खालिस्तानियों को खटक रहा आजादी का जश्न, ऑस्ट्रेलिया में रंग में डाला भंग, लहराए झंडे

15 August News: ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में काउंसिल जनरल के बाहर भारतीय 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे. तभी वहां पर पहुंचकर खालिस्तानियों ने हंगामा किया और खालिस्तानी झंडे लहराए.
Trending Photos
Independence Day 2025: दुनिया भर में रह रहे भारतीय आज आजादी का जश्न मना रहे हैं. भारत की आजादी में कुर्बानी देने वाले भारत मां के वीर सपूतों की शौर्य गाथा को याद किया जा रहा है. देश के हर गली, नुक्कड़ पर तिरंगा लहराया जा रहा है. इसी बीच ऑस्ट्रेलिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. मेलबर्न में स्थित काउंसिल जनरल के बाहर 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे भारतीयों के कार्यक्रम में बाधा डाली गई. द ऑस्ट्रेलिया टुडे की एक रिपोर्ट के के मुताबिक भारतीय शांतिपूर्वक आजादी का जश्न मना रहे थे तभी वहां पर खालिस्तानी समूहों ने हंगामा किया और खालिस्तानी झंडे लहराए.
वीडियो हुआ वायरल
वीडियो में देखा जा रहा है कि एक तरफ स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले भारतीय खड़े हैं जिनके हाथ में तिरंगा लहरा रहा है वहीं दूसरी तरफ खालिस्तानी खड़े नजर आ रहे हैं इनके हाथ में खालिस्तानियों का झंडा है ये लोग जोर-जोर से नारे लगा रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं. कुछ खालिस्तानी भारतीयों की ओर जाते हुए भी देखे जा रहे हैं. बीच बचाव करने के लिए पुलिस भी बीच में आ गई. खालिस्तानियों की हरकत देखकर भारतीय भी पीछे नहीं हटे और डटकर खड़े रहे. भारतीयों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए.
यह खालिस्तान कभी नहीं सुधरने वाले हैं।
ऑस्ट्रेलिया में भारत के लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे वहां पहुंच गए खालिस्तान हंगामा करने के लिए पाकिस्तानी जिहादियों के पैसे पर यह लोग पाल रहे हैं। pic.twitter.com/I49Ai71naE
— mr. ᴩᴀᴛʜᴀᴋ (@mr_pathakshiv) August 15, 2025
यह कोई पहला मामला नहीं है, पिछले कई महीनों से ऑस्ट्रेलिया में खालिस्ता समर्थक भारतीयों को टारगेट कर रहे हैं. इससे पहले खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों ने ऑस्ट्रेलिया के बोरोनिया स्थित स्वामीनारायण मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया था. इसके अलावा मंदिर पर कई आपत्तिजनक शब्द भी लिखे गए थे. साथ ही साथ बता दें कि एडिलेड में पार्किंग विवाद को लेकर एक 23 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति पर हमला किया गया था. खालिस्तानी समूहों का उत्पात सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा रहा है.
ये भी पढ़ें: पीएम मोदी ने क्यों कहा- 'सरकार फाइलों में नहीं, नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए