'एजेंडा वनडे मैच, फैसले T20 जितने तेज और साझेदारी टेस्ट मैच...', भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों पर बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से द्विपक्षीय वार्ता की. इस मुलाकात को भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोनों नेताओं ने रेयर अर्थ मिनेरल्स, गैस, और डिफेंस सहित कई रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की. ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'आज, जब हम दुनिया की स्पोर्ट्स कैपिटल मेलबर्न में हैं, तो खेलों के बारे में बात न करना वैसा ही होगा जैसे क्रिकेट मैच में टॉस तो जीत लिया जाए लेकिन खेल कभी शुरू ही न हो. भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों में क्रिकेट एक कूटनीतिक भाषा है. हमारा एजेंडा वनडे इंटरनेशनल की तरह फोकस्ड होता है, हमारे फैसले T20 मैच की तरह तेजी से लिए जाते हैं, और हमारी पार्टनरशिप टेस्ट मैच की तरह मजबूत और गहरी होती है.'
पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, तकनीक, शिक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) से जुड़े कई समझौतों को अंतिम रूप दिया जा सकता है. दोनों नेताओं के बीच आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति, वैश्विक तनाव और युद्ध जैसे हालात में आपसी सहयोग, विभिन्न नीतिगत मुद्दों तथा खेल क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करने पर भी विस्तार से चर्चा हुई. इससे पहले पीएम मोदी ने इंडिया-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया. कार्यक्रम में दोनों देशों के प्रमुख उद्योगपति, बिजनेस लीडर्स, ऑस्ट्रेलिया के बड़े निवेशक और नामी विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद रहे.
Addressing the joint press meet with PM Albanese.@AlboMP https://t.co/CZ96A4au2x
Narendra Modi (@narendramodi) July 9, 2026
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2026 रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग पर नई संयुक्त घोषणा (Joint Declaration) जारी की. दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग और रक्षा उद्योग में साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने का फैसला किया. इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नियम-आधारित व्यवस्था के प्रति साझा प्रतिबद्धता दोहराई.
भारत-ऑस्ट्रेलिया की Comprehensive Strategic Partnership (CSP) को और मजबूत करने पर सहमति.
Quad समेत क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने का फैसला.
क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून और UNCLOS के पालन पर जोर.
बल प्रयोग या दबाव की राजनीति के बिना विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील.
हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा सहयोग को नई गति देने के लिए India-Australia Maritime Security Collaboration Roadmap तैयार किया जाएगा.
दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यासों को और जटिल एवं उन्नत बनाया जाएगा.
रक्षा बलों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी, सूचना साझा करने और संयुक्त संचालन क्षमता बढ़ाई जाएगी.
एक-दूसरे के क्षेत्रों से सैन्य विमानों की तैनाती (Aircraft Deployments) बढ़ाने पर सहमति.
रक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण, एक्सचेंज और शिक्षा कार्यक्रम को विस्तार दिया जाएगा.
रक्षा उद्योग, रक्षा नवाचार, उन्नत रक्षा तकनीक और सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाया जाएगा.
महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals) और स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने पर जोर.
साइबर सुरक्षा, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और उभरती तकनीकों में सहयोग बढ़ाने का फैसला.
आतंकवाद के खिलाफ खुफिया जानकारी साझा करने और सहयोग मजबूत करने पर सहमति.
ऑनलाइन कट्टरपंथ, आतंकवाद की फंडिंग, समुद्री आतंकवाद और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा पर संयुक्त कार्रवाई होगी.
अवैध प्रवासन, मानव तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ सहयोग जारी रहेगा.
परमाणु अप्रसार (Non-Proliferation) और वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के समर्थन की पुनर्पुष्टि.
अमेरिका और जापान के साथ त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति.
मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) में संयुक्त अभ्यास और तेज़ समन्वय बढ़ाया जाएगा.
प्राकृतिक आपदाओं और संकट के समय संयुक्त राहत एवं निकासी अभियान (Evacuation Operations) में सहयोग बढ़ाने पर सहमति.
महिलाओं की शांति स्थापना (Peacekeeping) और सुरक्षा से जुड़े अभियानों में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प.