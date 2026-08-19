/9 महीने की लंबी दूरी, सुप्रीम कोर्ट का दखल और अडियाला जेल में मुलाकात, पत्नी बुशरा और बहन से मिले इमरान खान; अब अस्पताल शिफ्ट करने पर छिड़ा घमासान

Imran Khan Family Meeting: पाकिस्तान की सियासत में पिछले तीन सालों से सलाखों के पीछे बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर अदालती गलियारों से लेकर जेल की चारदीवारी तक बड़ी हलचल देखने को मिली है. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद रावलपिंडी की हाई-सिक्योरिटी अडियाला जेल में एक भावुक मुलाकात देखने को मिली. करीब 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद इमरान खान से उनकी बहन नोरीन नियाजी और पत्नी बुशरा बीबी ने मुलाकात की.
सुप्रीम कोर्ट ने न केवल परिवार को मिलने का अधिकार बहाल किया, बल्कि बिगड़ती सेहत को देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री को तुरंत 'शिफा इंटरनेशनल अस्पताल' शिफ्ट करने का फरमान भी सुनाया है. हालांकि, कोर्ट के इस आदेश ने देश की शहबाज शरीफ सरकार को असहज कर दिया है और सरकार अब इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करने की तैयारी में है.
मंगलवार को अडियाला जेल के बाहर का माहौल बेहद तनावपूर्ण था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति लेकर इमरान खान की तीनों बहनें अलीमा खान, उजमा खान और नोरीन नियाजी जेल की ओर बढ़ीं. हालांकि, जेल के रास्ते में पड़ने वाले डहगल चेकपॉइंट पर भारी पुलिस बल ने उनका रास्ता रोक लिया.
काफी देर तक चली बहस और प्रशासनिक मशक्कत के बाद पुलिस ने सिर्फ नोरीन नियाजी को जेल परिसर के भीतर जाने की अनुमति दी, जबकि बाकी दोनों बहनों को बाहर ही रोक दिया गया. जेल के भीतर नोरीन और इमरान के बीच करीब 15 मिनट की मुलाकात हुई. 9 महीने बाद अपने भाई से मिलते ही माहौल बेहद भावुक हो गया. नोरीन ने इमरान की सेहत का हाल जाना और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अस्पताल शिफ्ट करने वाले ताजा आदेश की जानकारी दी.
बहन नोरीन के बाद इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने उनसे मुलाकात की. दोनों के बीच यह बातचीत करीब 30 से 35 मिनट तक चली. इस दौरान दोनों ने कानूनी लड़ाइयों, जेल की परिस्थितियों और आगे की रणनीति पर चर्चा की. मुलाकात के बाद जब नोरीन जेल से बाहर निकलीं, तो मीडियाकर्मियों ने उन्हें घेर लिया. हालांकि, अदालत में दिए गए हलफनामे और निर्देशों का सम्मान करते हुए उन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और सिर्फ मुलाकात होने की पुष्टि करके रवाना हो गईं.
अडियाला जेल में बंद 73 वर्षीय इमरान खान से मिलने पर लगाई गई बंदिशों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जेल प्रशासन और सरकार को कड़ी फटकार लगाई. शीर्ष अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि एक कैदी का अपने परिवार से मिलना कोई सरकारी मेहरबानी या एहसान नहीं, बल्कि संविधान द्वारा दिया गया बुनियादी मौलिक अधिकार है.
1. इमरान खान के परिवार को हर हफ्ते उनसे मिलने की अनुमति दी जाए.
2. प्रशासन पिछले 3 वर्षों के दौरान इमरान और उनकी बहनों के बीच हुई तमाम मुलाकातों का पूरा ब्योरा अदालत में पेश करे.
3. इमरान खान की अपने बेटों (कासिम और सुलेमान) से फोन पर हुई बातचीत और कॉल रिकॉर्ड्स की पूरी जानकारी कोर्ट को सौंपी जाए.
इमरान खान की सेहत को लेकर लंबे समय से उठ रहे सवालों के बीच अडियाला जेल की मेडिकल रिपोर्ट में उनके बढ़ते ब्लड प्रेशर और गंभीर तनाव पर चिंता जताई गई थी. इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि उन्हें तुरंत विस्तृत जांच और समुचित इलाज के लिए इस्लामाबाद के प्रतिष्ठित शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में भर्ती कराया जाए. कोर्ट ने इलाज की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड गठित करने का भी आदेश दिया है, जिसमें सरकारी डॉक्टरों के साथ-साथ इमरान खान के निजी चिकित्सक और उनकी बहन डॉ. उजमा खान को भी शामिल करने को कहा गया है.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पाकिस्तान की मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने साफ कर दिया है कि सरकार इस आदेश के खिलाफ अदालत में पुनर्विचार याचिका (रिव्यू पिटीशन) दाखिल करेगी. कानून मंत्री का तर्क है कि देश की जेलों में हजारों कैदी गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी एक खास राजनीतिक कैदी को जेल से बाहर किसी पसंदीदा निजी अस्पताल में इलाज की विशेष छूट दी जाती है, तो यह जेल नियमावली और कानून की समानता के सिद्धांत के खिलाफ होगा। सरकार का कहना है कि कैदियों के इलाज के लिए पहले से तय सरकारी अस्पताल और मानक प्रक्रियाएं मौजूद हैं, जिनका पालन होना चाहिए.
क्रिकेट के मैदान से सियासत के शीर्ष तक पहुंचे इमरान खान अगस्त 2023 से लगातार जेल में बंद हैं. साल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही उन पर एक के बाद एक मुकदमों की झड़ी लगा दी गई थी. इमरान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) का लगातार यह आरोप रहा है कि ये सभी मामले राजनीति से प्रेरित हैं ताकि उन्हें देश की सक्रिय राजनीति और चुनावी दौड़ से पूरी तरह बाहर रखा जा सके. वहीं सरकार इसे कानूनी प्रक्रिया बताती रही है.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ दर्ज प्रमुख कानूनी मामलों की स्थिति काफी उतार-चढ़ाव भरी रही है. तोशाखाना मामले में सरकारी उपहारों की खरीद-फरोख्त के आरोप में उन्हें 2023 में 3 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में निलंबित कर दिया गया; हालांकि दिसंबर 2025 में इसी से जुड़े एक अन्य मामले में उन्हें और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा मिली, जिसकी अपील फिलहाल ऊपरी अदालत में लंबित है. दूसरी ओर, राजनयिक केबल लीक करने के साइफर केस (10 साल की सजा) और बुशरा बीबी से निकाह में धार्मिक नियमों के कथित उल्लंघन वाले इद्दत निकाह केस (7-7 साल की सजा) में हाईकोर्ट ने जून और जुलाई 2024 में दोनों को पूरी तरह बरी कर दिया था. इसके अलावा, ब्रिटेन से लौटे 190 मिलियन पाउंड के फंड में वित्तीय हेराफेरी से संबंधित अल-कादिर ट्रस्ट मामले में जनवरी 2025 में उन्हें 14 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसे निलंबित करने की अर्जी इस्लामाबाद हाईकोर्ट खारिज कर चुका है और मुख्य अपील पर अभी सुनवाई जारी है.
सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख इमरान खान के समर्थकों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है, लेकिन सरकार की रिव्यू पिटीशन के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री वास्तव में अस्पताल की चौखट तक पहुंच पाते हैं या फिर पाकिस्तान की यह कानूनी जंग एक और नए संवैधानिक संकट को जन्म देती है. फिलहाल, अडियाला जेल के भीतर की सियासत ने एक बार फिर पूरे पाकिस्तान का पारा चढ़ा दिया है.