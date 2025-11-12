Advertisement
trendingNow12998630
Hindi Newsदुनिया

जेन जी प्रोटेस्ट के बाद आज पहली बार मीटिंग करेंगे भारत-नेपाल, किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

India-Nepal Meeting: केपी ओली की सरकार गिरने के बाद पहली बार भारत-नेपाल के बीच हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, जिसमें सीमा पार अपराधों जैसे मुद्दे पर बातचीत होगी.   

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Nov 12, 2025, 10:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जेन जी प्रोटेस्ट के बाद आज पहली बार मीटिंग करेंगे भारत-नेपाल, किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

India-Nepal Relations : नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन को लेकर हुए प्रदर्शन में केपी ओली की सरकार गिर गई थी. इसके बाद अब पहली बार भारत-नेपाल के बीच हाई लेवल की वार्ता होने वाली है. दोनों देशों के सुरक्षाबलों के प्रमुखों की ओर से बुधवार 12 नवंबर 2025 को वार्षिक समन्वय बैठक का आयोजन होने वाला है, जिसमें सीमा पार अपराधों पर रोक लगाने और खुफिया जानकारी शेयर करने में सुधार लाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.  

भारत-नेपाल के बीच पहली बातचीत 

बता दें कि केपी ओली की सरकार को गिराने के लिए सितंबर 2025 में काठमांडू में जेन जी के नेतृत्व में हिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया था. इस हिंसक प्रदर्शन में कई लोगों की मौत हो गई और संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ. ऐसे में भारत के सशस्त्र सीमा बल (SSB) और नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल (APF) के बीच यह पहली हाई लेवल बातचीत होगी. सरकार के अनुसार हिंसक प्रदर्शन में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का अनुमान 100 अरब नेपाली रुपये से अधिक है, जबकि प्राइवेट सेक्टर ने शुरुआती आकलन में 80 अरब नेपाली रुपये से अधिक का नुकसान बताया है. 

ये भी पढ़ें- बच्ची को खिलाई चॉकलेट, ICU में करवाना पड़ा भर्ती; महिला ने इस एयरलाइन के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा   

Add Zee News as a Preferred Source

 

कब तक होगी बातचीत? 

एक आधिकारिक बयान के अनुसार 9वीं वार्षिक समन्वय बैठक 12-14 नवंबर 2025 तक होगी, जिसमें SSB और APF बातचीत करेंगे. SSB के महानिदेशक संजय सिंघल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे और APF महानिरीक्षक राजू आर्यल नेपाल का प्रतिनिधित्व करेंगे. इस सिलसिले में SSB की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दोनों देशों के बीच सीमा पार अपराधों को रोकने के लिए प्रभावी संयुक्त तंत्र बनाने, वास्तविक समय में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए तेज और अधिक विश्वसनीय प्रणालियां स्थापित करने और भारत-नेपाल सीमा पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समन्वित सीमा प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाने को लेकर चर्चा किए जाने की उम्मीद है. इससे पहले नवंबर 2024 में दोनों पक्षों के बीच काठमांडू में बैठक हुई थी. 

ये भी पढ़ें- अब अमेरिका में भारतीय ट्रक ड्राइवर बनना होगा मुश्किल, ट्रंप ने दिया कड़ा संदेश, सीखनी होगी ये एक भाषा  

 

नेपाल में कब होंगे चुनाव? 

बता दें कि SSB गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है. भारत और नेपाल की सीमा 1,751 किलोमीटर लंबी, खुली और बिना बाड़ वाली है. SSB इसकी सुरक्षा करता है. इसके साथ ही SSB भारत-भूटान बॉर्डर पर भी सुरक्षा करता है. भारत और भूटान बॉर्डर 699 किलोमीटर लंबी है. नेपाल में अगले साल आम चुनाव होने हैं. ऐसे में नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अक्टूबर 2025 की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आश्वासन दिया था कि वर्तमान प्रशासन अगले 6 महीनों के भीतर अगला संसदीय चुनाव कराने और निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपने के लिए प्रतिबद्ध है. (इनपुट- आईएएनएस) 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

India-Nepal Relations

Trending news

डॉक्टर शाहीन: डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक?
Dr. Shaheen Shahid
डॉक्टर शाहीन: डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक?
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं...
Bihar Election 2025
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं...
रनवे पर खून के धब्बे... प्लेन क्रैश के 5 महीने बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा ऑपरेशन
Ahmedabad Air India crash
रनवे पर खून के धब्बे... प्लेन क्रैश के 5 महीने बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा ऑपरेशन
दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...
एग्जिट पोल सच मानें तो बिहार में भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी! चूकने के 5 बड़े कारण
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
एग्जिट पोल सच मानें तो बिहार में भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी! चूकने के 5 बड़े कारण
Delhi Blast LIVE Updates: दीवाली या अगले 26 जनवरी पर तबाही मचाने की थी प्लानिंग, दिल्‍ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, जानें पल-पल की अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast LIVE Updates: दीवाली या अगले 26 जनवरी पर तबाही मचाने की थी प्लानिंग, दिल्‍ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा, जानें पल-पल की अपडेट
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
Weather
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
Droupadi Murmu
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Narendra Modi
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
Rajeev Sandhu
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'