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इमरान खान की जेल में बिगड़ी तबीयत, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश- तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाएं

Imran Khan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में तबीयत को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने इमरान खान को अदियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया है.

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 18, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 03:19 PM IST
इमरान खान की जेल में बिगड़ी तबीयत, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश- तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाएं
Image Credit: Social Media (जेल में इमरान खान की तबीयत बिगड़ने के बाद पाक सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने का आदेश दिया है)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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