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भारत और ऑस्ट्रेलिया है भरोसेमंद साझेदार... मेलबर्न में बोले PM मोदी- 'दोगुना हुआ निर्यात'

PM Modi Australia Visit: पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कहा कि आज दुनिया अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावटें और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रही है. ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया का एकसाथ बढ़ना स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 09, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:10 AM IST
भारत और ऑस्ट्रेलिया है भरोसेमंद साझेदार... मेलबर्न में बोले PM मोदी- 'दोगुना हुआ निर्यात'
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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