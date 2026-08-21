'PAK में इतिहास खुद को दोहरा रहा...', मुनीर के साथ इमरान की हुई सीक्रेट डील? टेंशन में शहबाज शरीफ

पिछले कई महीनों से जेल में बंद इमरान खान से मुलाकात के लिए पहली बार उनकी बहन पहुंची. पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट द डॉन की एक रिपोर्ट बताती है कि इमरान खान की बहन नूरीन नियाजी ने इस साल पहली बार 15 मिनट के लिए इमरान खान से मिली. दोनों की मुलाकात एक कमरे में हुई. यहां पर इमरान की सेहत को लेकर चर्चा की गई. नूरीन की ओर इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी दी गई. हालांकि, इस पूरे मसले पर नूरीन ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया और चुप्पी साधे नजर आईं.