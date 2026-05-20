रिश्तों-कारोबार पर बात, मेलोनी को भारत आने का न्योता; इटली में PM मोदी ने रोम-काशी के बीच क्या समानता बताई?

PM Modi Italy Visit: इटली के दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां की अपनी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया. पीएम मोदी ने इस दौरान दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों पर प्रकाश डाला. पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम हो रहा है. इस दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद को वैश्विक खतरा करार दिया. उन्होंने कहा कि भारत सीधे कहता है कि सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान डिप्लोमेसी से होनी चाहिए.

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दो दिवसीय इटली के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने इटली की पीएम मेलोनी से मुलाकात की और एक बायलेटरल बैठक भी की. दोनों नेताओं ने बुधवार (20 मई) को एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया. इस दौरा इटली की पीएम मेलोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके प्रतिनिधिमंडल का रोम में स्वागत करना मेरे लिए सम्मान और खुशी की बात है. मेरा मानना ​​है कि आज का दिन हमारे दोनों देशों के संबंधों के लिए सचमुच एक ऐतिहासिक दिन है.

पीएम मोदी ने काशी और रोम में बताया कनेक्शन

वहीं, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ एक संयुक्त प्रेस बयान में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे और मेरे प्रतिनिधिमंडल को दिए गए भव्य स्वागत के लिए मैं PM मेलोनी का धन्यवाद करता हूँ. रोम को दुनिया में 'शाश्वत शहर' (Eternal City) के रूप में जाना जाता है. भारत में मेरा लोकसभा क्षेत्र, काशी, भी इसी तरह जाना जाता है. जब दो सभ्यताएँ मिलती हैं, तो चर्चाएँ किसी एजेंडे तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि उनमें इतिहास की गहराई, भविष्य की झलक और मित्रता की सरलता देखी जा सकती है.

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भारत और इटली के बीच मजबूत होते रिश्ते

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संयुक्त पीसी में कहा कि पिछले 3.5 सालों में, मुझे PM मेलोनी से कई बार मिलने का मौका मिला. यह भारत और इटली के बीच लगातार सहयोग को दिखाता है. उन्होंने आगे कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम भारत-इटली संबंधों को 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक बढ़ा रहे हैं.

#WATCH | Rome, Italy | PM Modi says, "Our Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production. As maritime powers, close cooperation between India and Italy in the field of Connectivity is natural. We will work together on shipping, ports… pic.twitter.com/zH9gOlMaOv — ANI (@ANI) May 20, 2026

भारत और इटली की खास साझेदारी

पीएम मोदी ने कहा कि भारत-इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक व्यावहारिक और भविष्योन्मुखी ढांचा प्रदान करती है. हम इस दिशा में समय-सीमा के भीतर आगे बढ़ रहे हैं. हमारे देशों के बीच व्यापार 20 अरब यूरो के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है. भारत में 400 से अधिक इतालवी कंपनियां भारत की विकास गाथा में योगदान दे रही हैं.

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EU FTA पर क्या बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इटली दुनिया भर में अपने डिज़ाइन और सटीकता के लिए मशहूर है. भारत की पहचान बड़े पैमाने, प्रतिभा और किफायती नवाचार के एक 'पावरहाउस' के रूप में है. इसलिए, हम 'भारत और इटली में डिज़ाइन और विकास करें, और दुनिया के लिए उपलब्ध कराएं' के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे. मैं भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देने में सहयोग के लिए PM मेलोनी का धन्यवाद करता हूं. हम मिलकर इसके शीघ्र कार्यान्वयन पर काम करेंगे, ताकि व्यापारिक समुदायों को इसका लाभ मिल सके.

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