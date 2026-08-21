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'PAK में इतिहास खुद को दोहरा रहा...', मुनीर के साथ इमरान की हुई सीक्रेट डील? टेंशन में शहबाज शरीफ

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को पहली बार जेल से बाहर उपचार के लिए ले जाया गया. इसके बाद तमाम अटकलों का दौर शुरू हो गया है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इमरान खान ने पाक के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ गुप्त डील कर ली है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 21, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 10:27 AM IST
'PAK में इतिहास खुद को दोहरा रहा...', मुनीर के साथ इमरान की हुई सीक्रेट डील? टेंशन में शहबाज शरीफ
Image Credit: इमरान खान जांच के लिए ले जाए गए अस्पताल. (फोटो- एआई)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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