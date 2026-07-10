Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /दुनिया भर में गूंजा भारतीय सेना का डंका! मेजर मोइज और मेजर सोनिया को मिलेगा सर्वोच्च यूएन सम्मान, शांति मिशन में रचा इतिहास

दुनिया भर में गूंजा भारतीय सेना का डंका! मेजर मोइज और मेजर सोनिया को मिलेगा सर्वोच्च यूएन सम्मान, शांति मिशन में रचा इतिहास

UN Peace keeping Force: संयुक्त राष्ट्र में भारत ने युद्ध और आतंकवाद में 'यौन हिंसा' को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कड़ी निंदा की. वहीं, यूएन शांति मिशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय सैन्य अधिकारियों मेजर मोइज और मेजर सोनिया को सर्वोच्च सम्मान की घोषणा की गई.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jul 10, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:49 AM IST
दुनिया भर में गूंजा भारतीय सेना का डंका! मेजर मोइज और मेजर सोनिया को मिलेगा सर्वोच्च यूएन सम्मान, शांति मिशन में रचा इतिहास
Image Credit: UN

About the Author

Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अमेर‍िका और ईरान के बीच तनाव, फ‍िर धड़ाम हुआ सोना; चांदी भी टूटी; क्‍या है आज का रेट
Gold Price19 min ago
2
travel44 min ago
3
Plant wearables smartwatch48 min ago
4
China Missile Test54 min ago
5
Dhamaal 456 min ago