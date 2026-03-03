ट्रंप की जिद में दुनिया को बड़ा नुकसान हो रहा, 'ईरान वॉर' से कितनी बड़ी आर्थिक तबाही?

मिडिल ईस्ट के इस महायुद्ध के तीसरे दिन एक और तबाही आर्थिक मोर्चे पर हुई. हमले का दिन शनिवार होने की वजह से दुनिया भर के बाजार शुरुआती दो दिन तक युद्ध के असर से बचे रहे. लेकिन आज जब बाज़ार खुले तो हर तरफ आर्थिक तबाही नज़र आई. तेल और गैस के दाम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है. सोने-चांदी महंगे हो गए हैं. अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें थम गई हैं. साथ ही दुनिया भर के शेयर बाज़ार में भूचाल आ गया है. ऐसी गिरावट आई है जो हाल के समय में नहीं देखी गई थी.

आज आपको बारी-बारी से युद्ध की इस आर्थिक तबाही के बारे में बताएंगे और इसकी शुरुआत तेल और गैस से करते हैं. दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई पर दोहरा संकट खड़ा हो गया है. एक तरफ़ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद होने से 20% तेल और गैस की सप्लाई बंद हो गई है. दूसरी तरफ़ तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर भी युद्ध की चपेट में आ गए हैं.

युद्ध के तीसरे दिन ईरान ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको की रास तनुरा रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया. ईरान के ड्रोन हमले के बाद रास तनुरा रिफाइनरी को बंद करना पड़ा. ईरान ने अपने शाहेद ड्रोन से सऊदी की रिफाइनरी पर हमला किया जिसके बाद वहां आग लग गई. आग को कुछ देर बाद काबू में कर लिया गया लेकिन इसकी वजह से सऊदी अरब ने एहतियात बरतते हुए रिफाइनरी को अगले आदेश तक बंद करने का फ़ैसला लिया है.

सऊदी अरब के पूर्वी तट पर स्थित रास तनुरा दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है. इसकी क्षमता 5.50 लाख बैरल प्रतिदिन की है. रास तनुरा कच्चे तेल का प्रमुख एक्सपोर्ट टर्मिनल भी है. ईरान के ड्रोन हमले के बाद एक तरफ रिफाइनरी बंद हो गई है तो दूसरी तरफ सऊदी अरब से तेल का एक्सपोर्ट भी काफ़ी हद तक बंद हो गया है. रास तनुरा से सऊदी अरब अपने कुल तेल निर्यात का लगभग 75% हिस्सा भेजता है. सऊदी अरब दुनिया में तेल के सबसे बड़े निर्यातकों में से है. अब अगर वहां की रिफाइनरी काम नहीं करेगी, वहां से निर्यात नहीं हो पाएगा तो पूरी दुनिया में पेट्रोल-डीज़ल का संकट खड़ा होना तय है.

सऊदी अरब से भारत बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है. रूस से तेल का आयात कम करने के बाद भारत ने सऊदी अरब से तेल की ख़रीद बढ़ा दी है. हर रोज़ भारत 10 लाख से लेकर 11 लाख बैरल कच्चा तेल सऊदी अरब से ख़रीदता है. ऐसे में आरामको की रिफाइनरी पर ये हमला भारत की मुश्किल भी बढ़ाएगा.

आत होने के कुछ ही घंटों के भीतर तेल टैंकर ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुज़रना बंद कर दिया था. फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में जहाज़ों की आवाजाही लगभग थम सी गई है. वहां तेल टैंकर पर हमले भी हो रहे हैं. जहाजों के खड़े रहने या उन पर हमले का मतलब है कि दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई चेन टूट गई है. इस तरह युद्ध का तीसरा दिन आते-आते तेल निर्यात के सबसे अहम रूट के साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर भी ध्वस्त हो गया है. इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमत में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है.

आज कच्चे तेल का दाम 80 डॉलर के पास चला गया है. यानी युद्ध के बाद शुरुआती 2 दिनों में 10% का उछाल आया है. ये स्थिति तब है जब तेल निर्यात करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस ने रोज़ाना 2 लाख बैरल तेल का उत्पादन बढ़ाने का भरोसा दिया है.

