भारत और ऑस्ट्रेलिया है भरोसेमंद साझेदार... मेलबर्न में बोले PM मोदी- 'दोगुना हुआ निर्यात'

India-Australia: पीएम मोदी इस समय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस रिसेप्शन में हिस्सा लिया, इसके बाद पीएम ने कहा कि आज इस हॉल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की बिजनेस शक्ति और बिजनेस महत्वाकांक्षा के दर्शन एक साथ हो रहे हैं.
इसके अलावा कहा कि आज दुनिया अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावटें और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रही है. ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया का स्वाभाविक और भरोसेमंद साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी है.
बीते वर्षों में हमने दोनों देशों की क्षमताओं के साथ भावी साझेदारी का एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया है. 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए ECTA (आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता) समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है. इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को होने वाला निर्यात दोगुना हो गया है.
( ऑस्ट्रेलिया): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ सेल्फी ली।
साथ ही साथ कहा कि ऑस्ट्रेलिया के पेंशन फंड आज चार ट्रिलियन डॉलर से अधिक एसेट मैनेज करते हैं. भारत में पेंशन की बचत को एक पवित्र अमानत माना जाता है. भारत आपके फंड को सुरक्षित, स्थिर और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है. हमारा प्रयास रहेगा कि आपका भरोसा भी बढ़े और आपकी कैपिटल भी बढ़े. शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच स्वाभाविक तालमेल है. हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदलें.
ऑस्ट्रेलिया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "बीते वर्षों में हमने दोनों देशों की क्षमताओं के साथ भावी साझेदारी का एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया है। 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए ECTA (आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता) समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त… pic.twitter.com/yyMJLXBD5f
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 9, 2026
पीएम ने आगे कहा कि हमारी पार्टनरशिप सिर्फ हमारी अपनी-अपनी राजधानियों या कुछ चुने हुए शहरों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए. हमें अपने राज्यों, सभी साइज के शहरों, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रीज के स्टेकहोल्डर्स को शामिल करने की जरूरत है. मेरा सुझाव है कि आगे बढ़ते हुए, हम खास स्टेट-टू-स्टेट और सेक्टर-टू-सेक्टर पार्टनरशिप की पहचान करें और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजी बनाएं. हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कमिटेड हैं. मुझे विश्वास है कि आज की बातचीत से नए आइडिया, नई पार्टनरशिप और नए कमिटमेंट्स पैदा होंगे.