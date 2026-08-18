/इमरान खान की जेल में बिगड़ी तबीयत, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश- तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाएं

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर चल रही चिंता के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने जेल में बंद इमरान खान को तत्काल इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया है. अदालत के आदेश के मुताबिक, उन्हें 48 घंटे के भीतर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाना होगा. इमरान खान 16 सितंबर तक अस्पताल में रहेंगे. उनकी स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी के लिए एक मेडिकल बोर्ड भी बनाया जाएगा. खास बात यह है कि इस बोर्ड में इमरान खान के निजी डॉक्टर और उनकी बहन डॉ. अलीमा खान को भी शामिल किया जाएगा.
पाकिस्तान की अदियाला जेल में जेल में तीन साल से ज्यादा समय से बंद 73 वर्षीय इमरान खान को अब इलाज के लिए इस्लामाबाद के निजी अस्पताल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा. अदालत ने सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए उन्हें जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया है. अदालत के आदेश के मुताबिक इमरान खान 16 सितंबर तक अस्पताल में रहेंगे. उनकी सेहत की पूरी जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड भी बनाया जाएगा. खास बात यह है कि इस बोर्ड में इमरान के निजी डॉक्टर और उनकी बहन डॉ. अलीमा खान को भी शामिल किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब इमरान खान की सेहत को लेकर पाकिस्तान में लगातार सवाल उठ रहे हैं. उनकी हालत को लेकर कई तरह की खबरें और अफवाहें भी सामने आती रही हैं. उनकी पार्टी और परिवार लगातार दावा करते रहे हैं कि जेल में उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है. इमरान खान के करीबी सहयोगी और सलाहकार जुल्फिकार अली बुखारी ने अदालत के आदेश का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि यह फैसला पहले हो जाता तो बेहतर रहता, क्योंकि तब तक इमरान की आंख और सामान्य स्वास्थ्य को इतना नुकसान नहीं पहुंचता.
दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से ठीक एक दिन पहले अदियाला जेल प्रशासन ने इमरान खान की सेहत को लेकर सकारात्मक दावा किया था. अधिकारियों के मुताबिक, इलाज के बाद उनकी आंखों की रोशनी में काफी सुधार हुआ है और अब उनकी दृष्टि लगभग सामान्य हो गई है. हालांकि, इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उनके परिवार ने इस दावे पर भरोसा नहीं जताया. करीब छह महीने पहले इमरान के वकील ने अदालत को बताया था कि उनकी दाहिनी आंख की लगभग 85 प्रतिशत रोशनी चली गई है.
अदालत में पेश किए गए मेडिकल रिकॉर्ड ने इमरान खान की स्थिति को लेकर अलग तस्वीर दिखाई. रिपोर्ट में उनके रक्तचाप में उतार-चढ़ाव, दिल की धड़कन में अनियमितता और बेहद ज्यादा मानसिक तनाव का जिक्र किया गया. ताजा रिकॉर्ड के मुताबिक, उनका रक्तचाप 140/80 दर्ज किया गया, जबकि नाड़ी की गति 54 बीट प्रति मिनट थी. इसके मुकाबले फरवरी में उनका रक्तचाप 120/80 दर्ज हुआ था, जिसे सामान्य सीमा में माना गया था.
दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे समय आया है, जब एक दिन पहले ही अदियाला जेल प्रशासन ने इमरान खान की सेहत को लेकर सकारात्मक जानकारी दी थी. सोमवार को अधिकारियों ने दावा किया था कि इलाज के बाद उनकी आंखों की रोशनी में काफी सुधार हुआ है और अब उनकी दृष्टि लगभग सामान्य हो गई है. लेकिन इमरान खान की पार्टी और उनके परिवार ने इस दावे पर भरोसा नहीं किया. दरअसल, करीब छह महीने पहले इमरान के वकील ने दावा किया था कि उनकी दाहिनी आंख की लगभग 85 फीसदी रोशनी चली गई है. ऐसे में अचानक उनकी आंखों की स्थिति बेहतर होने के सरकारी दावे ने कई सवाल खड़े कर दिए.
इमरान खान की ताजा मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक तौर पर जारी नहीं की गई है. हालांकि, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने इसे सोशल मीडिया पर साझा करते हुए उनकी स्थिति को चिंताजनक बताया. अल्वी ने आशंका जताई कि आने वाले कुछ महीने बेहद अहम होंगे. उनके मुताबिक, अगले तीन महीने यह तय कर सकते हैं कि इमरान खान की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार होता है या उनकी समस्या स्थायी रूप ले लेती है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब इमरान खान को जेल से निजी अस्पताल में शिफ्ट किए जाने का रास्ता साफ हो गया है. उनके इलाज और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर आने वाले दिनों में पाकिस्तान की राजनीति की भी नजर रहेगी.