सोचिए युद्ध से पहले कच्चे तेल का भाव 70 डॉलर के आसपास था. युद्ध शुरू होने के बाद क़ीमत बढ़कर 72 डॉलर प्रति बैरल हो गई और अब ये 80 डॉलर पर है. विशेषज्ञों के मुताबिक़ अगर युद्ध लंबा चला तो दाम 100 डॉलर के पार चला जाएगा. यानी युद्ध लंबा चलने पर तेल लगभग 30 डॉलर प्रति बैरल महंगा हो जाएगा.

अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल का दाम बढ़ने का सीधा असर भारत पर भी होगा क्योंकि भारत पेट्रोल-डीज़ल की अपनी ज़रूरत का लगभग 88% दूसरे देशों से मंगवाता है. इसका आधा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के रास्ते से आता है.

आपको ये भी जानना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में 1 डॉलर प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम बढ़ने पर भारत में डीज़ल की क़ीमत पर 52 पैसे प्रति लीटर का असर पड़ता है जबकि पेट्रोल की कीमत पर 55 पैसे.

इस हिसाब से अगर कच्चे तेल का दाम 30 डॉलर बढ़ेगा तो डीज़ल के रिटेल भाव पर 15 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर का असर होगा जबकि पेट्रोल पर 16 रुपये 50 पैसे का.

100 डॉलर प्रति बैरल क़ीमत जाने पर पेट्रोल-डीज़ल पर 15 रुपये से 16 रुपये प्रति लीटर का बोझ बढ़ेगा. अगर सरकार इस नुकसान को झेलती है तो सरकार का वित्तीय घाटा बढ़ेगा और अगर रिटेल दाम बढ़ेंगे तो आप पर सीधा असर पड़ेगा. दोनों ही परिस्थितियों में नुकसान आम लोगों का ही है.

कच्चे तेल के अलावा नैचुरल गैस की कीमतों में भी ज़बरदस्त उछाल आया है. ईरान ने कतर में LNG केंद्रों पर भी ड्रोन से हमला किया है. इसकी वजह से क़तर की सबसे बड़ी कंपनी क़तर एनर्जी को LNG का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा है. कतर दुनिया में LNG का सबसे बड़ा उत्पादक है.

क़तर का प्रोडक्शन बंद होने से एशिया के बाज़ार में नैचुरल गैस के दाम 5 से लेकर 12% तक दाम बढ़े हैं, वहीं अमेरिका में 4 से लेकर 5 प्रतिशत तक. यूरोप में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है. वहां LNG 50% तक महंगा हुआ है. यानी एक दिन में 50% कीमत बढ़ गई है. कतर में प्रोडक्शन बंद होने का आसर भारत पर भी पड़ेगा. इनवेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक़ अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ ज़्यादा दिनों तक बंद रहा तो नैचुरल गैस का दाम 130% तक बढ़ सकता है.

कीमत दोगुनी से ज़्यादा हो सकती है. इसका असर आपकी रसोई से लेकर खेत तक होगा. घरेलू रसोई गैस महंगी हो जाएगी, साथ ही बिजली उत्पादन और फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन पर भी इसका असर होगा.

दुनिया को जहां नुकसान हो रहा है, वहीं तेल की कीमत बढ़ने से रूस फायदे की स्थिति में है. ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों का तेल नहीं बिकेगा तो दुनिया को रूस से तेल ख़रीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. रूस से भारत आने वाला तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के रास्ते भी नहीं आता. यानी ये रास्ता बंद होने से रूस के तेल निर्यात पर असर नहीं पड़ेगा.

तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में जहां उछाल आया है, वहीं दुनिया भर के शेयर बाज़ार में ज़ोरदार गिरावट आई है. दूसरे देशों के शेयर बाज़ार से पहले आपको भारत के बारे में जानना चाहिए.

'ईरान वॉर' शुरू होने के बाद आज शेयर बाजार खुलने का पहला दिन था. बाज़ार खुलते ही जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई. सेंसेक्स 2700 प्वाइंट से ज़्यादा की गिरावट के साथ खुला जबकि निफ्टी की शुरुआत 500 प्वाइंट की गिरावट से हुई. हालांकि बाद में इसमें थोड़ा सुधार आया और सेंसेक्स 1,048 प्वाइंट की गिरावट के साथ 80,239 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी 313 प्वाइंट की गिरावट के साथ 24,866 पर बंद हुआ. शेयर बाज़ार में आए इस भूचाल की वजह से निवेशकों के लगभग 6 लाख 50 हजार करोड़ रुपये डूब गए. अकेले भारत में एक दिन में ये नुक़सान हुआ है. अलग-अलग सेक्टर्स की बात करें तो सिर्फ़ मेटल सेक्टर में तेज़ी रही क्योंकि निवेशक सुरक्षित एसेट में पैसा लगा रहे हैं.

