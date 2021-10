VIDEO: बीवी को मर्द डॉक्टर ने लगा दी कोरोना वैक्सीन, भड़के पति ने गवर्नर को जड़ा थप्पड़

तेहरान: ईरान (Iran) में भाषण दे रहे एक प्रांत के गवर्नर को सामने बैठे व्यक्ति ने मंच पर चढ़कर झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया. अचानक हुए वाकये ने वहां मौजूद लोगों को सन्न कर दिया. बाद में पूछताछ में हमले की जो वजह निकलकर सामने आई, उससे सब हैरान रह गए.

द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिगेडियर (रि) Abedin Khorram हाल में ईरान (Iran) के पूर्वी अजरबैजान प्रांत में गवर्नर बनाए गए हैं. वे एक कार्यक्रम में भाषण के लिए मंच पर चढ़े थे. अभी उन्होंने भाषण शुरू किया ही था कि एक शख्स ने मंच पर आकर उन्हें जोरदार थप्पड़ मार दिया. थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि वह माइक में भी रिकॉर्ड हो गई और हॉल में गूंजने लगी.

Abedin Khorram, the new governor of #Iran's East Azerbaijan Province, was slapped by an audience member during his inauguration ceremony. Khorram told the media that the assailant is an IRGC member & has slapped him because his wife's #COVIDVaccination was performed by a man. pic.twitter.com/uSALi6SBCf