रूस की एक गलती और अमेरिका रातों-रात हुआ मालामाल, 63 करोड़ खर्च कर USA ने कमाए अरबों रुपए
Alaska Deal: 1867, ये वो समय था जब रूस ने अलास्का को 72 लाख डॉलर में अमेरिका को बेच दिया था. बाद में अलास्का में सोना, तेल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की खोज हुई. इसने अमेरिका को रातों-रात मालमाल बना दिया. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 13, 2025, 01:07 PM IST
Alaska Deal Between Russia and America: इस समय अमेरिका का राज्य अलास्का अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियों में बना हुआ है. यहां पर 15 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के इस राज्य का इतिहास बड़ा ही अनोखा है. आज से 2 सदी पहले तक इस जगह पर रूस का कंट्रोल हुआ करता था लेकिन ये जगह रूस के लिए बड़ी समस्या बन गई थी. इसलिए रूस ने महज 63 करोड़ रुपए में अमेरिका को बेच दिया था. 

कब हुई थी अलास्का डील?
अमेरिका ने 1867 में रूस से अलास्का को सौदे के तहत खरीदा था. इस डील को Alaska Purchase या फिर Seward's Folly के नाम से जाना जाता है. दरअसर भारी ठंड, संसाधनों की कमी के कारण रूस को अलास्का संभालने में बहुत दिक्कतें हो रही थी. साथ ही क्रीमियन युद्ध के बाद आर्थिक संकट ने इसे बेचने पर मजबूर कर दिया. 

कैसे बदली इसकी किस्मत?
जब यह सौदा हुआ तो अमेरिकियों ने इस डील को बेकार बताया क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बर्फीली और बंजर जगह किसी काम की नहीं है. बीतते समय के साथ अलास्का में सोना, तेल और प्राकृतिक संसाधनों की खोज हुई. इस वजह से यह अमेरिका और वहां के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो गया. 

रूस ने क्यों नहीं किया दावा?
रूस ने अलास्का को बेचने के बाद कभी भी इसपर औपचारिक तौर पर लेने की कोशिश नहीं की. यहां तक कि Cold War के दौरान भी इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया. क्रीमिया संकट के बाद कुछ रूसी राष्ट्रवादी समूहों ने सोशल मीडिया पर 'अलास्का हमारा है’ जैसे नारे लगाए. लेकिन यह केवल प्रतीकात्मक और प्रचारात्मक बयान थे.

क्या रूस इसे वापस ले सकता है?
1867 में हुई यह संधि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मान्य है और अब पूरी तरह से अमेरिका का ही हिस्सा है. इसे वापस लेने के लिए रूस के पास कोई भी कानूनी या फिर रणनीतिक आधार नहीं है. दूसरी ओर, रूस ने अपनी इच्छा से अलास्का बेचा था तो इसलिए इसे वापस लेने का कोई कानूनी आधार नहीं है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