शेयर बाज़ार पहले से ही नुकसान का सौदा बना हुआ था. अब युद्ध ने इस नुक़सान को और बढ़ा दिया है. इस साल सेंसेक्स अभी तक 5,000 प्वाइंट गिर चुका है. और चिंता की बात ये है कि अभी गिरावट का सिलसिला आगे भी बना रहेगा क्योंकि युद्ध थमने का फिलहाल कोई संकेत नज़र नहीं आ रहा है.

जापान का निक्केई 793 प्वाइंट गिरा.

हॉन्ग कॉन्ग का हैंग सेंग 570 प्वाइंट गिरा.

शुरुआती कारोबार में जर्मनी और ब्रिटेन के शेयर बाज़ार में भी भारी गिरावट दर्ज की गई..

अमेरिका का डाउ जोंस तो खुलते ही 500 प्वाइंट गिर गया.

पाकिस्तान के कराची स्टॉक एक्सचेंज में तो ऐतिहासिक गिरावट आई.

दुनिया के शेयर बाज़ार को मिला दें तो निवेशकों को 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का नुकसान होने का अनुमान है.

शेयर बाज़ार भले ही युद्ध की चपेट में आकर लड़खड़ा गया है लेकिन सोने और चांदी ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है. सर्राफा बाज़ार और वायदा बाज़ार- दोनों में आज सोने-चांदी की क़ीमतों में उछाल देखा गया.

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 7 हजार रुपए बढ़कर 1 लाख 66 हज़ार रुपये पर पहुंच गया है. वहीं एक किलो चांदी 20 हजार रुपए बढ़कर 2 लाख 87 हज़ार रुपए पर पहुंच गई है.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर भी सोने-चांदी में भारी तेज़ी आई है. यहां भी सोना क़रीब 7 हज़ार रुपये बढ़कर 1 लाख 69 हज़ार के करीब पहुंच गया. दूसरी तरफ शाम के कारोबार में चांदी में 14 हज़ार की तेज़ी आई है और ये 2 लाख 96 हज़ार के आसपास पहुंच गया.

सोचिए, एक महीने पहले तक यही सोना-चांदी लगातार गिर रहे थे. ये तक कहा जा रहा था कि सोना 1 लाख के नीचे आ जाएगा लेकिन युद्ध के असर से अब वही सोना 2 लाख की तरफ़ तेज़ी से बढ़ने लगा है. युद्ध होने पर महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है. इससे कंपनियों का मुनाफा कम हो सकता है. ऐसे में निवेशक शेयर बाज़ार में पैसा लगाने के बदले सोने-चांदी जैसी सुरक्षित जगह निवेश करते हैं. इसकी वजह से सोने-चांदी के दाम बढ़ रहे हैं.

लेकिन अगर आप शादी-ब्याह की ज़रूरत के बदले मुनाफ़ा कमाने के लिए सोने-चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो इस रेस के पीछे मत भागिए. इसकी वजह ये है कि भाव में बढ़ोतरी युद्ध की वजह से हो रही है. युद्ध का असर कम होने के बाद क़ीमत गिरेगी. इस बीच कुछ लोग मुनाफा कमाकर अचानक झटके से निकल जाएंगे. यानी वो अपना पैसा बाहर निकाल लेंगे लेकिन एक आम निवेशक फिर फंस जाएगा. अभी कुछ दिन पहले आप इसका असर देख चुके हैं जब जनवरी के अंत में अचानक सोने-चांदी के भाव में भारी गिरावट आई थी। उस वक़्त भी सोने-चांदी से कुछ लोगों ने तो पैसा कमाया लेकिन ज़्यादातर लोगों ने गंवाया था।

