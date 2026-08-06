/चीनी खतरे के बीच ताइवान की मिलिट्री ड्रिल, बख्तरबंद वाहन से राष्ट्रपति को ले जाया गया कमांड सेंटर

China-Taiwan Tension: चीन और ताइवान के बीच तनाव किसी से छिपा नहीं है. लंबे समय से दोनों के रिश्तों में कड़वाहट अंदर तक भर गई है. बीते कुछ वर्षों में देखा जाए तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ा है. इस बीच ताइवान ने अपने सालाना 'हान कुआंग' मिलिट्री ड्रिल के दौरान गुरुवार तड़के एक अहम युद्धाभ्यास किया. इस ड्रिल में राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को बख्तरबंद मिलिट्री व्हीकल में सुरक्षित रूप से एक गुप्त कमांड सेंटर तक पहुंचाया गया, जहां उन्होंने सीनियर अधिकारियों के साथ इमरजेंसी ऑपरेशन और सरकारी कामकाज का मुआयना किया.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपति लाई ने कुछ तस्वीरों के साथ एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वो कमांड सेंटर पहुंचे और सालाना हान कुआंग ऑपरेशन को बारीकी से देखा. अलग-अलग ड्रिल्स का जिक्र करते हुए उन्होंने आखिर में कहा हम शांति स्थापित करने के अपने इरादे पर अडिग हैं.
इससे पहले प्रेसिडेंट ऑफिस की ओर से कुछ फोटोज जारी की गई थीं, जिसमें लाई बुलेटप्रूफ जैकेट और मिलिट्री हेलमेट पहने नजर आए. यह अभ्यास ऐसे सिनेरियो पर आधारित था, जिसमें जंग की स्थिति में टॉप लीडरशिप को सुरक्षित जगह पर ले जाकर सरकार और सेना की कमान निर्बाध रूप से जारी रखी जाती है.
प्रेसिडेंट ऑफिस की प्रवक्ता ने कहा कि इस ड्रिल का मकसद कमांड ऑपरेशन, विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच कॉर्डिनेशन और इमरजेंसी रेन्पॉन्स मिकैनिज्म की क्षमता का टेस्ट करना है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित संकट की स्थिति में सरकार प्रभावी ढंग से काम करती रहे.
ताइवान लंबे समय से आशंका जताता रहा है कि किसी संभावित जंग की स्थिति में चीन टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की तथाकथित "डिकैपिटेशन स्ट्राइक" (लीडरशिप को डिएक्टिव करने वाला हमला) करने की कोशिश कर सकता है. इसी खतरे को मद्देनजर रखते हुए इस साल के ड्रिल में टॉप लीडरशिप की सुरक्षित आवाजाही और वैकल्पिक कमांड व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है.
10 दिनों तक चलने वाले इस साल की हान कुआंग ड्रिल में 20,000 से ज्यादा रिजर्व सैनिक हिस्सा ले रहे हैं. इसमें युद्धकालीन संचार व्यवस्था, नागरिक प्रशासन, हथियारों के भंडार को सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर करने, साइबर रुकावटें और संभावित चीनी हमले जैसी परिस्थितियों की भी ड्रिल कराई जा रही है. चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग से उसे अपने नियंत्रण में लेने की बात दोहराता रहा है. दूसरी ओर, ताइवान की सरकार इन दावों को खारिज करते हुए कहती है कि द्वीप का भविष्य केवल वहां की जनता ही तय कर सकती है.