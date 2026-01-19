Advertisement
trendingNow13079945
Hindi Newsदुनियाजब आपने अपना मकसद हासिल..., इमरान खान की बहन अलीमा खान का छलका दर्द

'जब आपने अपना मकसद हासिल...', इमरान खान की बहन अलीमा खान का छलका दर्द

इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा, 'जब आपने इमरान खान को जेल में रखकर और 26वें और 27वें संशोधन के ज़रिए अपने मकसद हासिल कर लिए हैं, तो सवाल उठता है कि इमरान खान आज भी जेल में क्यों हैं?' 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jan 19, 2026, 11:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'जब आपने अपना मकसद हासिल...', इमरान खान की बहन अलीमा खान का छलका दर्द

पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर उनके परिवार को हर समय उनकी चिंता और आस लगी रहती है. खासकर इमरान खान की बहनें उनके लिए काफी चिंतित हैं. सोमवार (19 जनवरी) को इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि उन्हें लगातार अकेले रखे जाने के बावजूद भी वो इतने मजबूत है कि उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता है. CNN-News18 से बात करते हुए, अलीमा ने कहा कि लोग इमरान खान को अकेले रखे जाने को लेकर चिंता जता रहे हैं, लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि बड़ा सवाल यह है कि वह अभी भी जेल में क्यों हैं?

इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा, 'जब आपने इमरान खान को जेल में रखकर और 26वें और 27वें संशोधन के ज़रिए अपने मकसद हासिल कर लिए हैं, तो सवाल उठता है कि इमरान खान आज भी जेल में क्यों हैं?' अलीमा ने आरोप लगाया कि संशोधनों को पास कराने के लिए सांसदों के एक छोटे समूह ने वोटों में धांधली की और दावा किया कि इमरान खान को जेल में रखने के लिए न्यायपालिका को कमज़ोर किया गया.

अगर बातचीत सही है तो रुकावटें किस बात की?
अलीमा ने सत्ता में बैठे लोगों पर खुद को संविधान और कानून से ऊपर रखने का आरोप लगाया. इसके बावजूद उन्होंने कहा, इमरान खान अभी भी जेल में हैं क्योंकि वह लोगों की आवाज़ हैं. उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए सरकार की बातचीत की बातों को एक सिरे से खारिज करते हुए इसे ध्यान भटकाने वाला बताया और सवाल किया कि अगर सच में बातचीत हो रही है तो रुकावटें क्यों बनी हुई हैं?

Add Zee News as a Preferred Source

वो इमरान खान की आवाज को दबाना चाहते हैं
अलीमा खान ने सीनियर नेता महमूद खान अचकजई के 8 फरवरी को कार्रवाई के आह्वान का भी ज़िक्र किया. उन्होंने कहा वे लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं और कहा कि जो भी इमरान खान या कानून के शासन के लिए बोलता है, उसे अब जेल भेजा जा रहा है. अलीमा ने ज़ोर देकर कहा, 'हम मज़बूत हैं. अगर आपको हमें जेल में डालना है, तो डाल दीजिए. हम कभी पीछे नहीं हटेंगे.'

इमरान खान को नहीं दी गई कानूनी सलाह 
73 साल के इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं. अप्रैल 2022 में उनकी सरकार हटाए जाने के बाद उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए थे. सोमवार को उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने दावा किया है कि उन्हें कानूनी सलाह लेने से रोका गया है और तीन महीने से ज़्यादा समय से अकेले रखा गया है. 

लंबे समय तक अकेले रखना गलत
ईरान के सशस्त्र बल ट्रंप की खतरनाक और लापरवाह धमकी के बाद विरोध प्रदर्शनों पर 'स्टैंडबाय' पर  पार्टी ने कहा, 'लंबे समय तक अकेले रखना अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत हानिकारक माना जाता है और बिना किसी स्पष्ट कारण या सुरक्षा उपायों के लागू करने पर यह क्रूर, अमानवीय हो सकता है, यही वजह है कि इससे समर्थकों और नेतृत्व के बीच चिंता बढ़ रही है.' PTI ने आरोप लगाया कि जेल मैनुअल के तहत गारंटीशुदा बुनियादी ज़रूरतें भी उन्हें नहीं दी गई हैं. 

यह भी पढ़ेंः वेनेजुएला जैसी ईरान... US ने की घेराबंदी, मिडिल ईस्ट में दिखे 2 C-17 ग्लोबमास्टर

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

Imran KhanPakistan

Trending news

क्या है 80 मिनट की कीमत, जिससे बच सकती थी युवराज की जान
DNA
क्या है 80 मिनट की कीमत, जिससे बच सकती थी युवराज की जान
गुजरात में क्यों खौल रहा अरब सागर का पानी? समुद्र में दिखे खौफनाक बुलबुले
Arabian Sea
गुजरात में क्यों खौल रहा अरब सागर का पानी? समुद्र में दिखे खौफनाक बुलबुले
'महाराष्ट्र में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव',इस नेता के बयान से गरमाई सियासत
Maharashtra news
'महाराष्ट्र में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव',इस नेता के बयान से गरमाई सियासत
5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान भी खरीदने की तैयारी में भारत; दुश्मनों की उड़ी नींद
Rafale
5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान भी खरीदने की तैयारी में भारत; दुश्मनों की उड़ी नींद
BJP में 'नवीन' युग, 5 राज्यों के चुनाव ही नहीं; नए अध्यक्ष के सामने हैं ये 5 चुनौती
nitin Nabin
BJP में 'नवीन' युग, 5 राज्यों के चुनाव ही नहीं; नए अध्यक्ष के सामने हैं ये 5 चुनौती
'समय हर सवाल का जवाब देगा', कर्नाटक के सियासी संकट पर डीके शिवकुमार का दावा
dk Shivkumar
'समय हर सवाल का जवाब देगा', कर्नाटक के सियासी संकट पर डीके शिवकुमार का दावा
पंजाब में युवाओं के लिए बड़ी सौगात, भगवंत मान ने किया सरकारी कॉलेज का उद्घाटन
Punjab
पंजाब में युवाओं के लिए बड़ी सौगात, भगवंत मान ने किया सरकारी कॉलेज का उद्घाटन
तटीय इलाकों की सुरक्षा के लिए CISF की पहल, 6500 KM के सफर में गूंजेगा वंदे मातरम
CISF
तटीय इलाकों की सुरक्षा के लिए CISF की पहल, 6500 KM के सफर में गूंजेगा वंदे मातरम
बेटी काट रही जेल..., पिता ऑफिस में मना रहे रंगरलियां; IPS का अश्लील वीडियो वायरल
karnataka
बेटी काट रही जेल..., पिता ऑफिस में मना रहे रंगरलियां; IPS का अश्लील वीडियो वायरल
2 घंटे, 5 समझौते, 7 ऐलान, UAE राष्ट्रपति का 'पावर विजिट', 'स्पीड यात्रा' के मायने?
PM Modi
2 घंटे, 5 समझौते, 7 ऐलान, UAE राष्ट्रपति का 'पावर विजिट', 'स्पीड यात्रा' के मायने?