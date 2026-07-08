/कनाडा पुलिस ने खोली ट्रूडो की पोल! पूर्व पीएम ने भारत पर लगाए थे झूठे आरोप; खालिस्तानी आतंकी से जुड़ा है मामला

India and Canada Relations: क्या कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूटो ने करीब तीन साल पहले भारत को लेकर झूठा बयान दिया था. यह सवाल इसलिए खड़ा होने लगा, क्योंकि ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाया था. लेकिन कनाडा पुलिस ने जांच के बाद साफ किया कि हत्या में भारत सरकार के किसी भी अधिकारियों की संलिप्तता के कोई सबूत नहीं मिले हैं.
दरअसल, कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में भारतीय अधिकारियों की संलिप्तता हो सकती है. इस बीच वहां की पुलिस ने सबकुछ क्लिर कर दिया है. ओटावा पुलिस का बयान ऐसे समय पर आया है, जब हाल में ही अमेरिका की ओर से निज्जर हत्याकांड में भारतीय मूल के गैंगस्टर्स के खिलाफ आरोप तय हुए हैं.
खालिस्तानी आतंकी निज्जर हत्याकांड में जारी जांच के बाद जो बयान सामने आया, वह पूर्व पीएम ट्रूडो के आरोपों से अलग है. तत्कालीन कनाडाई पीएम के इस बयान के कारण नई दिल्ली और ओटावा के रिश्ते बिल्कुल निचले स्तर पर आ गए थे.
हालांकि, ट्रूडो के स्टेटमेंट को भारत ने पहले ही खारिज करते हुए बेतुका और राजनीतिक रूप से प्रेरित करार दिया था. ट्रूडो के इन आरोपों के बाद दोनों देशों की ओर से एक-दूसरे के राजनयिकों को भी निष्कासित कर दिया गया था.
गौरतलब है कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) का यह खुलासा अमेरिकी अधिकारियों के एक आरोप पत्र के बाद आया है, जिसमें जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगी कहे जाने वाले गोल्डी बरार पर 2023 में कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करने का निर्देश देने का आरोप लगा है. सबसे खास बात है कि इस अमेरिकी आरोप पत्र में भारत सरकार की किसी भूमिका का जिक्र नहीं है.
कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर को भारत की ओर साल 2020 में आतंकी घोषित किया गया था. वह प्रतिबंधित खालिस्तानी टाइगर फोर्स का प्रमुख था. साल 2023 जून में कनाडा में उसकी हत्या कर दी गई. इस हत्या की जांच स्थानीय पुलिस के साथ अन्य एजेंसियां कर रही थीं.
बता दें कि जस्टिन ट्रूडो के पीएम पद से जाने के बाद और मार्क कार्नी के कनाडा के पीएम बनने के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में बदलाव नजर आ रहा है. दोनों देशों के रिश्ते पटरी पर दौड़ रहे हैं. दोनों देशों ने एक बार फिर से राजनयिक संवाद को बढ़ावा देने का काम शुरू कर दिया है.