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चीनी खतरे के बीच ताइवान की मिलिट्री ड्रिल, बख्तरबंद वाहन से राष्ट्रपति को ले जाया गया कमांड सेंटर

Taiwan Military Drill: ताइवान और चीन के बीच तनाव किसी से छिपा नहीं है. इस बीच ताइवान ने भविष्य के लिए तैयारी शुरू कर दी है. उसने एक मिलिट्री ड्रिल की है, जिसमें संकट के वक्त में टॉप लीडरशिप को कैसे बचाया जाएगा, इसकी रूपरेखा तैयार की गई है.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 06, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:54 PM IST
चीनी खतरे के बीच ताइवान की मिलिट्री ड्रिल, बख्तरबंद वाहन से राष्ट्रपति को ले जाया गया कमांड सेंटर

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Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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