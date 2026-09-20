/इमरान खान के बाद अलीमा खान भी जेल में, घर से निकलते ही पुलिस ने पकड़ा, कोट लखपत भेजा

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के सूत्रों ने दावा किया है कि पार्टी संस्थापक इमरान खान की बहन अलीमा खान को 3MPO के तहत हिरासत में लिया गया है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, अलीमा खान अपर मॉल स्थित अपने घर से जिम जाने के लिए निकली थीं. इसी दौरान लिटन रोड पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. PTI सूत्रों का कहना है कि अलीमा खान की कार लिटन रोड पुलिस स्टेशन में खड़ी है. पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि हिरासत में लेने के बाद उन्हें कोट लखपत जेल ट्रांसफर कर दिया गया है.
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के सूत्रों ने बताया कि पार्टी संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान को 3MPO के तहत हिरासत में लिया गया है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, अलीमा खान अपर मॉल स्थित अपने घर से जिम जाने के लिए निकली थीं. इसी दौरान लिटन रोड पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. PTI सूत्रों का कहना है कि अलीमा खान की कार लिटन रोड पुलिस स्टेशन में खड़ी है. पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद अलीमा खान को कोट लखपत जेल भेज दिया गया.
पार्टी सूत्रों के अनुसार, अलीमा खान को 3MPO के तहत हिरासत में लिया गया है. हालांकि, इस संबंध में पुलिस या प्रशासन की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने आने तक PTI के दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. अलीमा खान इससे पहले भी इमरान खान से जुड़े मामलों और उनकी रिहाई की मांग को लेकर सार्वजनिक रूप से सक्रिय रही हैं. उनकी हिरासत की खबर ऐसे समय सामने आई है, जब PTI नेतृत्व और इमरान खान के समर्थक लगातार उनकी रिहाई को लेकर आवाज उठाते रहे हैं.
अलीमा खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान की बहन हैं. वह लंबे समय से अपने भाई की जेल में स्थिति और उनकी रिहाई को लेकर सार्वजनिक तौर पर आवाज उठाती रही हैं. इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अलीमा खान और परिवार के दूसरे सदस्यों की राजनीतिक गतिविधियों पर भी पाकिस्तान में लगातार नजर रही है.
पाकिस्तान में 3-MPO से आम तौर पर Maintenance of Public Order Ordinance की धारा 3 का संदर्भ होता है. इस प्रावधान के तहत प्रशासन किसी व्यक्ति को उसकी गतिविधियों से सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा होने की आशंका के आधार पर हिरासत में लेने का आदेश दे सकता है. यह सामान्य आपराधिक मुकदमे से अलग तरह की निवारक हिरासत यानी preventive detention की व्यवस्था है. इस प्रावधान को लेकर पाकिस्तान में समय-समय पर कानूनी और राजनीतिक विवाद भी सामने आते रहे हैं. आलोचकों का तर्क रहा है कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के लिए किया गया है, जबकि प्रशासन ऐसे आदेशों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने से जोड़ता है.
अलीमा खान की हिरासत और उन्हें रातों-रात जेल स्थानांतरित किए जाने की खबर ऐसे समय सामने आई है, जब इमरान खान और PTI से जुड़े मामलों को लेकर पाकिस्तान में राजनीतिक तनाव बना हुआ है. उनकी हिरासत के कानूनी आधार, आदेश की अवधि और प्रशासन की ओर से बताए गए कारण इस मामले को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं.
इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं और उनके खिलाफ कई अलग-अलग मामलों में कानूनी कार्यवाही हुई है. उनकी पार्टी लगातार उनकी रिहाई और उनके खिलाफ मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताती रही है. दूसरी ओर, पाकिस्तान की सरकार और संबंधित संस्थाएं इन मामलों को कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बताती रही हैं. इमरान खान के जेल जाने के बाद उनके परिवार के सदस्यों ने कई मौकों पर जेल के बाहर प्रदर्शन, मीडिया से बातचीत और उनकी कानूनी स्थिति को लेकर अभियान चलाया है. अलीमा खान भी इन गतिविधियों में सार्वजनिक रूप से नजर आती रही हैं.
अलीमा खान की हिरासत इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वह इमरान खान के परिवार की उन प्रमुख आवाजों में शामिल हैं जो लगातार उनकी जेल स्थिति और PTI से जुड़े मुद्दों को सार्वजनिक रूप से उठाती रही हैं. ऐसे में 3-MPO के तहत उनकी हिरासत को लेकर सामने आने वाली जानकारी पाकिस्तान में राजनीतिक गतिविधियों और निवारक हिरासत के इस्तेमाल पर चल रही बहस के संदर्भ में देखी जा रही है.
इस मामले में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि 3-MPO के तहत हिरासत किसी व्यक्ति को किसी अपराध में दोषी ठहराए जाने के समान नहीं है. यह निवारक हिरासत का प्रावधान है, जिसमें प्रशासन संभावित सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी खतरे के आधार पर कार्रवाई कर सकता है. अलीमा खान के मामले में अंतिम स्थिति संबंधित प्रशासनिक आदेश और अदालत की आगे की कार्यवाही से स्पष्ट होगी.