युद्ध की वजह से सिर्फ़ तेल की सप्लाई प्रभावित नहीं हुई है. इसका असर हवाई उड़ानों पर भी पड़ा है। मिडिल ईस्ट के 10 से ज़्यादा देशों का एयर स्पेस बंद है. इसकी वजह से मिडिल ईस्ट के अलावा यूरोप और अमेरिका की फ्लाइट पर भी असर पड़ा है. युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट के आसमान में पैसेंजर प्लेन की जगह सिर्फ़ फाइटर प्लेन नज़र आ रहे हैं. आसमान में सिर्फ़ मिसाइलें उड़ रही हैं जबकि हवाई यात्री उड़ने के बदले ज़मीन पर धक्के खा रहे हैं. दुबई, अबू धाबी और दोहा जैसे बड़े एयरपोर्ट बंद हैं. कोविड-19 महामारी के बाद दुनिया के एविएशन सेक्टर पर इतना ज़्यादा असर कभी नहीं पड़ा था.

युद्ध के असर से दुनिया भर में पिछले 3 दिनों के दौरान लगभग 7,000 फ्लाइट रद्द हुई हैं. इसके अलावा लगभग 2,000 फ्लाइट डिले हुई है. यानी कुल मिलाकर युद्ध के तीसरे दिन तक 9,000 फ्लाइट पर असर पड़ा है.

अकेले भारत में लगभग 1,000 फ्लाइट पर असर पड़ा है. या तो इन्हें रद्द किया गया है या इनका रूट डायवर्ट किया गया ये नुक़सान सिर्फ़ एयरलाइंस या आम यात्रियों को नहीं है. बल्कि इसका एक बड़ा असर दुनिया के व्यापार पर भी पड़ेगा. इंटरनेशनल फ्लाइट से यात्रा करने का एक बड़ा मक़सद व्यापार को बढ़ावा देना होता है. फ्लाइट रद्द होने से ये ठप हो गया है. कुल मिलाकर ये युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए तबाही लेकर आया है जिससे उबरने में लंबा वक़्त लगेगा.

जिस समय दुनिया भर के शेयर बाज़ार सहमे हुए हैं, उस वक़्त इज़रायल के शेयर बाज़ार में तेज़ी आ गई है. जब दुनिया के ज्यादातर बाजार युद्ध की वजह से गिर गए, उस समय युद्ध लड़ने वाले देश इज़रायल का स्टॉक एक्सचेंज उल्टा चला और इसमें रिकॉर्ड उछाल देखी गई. ईरान लगातार इज़रायल पर मिसाइल अटैक कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद इज़रायल का शेयर बाज़ार बढ़ रहा है.

तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज में सोमवार को 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

35 सबसे बड़ी कंपनियों का इंडेक्स 4,300 प्वाइंट के पार चला गया.

10 साल से ज्यादा समय में ये सबसे ऊंचा क्लोज़िंग लेवल है.

तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज पर डिफेंस और सिक्योरिटी स्टॉक्स में भारी खरीदारी देखी गई. इसकी वजह ये है कि युद्ध से इज़रायल की सुरक्षा अर्थव्यवस्था को फायदा मिलता है. शेयर बाज़ार के अलावा इज़रायल की करेंसी शेकेल में भी मज़बूती आई है. इज़रायली शेयर बाज़ार के बढ़ने के पीछे निवेशकों का सेंटीमेंट है. ईरान का कमज़ोर होना इज़रायल के लिए पॉज़िटिव है. इसी उम्मीद में इज़रायल के लोग शेयर बाज़ार में पैसा लगा रहे हैं. इज़रायल को उम्मीद है कि इस बार के युद्ध में उसकी निर्णायक जीत होगी और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के मारे जाने से ईरान का ख़तरा अब ख़त्म हो जाएगा.

युद्ध के सिर्फ़ शुरुआती 48 घंटों में ही 1.2 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक नुकसान का अनुमान है. सोचिए, दुनिया में केवल 20-21 देश ही ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की है. यानी बाक़ी देशों की अर्थव्यवस्था से ज़्यादा नुकसान इस युद्ध से सिर्फ़ 2 दिनों में हो गया है.

रूस-यूक्रेन के बीच पिछले 4 साल से चल रहे युद्ध में 2.4 ट्रिलियन डॉलर के आर्थिक नुक़सान का अनुमान है. वहीं इस युद्ध में सिर्फ 2 दिनों में ही लगभग डेढ़ ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो गया है.