/दुनिया भर में गूंजा भारतीय सेना का डंका! मेजर मोइज और मेजर सोनिया को मिलेगा सर्वोच्च यूएन सम्मान, शांति मिशन में रचा इतिहास

Indian Army: संयुक्त राष्ट्र (UN) के मंच से भारत ने संघर्षों और युद्ध के दौरान होने वाली यौन हिंसा (CRSV) के खिलाफ बेहद कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की एक बेहद महत्वपूर्ण और खुली बहस में हिस्सा लेते हुए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी. हरीश ने साफ शब्दों में कहा कि यौन हिंसा अब सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि समुदायों को कुचलने, असहमति की आवाज को दबाने और मानवीय पीड़ा को चरम पर पहुंचाने के लिए युद्ध, आतंकवाद, टॉर्चर और राजनीतिक दमन के एक सुनियोजित टूल के रूप में इस्तेमाल की जा रही है.
राजदूत हरीश ने यूएन सेक्रेटरी-जनरल की ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए वैश्विक बिरादरी को चेताया. इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि साल 2025 में युद्धग्रस्त क्षेत्रों में यौन हिंसा के सत्यापित मामलों में न सिर्फ बेहद तेजी से बढ़ोतरी हुई है, बल्कि अपराधियों की क्रूरता भी सारी हदें पार कर चुकी है. भारत ने वैश्विक मंच से अपराधियों को मिल रही शह और सजा से बचने के बढ़ते कल्चर की कड़े शब्दों में निंदा की.
वैश्विक शांति स्थापना में भारत के ऐतिहासिक और विशाल योगदान को रेखांकित करते हुए राजदूत पी. हरीश ने बताया कि किस तरह भारतीय महिला शांति सैनिकों की तैनाती ने जमीनी स्तर पर बड़े बदलाव किए हैं. साल 2007 में भारत ने लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र की पहली पूरी तरह से महिलाओं वाली पुलिस यूनिट तैनात की थी. इस यूनिट ने न केवल अपराधों से निपटने और यौन-जेंडर आधारित हिंसा को रोकने में सफलता पाई, बल्कि वहां की पीड़ित महिलाओं और स्थानीय लोगों के भीतर सुरक्षा का भरोसा भी दोबारा जगाया.
भारत के लिए यह बेहद गौरव का क्षण है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मिशन (UNMIS) में संघर्ष से जुड़ी यौन हिंसा को रोकने के लिए किए गए शानदार और अनुकरणीय प्रयासों के लिए भारत के दो जांबाज सैन्य अधिकारियों को 2026 का यूएन सेक्रेटरी-जनरल मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर रिकग्निशन सर्टिफिकेट देने की घोषणा की गई है.
1. मेजर मोइज यासीन
UNMIS में फोर्स ओम्बड्सपर्सन और वेलफेयर ऑफिसर के रूप में काम करते हुए मेजर यासीन ने पीड़ितों के लिए एक बेहद आसान, गोपनीय और 'विक्टिम-सेंटर्ड' शिकायत चैनल तैयार किया. उन्होंने विभिन्न देशों के सैनिकों, पुलिस और सैन्य पर्यवेक्षकों के बीच 40 से अधिक विशेष सत्र आयोजित किए और सबूतों पर आधारित जेंडर-प्लानिंग के लिए एक व्यापक डेटाबेस का निर्माण किया.
2. मेजर सोनिया देवेंद्र नवस्कर
यूएन मिशन की जेंडर टास्क फोर्स की सदस्य के तौर पर मेजर सोनिया ने यौन हिंसा की रोकथाम के लिए खुफिया इनपुट्स (Intelligence) और बेहतरीन रणनीतिक प्लानिंग पर काम किया. उन्होंने होस्ट देश के साथ मिलकर जेंडर मुद्दों पर जागरूकता फैलाई और एक मजबूत नेबरहुड नेटवर्क तैयार किया.
राजदूत हरीश ने गर्व से बताया कि मेजर मोइज और मेजर सोनिया भारत की उस महान शांति सेना की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसे इससे पहले साल 2019, 2024 और 2025 में भी इसी प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मान से नवाजा जा चुका है. भारत ने साफ किया है कि वह वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऐसे घिनौने अपराधों को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.