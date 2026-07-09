Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /एजेंडा वनडे मैच, फैसले T20 जितने तेज और साझेदारी टेस्ट मैच..., भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों पर बोले पीएम मोदी

'एजेंडा वनडे मैच, फैसले T20 जितने तेज और साझेदारी टेस्ट मैच...', भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों पर बोले पीएम मोदी

India-Australia Pacts: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा, रेयर अर्थ मिनरल्स, गैस, ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों समेत कई रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है. दोनों देशों ने व्यापार, निवेश और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं. जानिए इस महाडील से भारत और ऑस्ट्रेलिया को क्या फायदे होंगे.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 09, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:57 AM IST
'एजेंडा वनडे मैच, फैसले T20 जितने तेज और साझेदारी टेस्ट मैच...', भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों पर बोले पीएम मोदी
Image Credit: ANI (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी अल्बनीज के साथ)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शेयर बाजार में र‍िकवरी, सेंसेक्‍स में 500 अंक से ज्‍यादा की तेजी;निफ्टी 24000 के पार
Stock Market17 min ago
2
canada20 min ago
3
Anjali Anand28 min ago
4
rudraprayag rain34 min ago
5
Axar Patel53 min ago