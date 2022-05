Relief Material to Sri Lanka: भारत ने फिर दिखाई दरियादिली, इस देश को भेजा राहत सामग्री से भरा जहाज

Relief Material to Sri Lanka: संकटग्रस्त श्रीलंका के लोगों के लिए चावल, जीवन रक्षक दवाइयों, दूध पाउडर जैसी जरूरी राहत आपूर्ति लेकर एक भारतीय जहाज रविवार को कोलंबो पहुंचा और इस खेप को वहां की सरकार को सौंप दिया गया.

भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने यह खेप श्रीलंका के विदेश मंत्री जी एल पीरीज को सौंपी. इसमें 9000 मीट्रिक टन चावल, 50 मीट्रिक टन दूध पाउडर और 25 मीट्रिक टन से अधिक दवाइयां एवं अन्य चिकित्सा आपूर्ति शामिल हैं.

A message of care!!! From the people of to the people of ..High Commissioner handed over rice,milk powder& medicines worth more than SLR 2 billion to Hon'ble FM Prof.G.L Peiris in #Colombo today.Hon'ble Minister @nimaldsilva, @VajiraAbey, @SagalaRatnayaka, @S_Thondaman pic.twitter.com/WNDoSiQPjE

— India in Sri Lanka (@IndiainSL) May 22, 2022