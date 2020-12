पहली बार: लंदन की अदालत ने बच्ची की मौत के लिए Air Pollution को ठहराया दोषी

लंदन: प्रदूषण (Pollution) पर होने वाली चर्चाओं के बीच लंदन की एक अदालत ने नौ साल की बच्ची की मौत के लिए वायु प्रदूषण को दोषी माना है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि प्रदूषण ने एल्ला कीसी देबराह (Ella Kissi-Debrah) के लिए स्थिति और ज्यादा विकट बना दी जिसके चलते उसकी मौत हुई. यह पहला मौका है जब यूके में प्रदूषण को किसी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है. पीड़ित परिवार ने इस संबंध में याचिका दायर करके न्याय की गुहार लगाई थी.

दरअसल, 2013 में 9 वर्षीय एल्ला कीसी देबराह (Ella Kissi-Debrah) की लंदन में अस्थमा के दौरे और सांस की तकलीफ के चलते मौत हो गई थी, जिसके लिए बढ़ते प्रदूषण (Pollution) को दोषी ठहराया गया है. इसकी वजह यह है कि देबराह के घर के पास लगातार तीन सालों तक वायु प्रदूषण लंदन के निर्धारित मानकों से काफी ज्यादा रहा.

ये भी पढ़ें -मास्‍क हटाने में अव्‍वल हैं Trump कपल, इस बार मेलानिया ने तोड़ा हॉस्पिटल का नियम

क्या कहा Court ने?

मामले की सुनवाई के दौरान कॉरनर फिलिप बार्लो (Philip Barlow) ने कहा, ‘वायु प्रदूषण ने एल्ला की मौत में अहम भूमिका निभाई. वह लगातार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के संपर्क में रही, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से कहीं ज्यादा स्तर पर था’. इससे पहले हुई एक जांच में कहा गया था कि एल्ला की मौत acute respiratory failure के चलते हुई.

This is a landmark moment and thanks to years of campaigning by Ella’s mother Rosamund, who has shown an extraordinary amount of courage. I'm pleased to have supported the family in their efforts to secure justice. Today must now be a turning point. 1/2 https://t.co/QH8bnvx0SB

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) December 16, 2020