अलावा, गुटेरेस ने हाल ही में गाजा में जंग के लिए हुए पहले फेज के समझौते का स्वागत किया है और उन्होंने इसे फिलिस्तीनी स्टेट की दिशा में एक अहमकदम बताया. उनकी भागीदारी इस शांति पहल को संयुक्त राष्ट्र का समर्थन देती है और घोषणा को असरदार बनाने में मदद कर सकती है.इ

टर्निंग प्वॉइंट?
इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के तकरबीन 20 नेताओं की भागीदारी है, जैसे कि ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति सिसी इसे सह-अध्यक्षता दे रहे हैं. गुटेरेस की मौजूदगी इस समिट को एक टर्निंग पॉइंट बना सकती है, जिससे सीजफायर और लॉन्ग टर्म पीस की पहल को स्पीड मिले.

(इनपुट-आईएएनएस)

