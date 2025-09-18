डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी? एक्सपर्ट ने खोल दिया चिट्ठा

India Pakistan News: ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान में जिस तरह से तबाही मचाई थी, पाकिस्तान अभी तक उससे उबर नहीं पाया है. अब पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक सैन्य डील हुई. साथ ही दोनों ने कहा पाकिस्तान या सऊदी अरब किसी पर हमला होता है तो ये दोनों देशों पर हमला माना जाएगा. अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि अगर भारत-पाकिस्तान के खिलाफ जंग छिड़ती है तो सऊदी अरब क्या करेगा? क्योंकि सऊदी अरब और भारत के भी संबंध काफी अच्छे हैं. जानिए विशेषज्ञों की क्या राय है.

दिया गया था ये बयान

सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार, बुधवार को प्रकाशित एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि यह समझौता जो दोनों देशों की अपनी सुरक्षा बढ़ाने तथा क्षेत्र और विश्व में सुरक्षा और शांति प्राप्त करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के पहलुओं को विकसित करना और किसी भी आक्रमण के खिलाफ संयुक्त प्रतिरोध को मजबूत करना है. इसमें कहा गया है कि किसी भी देश के विरुद्ध किसी भी आक्रमण को दोनों देशों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा.

सऊदी अरब क्यों नहीं जाएगा भारत के खिलाफ?

इस समझौते को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि इस समझौते का मतलब यह नहीं है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए भारत के साथ युद्ध करेगा क्योंकि जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है और इस घोषणा का भी समय अलग है, उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब का भारत के साथ मजबूत व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध हैं और ये पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं.

सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है जबकि रियाद का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, वित्त वर्ष 2024-25 में, द्विपक्षीय व्यापार 41.88 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, इसके अलावा पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच व्यापार मुश्किल से 3-4 अमेरिकी डॅालर का है. ऐसे में ये संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि सऊदी अरब भारत के खिलाफ जाएगा.

इजराइल की ओर इशारा

ये समझौता इजराइल की ओर भी इशारा करता है क्योंकि पिछले हफ्ते इजराइल ने कतर पर हमला किया था. यही नहीं उसने हमास को भी निशाना बनाया था. वहीं ईरान, लेबनान, सीरिया और यमन जैसे देशों को भी काफी नुकसान पहुंचाया था. ऐसे में अरब देशों के लिए खतरे की घंटी बज गई है. वहीं मध्य पूर्व में इज़रायल एकमात्र परमाणु-सशस्त्र देश है. ऐसे में सऊदी-पाकिस्तान का यह टकराव एकजुटता का संदेश देने और व्यापक इस्लामी गुट के एकजुट मोर्चे को पेश करने का एक प्रयास है. स्पेन स्थित एसोसिएट प्रोफेसर और विश्लेषक डॉ. बिलाल अफ़ज़ल ने ट्वीट किया कि सऊदी-पाकिस्तान रक्षा समझौता कागज़ पर तो आपसी लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है. अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो रियाद अपने भारत-संबंधों को खतरे में नहीं डालेगा लेकिन अगर इज़रायल कभी सऊदी पर हमला करता है, तो पाकिस्तान धर्म, राजनीति और समझौते के लिए हस्तक्षेप कर सकता है.