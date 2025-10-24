India at UNSC: संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने शांति और फिलिस्तीन मुद्दे पर आयोजित खुली बहस में भारत का पक्ष रखा है. इस चर्चा में उन्होंने क्या कुछ कहा जानते हैं.
United Nations: पश्चिमी एशिया की मौजूदा स्थिति सही नहीं है. पूरी दुनिया में इसकी काफी ज्यादा चर्चा है. इसी बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वथानेनी हरीश ने गाजा में शांति और फिलिस्तीन मुद्दे पर आयोजित खुली बहस में भारत का पक्ष रखा है. इस बहस के दौरान उन्होंने बैठक को बुलाने के लिए रूस का धन्यवाद भी दिया. ये चर्चा बीते 13 अक्टूबर 2025 को शर्म अल-शेख में हुए गाजा शांति शिखर सम्मेलन की पृष्ठिभूमि में हो रही है. भारत ने भी इस ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर का स्वागत किया था.
एकतरफा कदम से करें बचाव
हरीश ने आगे कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस कूटनीतिक पहल से क्षेत्र में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त होगा, उन्होंने अमेरिका की सराहना की, जिन्होंने इस समझौते को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस समझौते के लिए उन्होंने कतर और मिस्र के योगदान की सराहना की, साथ ही कहा कि जिसे जो समझना है वो समझे, भारत देश का मानना है कि संवाद और कूटनीति ही सामाधान और शांति का मार्ग है. ऐसे में सभी पक्षों के द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करना चाहिए और किसी भी एकतरफा कदम से पूरी तरह से बचना चाहिए. बता दें कि इस समझौते के लेकर भी ट्रंप अकेले क्रेडिट लेना चाहते थे.
भारत ने की ये मांग
साथ ही कहा कि भारत का रुख 7 सितंबर से अब तक के घटनाक्रमों पर अपने निरंतर रुख पर आधारित है. अक्टूबर 2023 के साथ-साथ पूरे फिलिस्तीनी प्रश्न पर भी चर्चा हुई. भारत ने आतंकवाद की निंदा की है और नागरिकों के विनाश, निराशा और पीड़ा का अंत करने पर जोर दिया है और सभी बंधकों की तत्काल रिहाई की मांग की है, साथ ही यह माना है कि गाजा में मानवीय सहायता निर्बाध रूप से प्रवाहित होनी चाहिए और युद्धविराम की आवश्यकता पर बल दिया है. भारत इस संबंध में शांति समझौते को एक सक्षमकर्ता और उत्प्रेरक के रूप में देखता है.