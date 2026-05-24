इबोला के कहर से दुनियाभर में खौफ, WHO ने बताई हेल्थ इमरजेंसी; भारत सरकार ने भी जारी की एडवाइजरी

India Advisory On Ebola Outbreak: भारत ने दुनियाभर में इबोला के खतरे को देखते हुए अपने नागरिकों के लिए अडवाइजरी जारी की है. नागरिकों से कांगो, युगांडा और साउथ सूडान की यात्रा से बचने के लिए कहा है.
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Ebola Outbreak: वैश्विक स्वास्थ्य के लिए इन दिनों इबोला खतरा बना हुआ है. कांगो और युगांडा से शुरू हुआ यह प्रकोप अब दुनियाभर में दहशत फैला रहा है. इससे बढ़ती हुई चिंताओं को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है. CDC अफ्रीका ने भी कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी का पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया. इबोला के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने भी नागरिकों को कांगो, युगांडा और साउथ सूडान की गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है.
भारत ने इबोला को देखते हुए अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, जिसमें लिखा,' कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को देखते हुए WHO ने इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (IHR) 2065 के तहत 17 मई 2026 को स्थिति को इमरजेंसी घोषित किया. CDC अफ्रीका ने भी इबोला वायरस के चल रहे प्रकोप को लेकर इमरजेंसी का ऐलान किया है. इसके अलावा WHO की इंटरनेशनल हेल्थ और ह्यूमन रिसोर्स इमरजेंसी कमिटी ने 22 मई 2036 को एंट्री प्वॉइंट्स पर डिजीज सर्विलांस को मजबूत करने के लिए अस्थायी सिफारिशें जारी कीं ताकि बुंडीबुग्या इंफेक्शन के डॉक्यूमेंटेड क्षेत्रों से आने वाले संक्रमित यात्रियों का पता लगाया जा सके, उनका आकलन किया जा सके, उनका मैनेजमेंट किया जा सके.'
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एडवाइजरी में आगे लिखा गया,' कांगो के साथ ही साउथ सूडान और युगांडा में इबोला का खतरा अधिक है. यह बुंडीबुग्यो वायरस के इंफेक्शन से होने वाला एक वायरल हार्मोनिक बुखार है. यह एक गंभीर बीमारी है, जिसमें डेथ रेट बेहद ज्यादा है. वर्तमान में, बुंडीबुग्यो वायरस के कारण होने वाले इबोला रोग को रोकने या कम करने के लिए कोई टीके या ट्रीटमेंट अप्रूव नहीं किया गया है. भारत में बुंडीबुग्यो वायरस के कारण होने वाले इबोला संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन कांगो समेत कई प्रभावी देशों में बदलती स्थिति को देखते हुए और WHO की सिफारिश के मुताबिक भारत सरकार सभी भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और साउथ सूडान गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह देती है.'
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भारत सरकार ने इन देशों में यात्रा कर रहे भारतीय नागरिकों को स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने और सुरक्षा बनाए रखने की सलाह दी है. बता दें कि इबोला के अबतक कम से कम 600 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आए हैं. वहीं इस बीमारी से अबतक 139 लोगों की मौत हो चुकी है. भले ही अफ्रीका में इबोला का खतरा अधिक है, लेकिन वैश्विक स्तर पर भी इसके जोखिम पर नजर डाली जा रही है.
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