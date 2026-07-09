भारत और ऑस्ट्रेलिया है भरोसेमंद साझेदार... मेलबर्न में बोले PM मोदी- 'दोगुना हुआ निर्यात'

पीएम ने आगे कहा कि हमारी पार्टनरशिप सिर्फ हमारी अपनी-अपनी राजधानियों या कुछ चुने हुए शहरों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए. हमें अपने राज्यों, सभी साइज के शहरों, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रीज के स्टेकहोल्डर्स को शामिल करने की जरूरत है. मेरा सुझाव है कि आगे बढ़ते हुए, हम खास स्टेट-टू-स्टेट और सेक्टर-टू-सेक्टर पार्टनरशिप की पहचान करें और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजी बनाएं. हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कमिटेड हैं. मुझे विश्वास है कि आज की बातचीत से नए आइडिया, नई पार्टनरशिप और नए कमिटमेंट्स पैदा होंगे.