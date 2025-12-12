Advertisement
इस इस्लामिक देश में अचानक उभर रहे 100 फुट चौड़े रहस्यमयी गड्ढे! किसानों में दहशत, आखिर कौन निगल रहा उनकी जमीन?

इस इस्लामिक देश में अचानक उभर रहे 100 फुट चौड़े रहस्यमयी गड्ढे! किसानों में दहशत, आखिर कौन निगल रहा उनकी जमीन?

Sinkhole Farmers Panic News: दुनिया के एक बड़े इस्लामिक देश इन दिनों अजीब कहर से जूझ रहा है. वहां पर खेतों में अचानक 100-100 फुट चौड़े और सैकड़ों फीट गहरे गड्ढे बन रहे हैं. इससे किसानों और आम लोगों में दहशत बढ़ती जा रही है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 12, 2025, 06:15 PM IST
इस इस्लामिक देश में अचानक उभर रहे 100 फुट चौड़े रहस्यमयी गड्ढे! किसानों में दहशत, आखिर कौन निगल रहा उनकी जमीन?

Türkiye Sinkhole Farmers Panic News: इस्लामिक देश तुर्की इन दिनों अजीब समस्या से जूझ रहा है. असल में वहां पर जमीन में बड़े-बड़े सिन्कहोल (धंसने वाले गड्ढे) बन रहे हैं. इनमें से कई गड्डे तो 100 फुट तक चौड़े और सैकड़ों फीट तक गहरे हैं. ये सिन्कहोल तेजी से लोगों की फसलें निगल जा रहे हैं. कोन्या इलाके में इन सिन्कहोलों की संख्या सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है. वहां पर अब तक करीब 684 सिन्कहोल रिकॉर्ड में आ चुके हैं. 

100 फुट चौड़े और सैकड़ों फीट गहरे गड्ढे

इस अजीब समस्या पर कोन्या टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं. उन रिसर्चर्स के मुताबिक, तुर्की में यह समस्या वर्ष 2000 के आसपास शुरू हुई थी. उसके बाद से यह दिक्कत लगातार बढ़ती जा रही है. ड्रोन से हाल में लिए गए वीडियो में दिखा कि गेहूं के खेतों में कितने गहरे और चौड़े गड्ढे बन गए हैं. 

7 मिनट तक थमी रही धड़कन, फिर अचानक लौट आई जान; 22 वर्षीय युवती ने सुनाई मौत से वापसी की कहानी

कोन्या टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कहना है कि पिछले एक साल में सिर्फ करापिनार जिले में ही 20 से ज्यादा बड़े-बड़े सिन्कहोल बन गए हैं. ये गड्ढे 100 फुट से ज्यादा चौड़े और सैकड़ों फुट गहरे हैं. जिससे किसानों में डर बढ़ता जा रहा है. उनकी खेती की जमीन तो खत्म हो ही रही है. साथ ही किसी बड़े हादसे का डर भी लगातार सता रहा है. अब सवाल ये है कि आखिर तुर्की में इतने बड़े गड्ढे क्यों बन रहे हैं?

तुर्की पर क्यों बरस रहा ये कहर?

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस समस्या के एक नहीं बल्कि कई कारण हैं. भूमिगत पानी का तेजी से कम होना, इलाके में पड़ रहा सूखा और क्लाइमेट चेंज की वजह से जमीन में ये गड्डे बन रहे हैं. रिसर्चर्स बताते हैं कि कोन्या बेसिन में चुकंदर और मक्का की खेती के लिए बहुत ज्यादा पानी पंप किया जाता है. इसकी वजह से इलाके में ग्राउंडवाटर लेवल पिछले कुछ दशकों में दर्जनों मीटर नीचे चला गया है.

यूनिवर्सिटी के सिन्कहोल रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट कहती है कि 90 के दशक में समस्या इतनी बड़ी नहीं थी. उस समय कोन्या में मुश्किल से कुछ ही सिन्कहोल थे, लेकिन अब हर साल दर्जनों नए खुल रहे हैं. इससे किसानों में दहशत का माहौल है. इसकी वजह ये है कि कई बार खेतों के बीचों-बीच जमीन धंस जाती है और पूरी फसल बर्बाद हो जाती है. इस समस्या से निजात पाने के लिए अब सरकार और अथॉरिटी अवैध बोरवेल की खुदाई पर रोक लगाने की कोशिश कर रही हैं. 

2021 में सामने आया बड़ा सच

NASA की सैटेलाइट इमेज से भी पता चला कि 2021 में तुर्की के जलाशयों का पानी 15 सालों में सबसे कम स्तर पर पहुंच गया था. रिसर्चर्स के मुताबिक, 2021 के अंत तक कोन्या में 1850 जगहों पर जमीन धंस रही थी. इससे साफ साबित हो रहा है कि पानी की कमी और ज्यादा सिंचाई की वजह से जमीन अंदर से खोखली होती जा रही है. जिसके चलते जमीन में विशालकाय गहरे गड्ढे बनते जा रहे हैं. अब इस समस्या से कैसे निपटा जाए, यह तुर्की सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

