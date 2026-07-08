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कनाडा पुलिस ने खोली ट्रूडो की पोल! पूर्व पीएम ने भारत पर लगाए थे झूठे आरोप; खालिस्तानी आतंकी से जुड़ा है मामला

कनाडा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संलिप्तता के कोई सबूत नहीं मिले हैं. इससे पहले कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संलिप्तता है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 08, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:27 PM IST
कनाडा पुलिस ने खोली ट्रूडो की पोल! पूर्व पीएम ने भारत पर लगाए थे झूठे आरोप; खालिस्तानी आतंकी से जुड़ा है मामला
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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