दुनिया के किन-किन देशों में कम जनसंख्या से मचा कोहराम, बच्चा पैदा करने के लिए किस देश की सरकार क्या दे रही ऑफर?

What Different Countries Offering to Increase Population: भारत, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देशों में बढ़ती आबादी से परेशान हैं और इन मुल्कों में जनसंख्या कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं, दुनिया में ऐसे तमाम देश भी हैं, जहां जनसंख्या कम होने से कोहराम मचा है. आबादी कम होने की वजह से वहां पर बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है. ये ऐसे देश हैं, जहां महिलाएं औसतन सिर्फ एक बच्चे पैदा कर रही है. इसकी वजह से स्कूल खाली हो रहे हैं, बूढ़ों की संख्या युवाओं से ज्यादा हो गई है. इसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ रहा है. यह कोई साइंस-फिक्शन कहानी नहीं, बल्कि दुनिया में कम जनसंख्या से जूझ रहे मुल्कों की हकीकत है.

दुनिया का सबसे कम फर्टिलिटी रेट वाला देश

बच्चे पैदा करने की इस अनिच्छा की वजह से दक्षिण कोरिया आज गहरे संकट में आ चुका है. वहां पर औसत जन्म दर 0.7 तक पहुंच गई है. इसकी वजह से यह दुनिया का सबसे कम फर्टिलिटी रेट वाला देश बन गया है. बात केवल दक्षिण कोरिया की नहीं है, दुनिया भर में जन्म दर तेजी से गिर रही है. इन मुल्कों में रिप्लेसमेंट लेवल (2.1 बच्चे प्रति महिला) से जन्म दर बहुत नीचे गिर चुकी है. जापान, इटली, स्पेन, चीन, सिंगापुर, हंगरी, पोलैंड समेत कई विकसित और विकासशील देश इस ‘बेबी क्राइसिस’ से जूझ रहे हैं. आशंका जताई जा रही है कि वर्ष 2050 तक कई देशों की आबादी आधी हो सकती है. इसकी वजह से लेबर शॉर्टेज, पेंशन सिस्टम पर दबाव और राष्ट्रीय सुरक्षा तक कई खतरे आ सकते हैं.

इन देशों में मंडरा रहा बड़ा खतरा

दक्षिण कोरिया

जनसंख्या घटने के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा खतरा दक्षिण कोरिया पर मंडरा रहा है. इस आशंका से वहां की सरकार भी परेशान है. देश में फर्टिलिटी रेट बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से लोगों को कई तरह के आकर्षक ऑफर दिए गए हैं. वहां पर बच्चे पैदा करने पर लोगों को 2 हजार डॉलर का इनाम, पैरंटल लीव, चाइल्डकेयर सब्सिडी और हाउसिंग लोन तक की सहूलियत दी जा रही है. इतने ऑफर के बावजूद वहां पर फर्टिलिटी रेट 0.72 के आसपास बना हुआ है, जिससे सरकार परेशान है.

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जापान

जापान भी जनसंख्या घनत्व दर कम होने की चिंता से जूझ रहे देशों में शामिल है. वहां की सरकार इस परेशानी से निपटने के लिए लंबे समय से काम कर रही है. गांवों में बच्चे पैदा करने वाले कपल को लाखों येन का बोनस दिया जा रहा है. युवा जोड़ों को फ्री IVF ट्रीटमेंट की सुविधा दी जा रही है. इसके साथ परिवारों को चाइल्डकेयर सपोर्ट भी दिया जा रहा है, जिससे वे बच्चे पैदा करने के लिए आगे आएं.

यूरोपीय देश

इटली में भी आबादी तेजी से घट रही है. इसमें सुधार के लिए वहां पर यूनिवर्सल चाइल्ड अलाउंस दिया जा रहा है. बच्चे पैदा करने पर टैक्स ब्रेक और एक हजार यूरो तक बेबी बोनस दिया जा रहा है. हंगरी में चार बच्चे पैदा करने वाली मांओं को जिंदगीभर इनकम टैक्स देने से छूट दी जा रही है, जबकि तीन बच्चे पैदा करने पर लोन माफ करने का ऑफर दिया जा रहा है. वहीं, पोलैंड में दो या ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को इनकम टैक्स जीरो कर दिया गया है.

चीन

चीन अपनी अनियोजित जनसंख्या नीति का खामियाजा भुगत रहा है. वहां पर पहले आबादी कम करने के लिए बलपूर्वक एक बच्चा पॉलिसी लागू की गई. जिन लोगों ने एक से ज्यादा पैदा किए, उन्हें जेल में डालकर भारी जुर्माना लगाया गया. इसके चलते वहां पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या मरने वालों की तुलना में कम हो गई है. अब इस नीति को पलटकर वहां लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. वहां पर कंडोम पर टैक्स फ्री कर दिया गया है. लोगों को मकान खरीदने के लिए सपोर्ट किया जा रहा है. नए बच्चे को जन्म देने पर तीन साल तक सालाना 3600 युआन की मदद मिलेगी और बच्चे के जन्म पर होने वाला तमाम खर्च भी सरकार वहन करेगी.

सिंगापुर

सिंगापुर में जनसंख्या बढ़ाने के लिए बेबी बोनस स्कीम शुरू की गई है. वहां पर तीसरे बच्चे को जन्म देने पर 13 हजार सिंगापुर डॉलर का इनाम कैश दिया जा रहा है. उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है. तुर्किए में बच्चे पैदा करने के लिए कैश सपोर्ट किया जा रहा है. वियतनाम में टू-चाइल्ड पॉलिसी खत्म करके लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए इनसेंटिव दिए जा रहे हैं. इसके लिए लोगों को 10,000 यूरो तक का बोनस दिया जा रहा है.

क्यों काम नहीं कर पा रही ये स्कीमें?

इतना सब कुछ करने के बावजूद इन मुल्कों में आबादी बढ़ाने के मामले में ज्यादा असर नहीं दिख रहा है. एक्सपर्ट कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के लिए लोगों को केवल पैसों की मदद देना काफी नहीं है. बहुत सारी वजहें हैं, जिन्हें समझकर नीतियां बनानी होंगी. इनमें महंगाई, करियर प्रेशर, हाउसिंग क्राइसिस, जेंडर रोल्स और शादी में देरी, ऐसी ही कुछ कारण हैं. जिनकी वजह से युवा जोड़े शादी करने या ज्यादा बच्चे पैदा करने से हिचक रहे हैं.

हंगरी और बुल्गारिया जैसे देशों ने युवा जोड़ों को इन चिंताओं से मुक्ति दिलवाने में कामयाबी पाई है, जिसके चलते वहां पर आबादी बढ़ाने में कुछ सफलता मिली. हालांकि, दक्षिण कोरिया-जापान जैसे देशों में अरबों खर्च के बावजूद जनसंख्या वृद्धि के मामले में बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है.

भारत के ये राज्य आ चुके हैं डेंजर जोन में

भारत की बात करें तो फिलहाल देश में जनसंख्या वृद्धि दर करीब 2.0 है. लेकिन दक्षिण राज्य डेंजर जोन में आ चुके हैं. वहां पर रिप्लेसमेंट लेवल काफी नीचे आ चुका है. ऐसे में भारत ने अभी से सही योजना बनानी शुरू नहीं की तो भविष्य में भारत को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है.