UNSC में रूस के खिलाफ प्रस्ताव: भारत ने निभाई दोस्ती, लेकिन कह दी ये बड़ी बात

जिनेवा/कीव: यूक्रेन में कहर बरपा रहे रूस (Russia-Ukraine War) को रोकने के लिए प्रतिबंधों का दौर जारी है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है. इस बीच, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, जिस पर तमाम देशों ने वोटिंग. भारत ने इस मुद्दे पर बेहद समझदारी दिखाते हुए रूस के हमले की निंदा की, लेकिन वोटिंग से परहेज किया. इसी तरह वोटिंग से परहेज करने वालों में चीन और यूएई (China & UAE) भी शामिल रहे.

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति (TS Tirumurti ) ने कहा कि सभी सदस्य देशों को रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ने के लिए इन सिद्धांतों का सम्मान करने की आवश्यकता है. मतभेदों और विवादों को निपटाने के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है, हालांकि इस समय वो कठिन लग सकता है. खेद की बात है कि कूटनीति का रास्ता छोड़ दिया गया. हमें उस रास्ते पर वापस लौटना होगा. इन सभी कारणों से भारत ने इस प्रस्ताव पर परहेज करने का विकल्प चुना है.

India is deeply disturbed by recent turn of developments in Ukraine. We urge that all efforts are made for the immediate cessation of violence & hostilities. No solution can ever be arrived at the cost of human lives: India's PR to UN, TS Tirumurti at UNSC meeting on Ukraine pic.twitter.com/V64hpIkPXf

— ANI (@ANI) February 25, 2022